Vsestranski časopisni papir: preverite, za kaj vse ga lahko uporabite

Ko preberemo časopis, ga ne zavržemo takoj. Stari izvodi so biorazgradljivi ter presenetljivo uporabni: postanejo lahko čistilo, zaščita, embalaža, solidni pomočnik na vrtu. Časopis je material, ki je bogat z ogljikom in bo uravnotežil zelene kuhinjske odpadke (olupke). Preden ga dodamo h kompostu, ga natrgajmo, da se bo hitreje razgradil. Pa še to: ker niso biorazgradljive, svetlečih se in premazanih strani ne kompostiramo.​ Ker dobro blaži udarce, vpija vlago ter pomaga preprečiti morebitno pokanje v mrazu, vanj ovijemo glinene in keramične lonce, ki jih pustimo čez zimo zunaj. Lahko postane tudi podloga za naše hišne ljubljenčke. Časopis položimo in namestimo v kletke ptic ali glodavcev, tudi kot začasno podlogo okoli mačjega peska. Zelo dobro namreč vpija, pomaga preprečevati širjenje neugodnih vonjav, hitro ga lahko zamenjamo.

Star časopisni papir je nadvse uporaben tudi za čiščenje stekla, zmečkani listi so kot naročeni za čiščenje oken, ogledal in steklenih miz. Nobenih lis ne bo, sploh če bomo očistili z raztopino vode in kisa, še več, papir bo zaradi svoje teksture vse skupaj tudi lepo spoliral.

Namesto okrasnega papirja

Časopisni papir je lahko tudi idealno polnilo za pakete. Krhke predmete tesno ovijmo in naredimo več plasti. Med temi bodo nastali žepki zraka, ki bodo blažili udarce, papir pa bo preprečil morebitne praske.​ ​Papier-mâché je tehnika, ki ima korenine še iz starodavne Kitajske. Pri tej tehniki se odpadni (časopisni) papir razreže in zmeša z vodo in vezivom (moko), nastane kaša, ki je potem idealna za modeliranje ali oblikovanje. Gre za način (poceni) ustvarjanja, ki za nameček spodbuja recikliranje. Časopisni papir ponuja tudi odlično zaščito pri barvanju. Po mizi in tleh razgrnemo več plasti papirja, ki bo ujel kapljice barve in zaščitil površine. Na koncu vse skupaj preprosto zvijemo in zavržemo. Podobno velja, če se lotimo pleskanja stanovanja. Pri zavijanju daril lahko namesto dragega okrasnega papirja uporabimo časopis. Dodajmo vrvico ali trak ter ročno napisano voščilo. Videti bo (p)osebno, odpadkov pa bo neprimerno manj.

Za zorenje in sušenje

Ker časopis dobro vpija mast in olje, lahko z njim uspešno obrišemo orodje, denimo, rezila, izvijače ali pa verigo na kolesu. Zelo pametno bi bilo, če bi v naši delavnici police in predale obložili s papirjem. Časopisni papir prav tako pospešuje zorenje: avokado ali banane ovijmo v časopis, ki bo zadržal etilen, sadje bo zato hitreje dozorelo. Kar pride še kako prav, če se nam mudi. Idealen je tudi pri sušenju mokrih stvari. Čevlje ali dežnik položimo na več plasti časopisa, ki jih po potrebi zamenjamo. Časopis natlačimo v čevlje: uspešno bo posrkal vlago ter omilil neprijetne vonjave. Notranjost škornjev napolnimo z zmečkanim papirjem, tako bodo ohranili obliko. Po vsem naštetem lahko ugotovimo, da je sem ter tja najboljša rešitev pravzaprav tista, ki jo že imamo doma. Navadno je zložena na kupu kje ob vratih in le čaka na prvo priložnost, da jo bomo pahnili v smetnjak.

Natrganega lahko dodamo na kompost. FOTO: Grahamphoto23/Getty Images