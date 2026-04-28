Vse več samskih ne išče več čistih desetk, ampak ...

Gre za idejo, da bi samski namesto iskanja osebe, ki bi jo na prvi pogled dojemali kot »čisto desetko«, več pozornosti namenili tistim, ki jih ocenjujejo z oceno šest ali sedem od deset. V ozadju tega trenda se skriva prepričanje, da so takšne osebe pogosteje čustveno dostopnejše, stabilnejše in bolj pripravljene vlagati v odnos. Na prvi pogled se lahko ta teorija mnogim zdi osvežujoča, saj spodbuja odmik od površinskih kriterijev in instantne kemije. Vedno več posameznikov je namreč utrujenih od aplikacij za zmenke, neskončnega iskanja in odnosov, ki se hitro vnamejo, a prav tako hitro tudi ugasnejo.

FOTO: Gettyimages

Zato se ideja, da bi večji poudarek dali značaju, vedenju in kompatibilnosti, manj pa fizičnemu vtisu, nekaterim zdi kot razumen preobrat. Strokovnjaki pa opozarjajo, da je težava v sami logiki tega trenda. Za njim se namreč skriva precej poenostavljena predpostavka, da so konvencionalno zelo privlačni ljudje manj zreli, manj pozorni in manj pripravljeni na resno zvezo, ker naj bi imeli več izbire. Takšno razmišljanje se morda zdi privlačno tistim, ki so bili v ljubezni razočarani, vendar v resnici temelji na stereotipih.

Prednosti in slabosti

V razpravah o tem trendu se poudarja, da ima lahko tudi eno koristno plat: samske spominja, naj ne iščejo zgolj »iskre« in naj ne idealizirajo ljubezni na prvi pogled. Mnogi, zaslepljeni z začetno privlačnostjo, spregledajo veliko pomembnejše znake, kot so čustvena zrelost, zanesljivost in način, kako se nekdo vede v odnosu. V tem smislu trend 6–7 odpira prostor za bolj realističen pogled na partnerstvo. Kritiki kljub temu svarijo, da stvari postanejo problematične v trenutku, ko druge začnemo reducirati na številke. Ne obstaja pravilo, da bo oseba, ki jo nekdo dojema kot »desetko«, avtomatično slab partner, prav tako pa nekdo, ki na prvi pogled manj izstopa, ni nujno boljša izbira. Privlačnost in značaj nista povezana na tako preprost način, odločanje o ljubezni na podlagi takšnih ocen pa nas lahko hitro zavede.

FOTO: Fizkes/Gettyimages

Strokovnjaki zato menijo, da priljubljenost tega trenda veliko pove o današnji sceni zmenkov. Številni samski občutijo zasičenost, čustveno utrujenost in negotovost, zato izumljajo nova pravila, ki bi jim olajšala iskanje ljubezni. Nekateri v takšnih teorijah najdejo zaščito pred novimi razočaranji, zlasti po slabih izkušnjah in zlomljenem srcu. Na koncu sporočilo ni, da je treba znižati kriterije, temveč da jih je treba postaviti bolj premišljeno. Namesto ocenjevanja ljudi glede na to, ali so šestica, sedmica ali desetka, je morda bolj smiselno opazovati, kako se nekdo vede, kako dosleden, iskren in čustveno zrel je. Stabilnost v odnosu je res pomembna, vendar do nje ne pridemo tako, da nekoga izberemo na podlagi predpostavk, temveč glede na to, kar dejansko pokaže, piše Zadovoljna.hr.