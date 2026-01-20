  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VELIKO IDEJ

Vsestranski časopisni papir: preverite, za kaj vse ga lahko uporabite

Ko preberemo časopis, ga ne zavržemo takoj. Stari izvodi so biorazgradljivi ter presenetljivo uporabni.
Očisti steklene površine in jih še dodatno spolira. FOTO: Pradit_ph/Getty Images

Očisti steklene površine in jih še dodatno spolira. FOTO: Pradit_ph/Getty Images

Darila, ovita v star časopisni papir, so videti še bolj osebna. FOTO: Strannik9211/Getty Images

Darila, ovita v star časopisni papir, so videti še bolj osebna. FOTO: Strannik9211/Getty Images

Natrganega lahko dodamo na kompost. FOTO: Grahamphoto23/Getty Images

Natrganega lahko dodamo na kompost. FOTO: Grahamphoto23/Getty Images

Očisti steklene površine in jih še dodatno spolira. FOTO: Pradit_ph/Getty Images
Darila, ovita v star časopisni papir, so videti še bolj osebna. FOTO: Strannik9211/Getty Images
Natrganega lahko dodamo na kompost. FOTO: Grahamphoto23/Getty Images
L. K.
 20. 1. 2026 | 16:14
A+A-

Ko preberemo časopis, ga ne zavržemo takoj. Stari izvodi so biorazgradljivi ter presenetljivo uporabni: postanejo lahko čistilo, zaščita, embalaža, solidni pomočnik na vrtu. Časopis je material, ki je bogat z ogljikom in bo uravnotežil zelene kuhinjske odpadke (olupke). Preden ga dodamo h kompostu, ga natrgajmo, da se bo hitreje razgradil. Pa še to: ker niso biorazgradljive, svetlečih se in premazanih strani ne kompostiramo.​ Ker dobro blaži udarce, vpija vlago ter pomaga preprečiti morebitno pokanje v mrazu, vanj ovijemo glinene in keramične lonce, ki jih pustimo čez zimo zunaj. Lahko postane tudi podloga za naše hišne ljubljenčke. Časopis položimo in namestimo v kletke ptic ali glodavcev, tudi kot začasno podlogo okoli mačjega peska. Zelo dobro namreč vpija, pomaga preprečevati širjenje neugodnih vonjav, hitro ga lahko zamenjamo.

Star časopisni papir je nadvse uporaben tudi za čiščenje stekla, zmečkani listi so kot naročeni za čiščenje oken, ogledal in steklenih miz. Nobenih lis ne bo, sploh če bomo očistili z raztopino vode in kisa, še več, papir bo zaradi svoje teksture vse skupaj tudi lepo spoliral.

Namesto okrasnega papirja

Časopisni papir je lahko tudi idealno polnilo za pakete. Krhke predmete tesno ovijmo in naredimo več plasti. Med temi bodo nastali žepki zraka, ki bodo blažili udarce, papir pa bo preprečil morebitne praske.​ ​Papier-mâché je tehnika, ki ima korenine še iz starodavne Kitajske. Pri tej tehniki se odpadni (časopisni) papir razreže in zmeša z vodo in vezivom (moko), nastane kaša, ki je potem idealna za modeliranje ali oblikovanje. Gre za način (poceni) ustvarjanja, ki za nameček spodbuja recikliranje. Časopisni papir ponuja tudi odlično zaščito pri barvanju. Po mizi in tleh razgrnemo več plasti papirja, ki bo ujel kapljice barve in zaščitil površine. Na koncu vse skupaj preprosto zvijemo in zavržemo. Podobno velja, če se lotimo pleskanja stanovanja. Pri zavijanju daril lahko namesto dragega okrasnega papirja uporabimo časopis. Dodajmo vrvico ali trak ter ročno napisano voščilo. Videti bo (p)osebno, odpadkov pa bo neprimerno manj.

Za zorenje in sušenje

Ker časopis dobro vpija mast in olje, lahko z njim uspešno obrišemo orodje, denimo, rezila, izvijače ali pa verigo na kolesu. Zelo pametno bi bilo, če bi v naši delavnici police in predale obložili s papirjem. Časopisni papir prav tako pospešuje zorenje: avokado ali banane ovijmo v časopis, ki bo zadržal etilen, sadje bo zato hitreje dozorelo. Kar pride še kako prav, če se nam mudi. Idealen je tudi pri sušenju mokrih stvari. Čevlje ali dežnik položimo na več plasti časopisa, ki jih po potrebi zamenjamo. Časopis natlačimo v čevlje: uspešno bo posrkal vlago ter omilil neprijetne vonjave. Notranjost škornjev napolnimo z zmečkanim papirjem, tako bodo ohranili obliko. Po vsem naštetem lahko ugotovimo, da je sem ter tja najboljša rešitev pravzaprav tista, ki jo že imamo doma. Navadno je zložena na kupu kje ob vratih in le čaka na prvo priložnost, da jo bomo pahnili v smetnjak.

Natrganega lahko dodamo na kompost. FOTO: Grahamphoto23/Getty Images
Natrganega lahko dodamo na kompost. FOTO: Grahamphoto23/Getty Images

Darila, ovita v star časopisni papir, so videti še bolj osebna. FOTO: Strannik9211/Getty Images
Darila, ovita v star časopisni papir, so videti še bolj osebna. FOTO: Strannik9211/Getty Images

Več iz teme

časopisčasopisni papirčiščenjeuporabaustvarjanjedom
ZADNJE NOVICE
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
RAZPOLOŽENJE

Gibanje za dobro voljo

Vse več zdravstvenih organizacij in ustanov proučuje učinek telesne vadbe na odpravo negativnihobčutij.
Ema Bubanj20. 1. 2026 | 17:00
16:52
Bulvar  |  Domači trači
MY VOICE, MY CHOICE

Nika Kovač je večerjala s slavno ameriško pevko Katy Perry (FOTO)

Za isto mizo je sedel tudi nekdanji kanadski predsednik vlade Justin Trudeau.
Kaja Grozina20. 1. 2026 | 16:52
16:46
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KOPER

Ob 4.02 pijani voznik (20) pristal na dvorišču stanovanjske hiše. To še ni bilo vse ...

Sledi obdolžilni predlog.
20. 1. 2026 | 16:46
16:31
Novice  |  Slovenija
POVEDAL BREZ OLEPŠEVANJA

Bogomil Ferfila brez dlake na jeziku o slovenski vojski na Grenlandiji: Slovenija se vede, »kot da smo svetovna sila«

Okoli Grenlandije se dviga politični pritisk, v igri so velike države, carine ...
20. 1. 2026 | 16:31
16:14
Lifestyle  |  Stil
VELIKO IDEJ

Vsestranski časopisni papir: preverite, za kaj vse ga lahko uporabite

Ko preberemo časopis, ga ne zavržemo takoj. Stari izvodi so biorazgradljivi ter presenetljivo uporabni.
20. 1. 2026 | 16:14
16:08
Novice  |  Svet
PREUSMERITEV POZORNOSTI

Zelenski zaskrbljen glede Grenlandije: »Zelo si želim, da Amerika prisluhne Evropi«

Poudaril je, da se Ukrajina sooča s konkretnim agresorjem in konkretnimi žrtvami vojne.
20. 1. 2026 | 16:08

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki