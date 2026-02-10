Vse se začne v kuhinji: psihologinja razkriva skrivnost srečnih parov

Po besedah strokovnjakov lahko povsem običajna vsakodnevna dejavnost bistveno izboljša zadovoljstvo partnerjev. Psihologinja dr. Hannah Lawson, ki ima več kot 12 let izkušenj na področju partnerskega svetovanja in vedenjske psihologije, poudarja, da pari, ki skupaj pomivajo posodo, pogosto poročajo o večji bližini, občutku medsebojnega spoštovanja in splošno večjem zadovoljstvu v razmerju. Po njenih besedah to na videz preprosto gospodinjsko opravilo spodbuja občutek enakopravnosti, ekipnega dela in povezanosti, kar lahko v povprečju poveča srečo v razmerju tudi za 20 odstotkov. Ko si partnerja delita tudi majhne gospodinjske obveznosti, drug drugemu pokažeta, da sta enakovredna, kar je veliko močnejše od velikih romantičnih gest, piše Daily Mail.

FOTO: Deagreez/Gettyimages

Po drugi strani lahko redno prelaganje pomivanja posode na eno osebo ustvari občutek neravnovesja in nezadovoljstva. Skupno opravljanje tega opravila partnerjema ponuja priložnost za pogovor o dnevu, načrtovanje obveznosti ali pa preprosto za mirne skupne trenutke brez motenj. Poleg čustvene povezanosti lahko skupno pomivanje posode pomaga tudi pri gradnji zaupanja, saj partnerja razvijata občutek, da se lahko zaneseta drug na drugega tudi pri vsakdanjih malenkostih. »Na to lahko gledamo kot na majhen vsakodnevni ritual, ki se povrne z zaupanjem, spoštovanjem in močnejšo čustveno povezanostjo,« pravi psihologinja in svetuje izmenjavanje vlog, eden denimo pomiva, drugi briše posode.

FOTO: Gettyimages

Poslušanje glasbe med tem lahko vse skupaj naredi še bolj sproščeno in zabavno. Pomembno je tudi, da pomivanje posode dojemata kot skupno rutino in ne kot kazen ali nadležno obveznost. Ob tem strokovnjaki opozarjajo, da se morata partnerja izogibati medsebojnemu kritiziranju načina opravljanja dela, saj to lahko zmanjša pozitivne učinke skupne dejavnosti. Čeprav se morda zdi kot nepomembna navada, prav takšni majhni rituali močno vplivajo na kakovost odnosa, saj krepijo čustveno povezanost in zadovoljstvo v zvezi.