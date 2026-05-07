Vse več je UI pornoigralk

Pozabite na klasične pornoigralke, saj v ospredje prihajajo digitalne zvezde, ki sploh ne obstajajo. Umetna inteligenca je ustvarila novo generacijo popolnih likov, ki že služijo denar in zbirajo sledilce.

Na spletu se pojavlja vse več tako imenovanih UI pornoigralk, ki imajo profile, oboževalce in celo kariero. Gre za popolnoma digitalne like, računalniško ustvarjene, ki jih je mogoče prilagajati do najmanjših podrobnosti. Nekatere med njimi že delujejo kot vplivnice, objavljajo na družbenih omrežjih in uporabnike vodijo na platforme z vsebinami za odrasle. Še bolj presenetljiv je trend UI klonov, kjer digitalne različice komunicirajo z uporabniki, odgovarjajo na sporočila in ustvarjajo personalizirano vsebino. Razlog za njihovo priljubljenost je jasen – vedno so na voljo, odnosi z njimi niso zapleteni in so popolnoma prilagodljive željam uporabnika. Strokovnjaki pravijo, da to ni le trend, ampak začetek nove dobe digitalne intimnosti, kjer je meja med resničnim in umetnim vse bolj zabrisana.