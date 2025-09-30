Vzdrževana nepremičnina bo prej prodana

Lastniki nepremičnin v želji, da bi naredili čim boljši vtis na potencialne kupce, pogosto pozabljajo, da lahko že malenkosti pokvarijo celoten vtis. Nepremičninski posredniki razkrivajo, da so podrobnosti, ki se zdijo lastnikom nepomembne, pogosto ključne za odločitev potencialnih kupcev.

Ljudi najpogosteje privlači prostor, v katerem si lahko zlahka zamislijo svoje življenje, svoje pohištvo ... Če jih zmotijo ​​majhne stvari, kupci hitro izgubijo zanimanje. Nekaterim najpogostejšim napakam se je enostavno izogniti, prav to bo po mnenju nepremičninskih posrednikov dovolj za ključno razliko med uspešno in neuspešno prodajo.

Manj je več

Nepokošena trata, suho listje, razdrapane poti, neurejena terasa dajejo vtis zanemarjenosti. Lepo vzdrževana trata bo naredila pomembno razliko. Občutek, kako dobro je hiša vzdrževana, dobijo kupci že takoj, ko izstopijo iz avtomobila. Če vidijo suho grmovje in popokane deske, si bodo stežka predstavljali prijetna druženja na vrtu. Če nimate časa za popolno prenovo vrta, vsaj pokosite travo, odstranite plevel in že zaradi boljšega učinka posadite nekaj rastlin.

Čeprav so bile nekoč simbol razkošja, preproge pogosto povzročajo nelagoden občutek pri kupcih. Na prvem mestu je vprašanje higiene: koliko let, koliko nog in hišnih ljubljenčkov je šlo po tisti preprogi? Poleg tega se zdijo barve in vzorci iz preteklih desetletij že povsem zastareli. Če lahko, odstranite preproge in razkrijte tla pod njimi.

Preproge in druge tekstilne talne obloge niso povšeči vsem kupcem. FOTO: Richard Wellenberger/Getty Images

Dom je prostor, v katerem izražamo svoj slog in osebnost, a pri prodaji velja pravilo manj je več. Preveč osebni ali kontroverzni detajli, kot so lovske trofeje, ekstravagantna umetniška dela ali nenavadne vrtne skulpture, lahko kupce zmedejo in odvrnejo. Kupci si želijo predstavljati sebe v prostoru. A če jih s stvarmi nenehno opominjamo, da je to dom nekoga drugega, si zlepa ne bodo mogli ustvariti slike, na kateri bi videli sebe v tem prostoru. Pospravite torej vse osebne predmete, družinske fotografije ...

Svetilke izboljšajo videz vašega doma.

Nevtralne barve

Majhne podrobnosti, kot so kljuke, svetilke in ročaji omaric, so pogosto spregledane. Vendar prav ti elementi razkrivajo starost in vzdrževanje prostora. Medeninasti lestenci s kristali ali pipe iz osemdesetih let prejšnjega stoletja bodo kupca takoj opozorili, da bo potrebna prenova. Dobra novica je, da zamenjava teh podrobnosti ne bo zahtevala velikega proračuna. Sodobne svetilke so na voljo že v skoraj vsaki trgovini in lahko hitro izboljšajo videz vašega doma.

Preveč osebni ali kontroverzni detajli, kot so lovske trofeje, lahko kupce hitro odvrnejo. FOTO: Diy13/Getty Images

Drzne, pisane in svetle stene lahko resda odsevajo vašo osebnost, a kupce najpogosteje odbijajo. Le malo je takšnih, kot ste mogoče vi, ki so navdušeni nad rdečo dnevno sobo s sivim kavčem. Držite se raje nevtralnih barv, kot so bela, bež ali svetlo siva, ki dajejo kupcem prazno platno, na katero bodo lahko pozneje poljubno dodajali svoje barve.

Kapljajoča pipa, barva, ki se lušči, razmajana kljuka so za koga morda nepomembne, kupcem pa vendarle signalizirajo, da bodo na pohodu slejkoprej še večje težave. Če namreč lastnik ni popravil niti najmanjših stvari, lahko kupec pomisli še na večje težave, denimo s streho ali vodovodom.