PRENOVA DOMA

Vsega ne smemo prebarvati. Preverite, kaj je bolj pustiti pri miru

Barvanje sten in kuhinjskih elementov je ena najcenejših poti do osvežitve doma, obstajajo stvari, ki jih preprosto ne smemo prebarvati.
L. K.
 25. 1. 2026 | 07:50
3:24
Čeprav je barvanje sten in kuhinjskih elementov ena najcenejših poti do osvežitve doma, obstajajo stvari, ki jih preprosto ne smemo prebarvati. Ena izmed teh je kad. Zamenjava kadi je draga, še posebno če jo želimo zamenjati samo zaradi videza. Barvanje se zdi zato včasih prav mamljiva bližnjica, a je praviloma slaba ideja. Barva se bo zaradi stalnega stika z vodo sčasoma začela luščiti, to pa pomeni grde sledi, občutek, da plavamo med delci barve. Če želimo spremembo v kopalnici ali kuhinji, pipa ni pravi kandidat za barvo. Ker jo stalno uporabljamo in je ves čas v stiku z vodo, se bo barva hitro okrušila. Pri kuhinjski pipi je težava še hujša: delci barve lahko končajo v vodi ali na posodi, kar ni le estetsko, temveč tudi nehigiensko.

Barva se lahko kruši

Res je, da na trgu obstajajo premazi, namenjeni ploščicam, a mnogi izdelki vseeno niso dovolj obstojni. Ploščice niso material, na katerega bi se barva zlahka oprijela, zato je takšno barvanje pogosto loterija. Toplota, para in voda lahko pospešijo krušenje in odstopanje barve. Če si želimo barvitih kuhinjskih aparatov, posezimo po tistih izdelkih, ki jih v barvah izdelajo že proizvajalci. Površine aparatov so običajno gladke in neporozne, zato se barva slabo oprime. Boljša rešitev je posebni toplotno odporen sprej ali zaščitni premaz za dele, ki se jih pogosteje dotikamo, in ki pomaga ohraniti videz ter zaščiti površino, ne da bi se barva odluščila.

Eden najhitrejših načinov, da trajno poškodujemo parket, je, da ga prebarvamo.

Eden najhitrejših načinov, da trajno poškodujemo parket, je tudi to, da ga prebarvamo. Če imamo lepa lesena tla, jih raje poudarimo: izberemo lazuro ali premaz, ki pokaže naravno strukturo lesa. Če želimo spremeniti videz prostora, bo varnejša izbira velika preproga, ki tla zaščiti in hkrati spremeni ambient.

Nevarnost zastrupitve

Tudi barvanje krožnikov se zdi morda komu zabavno, a lahko postane nevarno. Klasične barve lahko vsebujejo snovi, ki niso primerne za stik s hrano in nas lahko ob zaužitju celo zastrupijo. Poleg tega so krožniki, skodelice in kuhinjska posoda izpostavljeni visokim temperaturam, vodi in pritisku – barva bo zato začela pokati ter se luščiti.

Barvanje krožnikov se zdi morda komu sicer zabavno, a je lahko nevarno.

Če želimo nov videz omaric, bo menjava ročajev pogosto hitrejša in veliko boljša rešitev kot pa barvanje. Na voljo je ogromno cenovno dostopnih, lepih in kakovostnih ročajev, ki jih lahko preprosto zamenjamo. Res je, da obstajajo mojstri, ki znajo pravilno pobarvati usnje in določene oblazinjene materiale, za neizkušene domače mojstre pa bi bilo takšno početje zelo tvegano. Nepravilno barvanje lahko material uniči ... Če pa nas vseeno mika takšna prenova, bo najpametneje, da se prej posvetujemo z izkušenim strokovnjakom.

dom prenova barvanje sten kuhinja kopalnica ploščice
08:26
