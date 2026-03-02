Vse več mladoporočencev se strinja: na porokah bi to morali prepovedati

Na prvi pogled se morda pripis prosimo vas, da med poročnim obredom ne uporabljate mobilnih telefonov, zdi nenavaden ali celo prestrog, vendar gre za trend, ki je v zadnjih letih postal vse bolj priljubljen, tako imenovane unplugged poroke oziroma obredi brez fotografiranja in snemanja občinstva so namreč vse pogostejši trend. Razlog je pravzaprav precej preprost. Pari vložijo ogromno časa, energije in denarja v organizacijo dneva, ki traja le nekaj ur, sam poročni obred pa pogosto mine v desetih ali petnajstih minutah.

V tem kratkem, a čustveno izjemno intenzivnemu času si želijo biti popolnoma prisotni, osredotočeni drug na drugega, na izrečene zaobljube in na vzdušje trenutka, ne pa na desetine dvignjenih telefonov. Mnogi priznavajo, da jih pogled na zaslone med najpomembnejšimi trenutki zmoti ali celo razočara. Namesto nasmejanih obrazov prijateljev in družine vidijo telefone, ki snemajo ali fotografirajo. Obred, ki bi moral biti oseben, tako hitro dobi značaj javnega dogodka.

FOTO: Fotografielink/Gettyimages

Tudi gostje so pogosto hvaležni

Številni gostje imajo podoben občutek. Ko vedo, da se od njih ne pričakuje fotografiranje ali objavljanje na družbenih omrežjih, se lažje sprostijo. Ne razmišljajo o kadru, filtru ali popolnem trenutku za objavo. Ni jim treba preverjati, ali so ujeli pravi poljub ali najboljši kot. Preprosto so tam, prisotni, vključeni in čustveno povezani z dogajanjem. V času, ko skoraj vsak pomemben trenutek konča na zaslonu, je zavestna odločitev za odmik od tehnologije za marsikoga pravo olajšanje.

FOTO: Halfpoint/Gettyimages

Prednosti za fotografe in spomine

S praktičnega vidika takšno odločitev podpirajo profesionalni fotografi. Brez telefonov v prvi vrsti so fotografije vizualno čistejše, bolj estetske in naravne. V kadru ni rok, ki segajo v prostor, niti svetlečih zaslonov, ki odvračajo pozornost. Izrazi na obrazih gostov ostanejo jasno vidni, kar daje fotografijam pristno in čustveno vrednost. Pari pogosto gostom zagotovijo, da bodo uradne fotografije po dogodku dostopne vsem, zato nihče ne ostane brez spomina na poseben dan.

FOTO: Nadtochiy/Gettyimages

Kako to organizirati brez nelagodja?

Ključ do uspeha je pravočasna in prijazna komunikacija. Dovolj je kratka, jasna opomba na vabilu ali poročni spletni strani, v kateri par razloži svojo željo in poudari, da si želi, da bi vsi trenutek doživeli v živo. Na dan poroke lahko pomaga tudi kratka ustna napoved pred začetkom obreda, ki goste vljudno opomni, naj telefone pospravijo. Pomembno je poudariti, da odločitev za poroko brez telefonov ne pomeni nujno popolne prepovedi fotografiranja čez cel dan. Mnogi pari omejitev uvedejo le med obredom, medtem ko je preostanek slavja bolj sproščen in namenjen tudi spontanim fotografijam.

FOTO: Fotografielink/Gettyimages

Pravilo ali doživetje?

Za vedno več parov ne gre za strogo pravilo, temveč za izkušnjo. Želijo si, da bi vsaj del svojega dne ohranili zunaj digitalnega okvirja, ne zaradi nadzora, temveč zaradi pristnosti. Vprašanje tako ostaja odprto: je prepoved telefonov res edini način, da lahko vsi popolnoma uživajo? Morda ne. A za mnoge je to preprost korak k bolj iskrenemu, čustvenemu in nepozabnemu dogodku.