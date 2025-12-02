Walkman še vedno živi, presenetila vas bo kakovost zvoka (FOTO)

Sony je davnega leta 1979 povzročil pravo revolucijo s svojim prenosnim kasetnikom, imenovanim walkman, ki je kmalu postal sinonim za vse tovrstne naprave. A Sony dejansko ni nikoli opustil imena walkman, zamenjal je le tehnologijo; najprej z zgoščenkami in pozneje spominskimi moduli. Walkmane izdeluje še zdaj, le da so dandanes večinoma namenjeni zahtevnejšim poslušalcem.

Zakaj walkman?

Takšen je tudi Sonyjev walkman NW-A306, ki po kakovosti in ceni (okoli 350 evrov) sodi v srednji cenovni razred; Sony ima v ponudbi tudi visokoločljivostne walkmane za po več tisoč evrov. Marsikdo bo pomislil, zakaj bi nabavljal walkmana, če pa glasbo poslušam prek pametnega telefona, ki je čisto v redu. A tudi neizvežbano uho lahko zasliši razliko med dinamičnim polnim zvokom nekompresiranega posnetka z vsemi slišnimi frekvencami in datoteko, stisnjeno na desetino originalne velikosti, kot je to po navadi pri formatu mp3. No, seveda je treba imeti tudi primerne slušalke. Mi smo walkman testirali s Sonyjevimi vrhunskimi brezžičnimi slušalkami WH-1000XM6 in klasičnimi Sennheiserjevimi ožičenimi slušalkami momentum II.

Krasen zvok

NW-A306 ponuja izjemno kakovost zvoka, ki je bistveno boljša od tiste, ki jo ponujajo pametni telefoni. Zvok je čist, uravnotežen in podroben, kar omogoča uživanje v glasbi na povsem novi ravni. Eden izmed ključnih dejavnikov, ki prispevajo k temu, je podpora za različne formate visoke ločljivosti, kot so FLAC, WAV in DSD. Zvok je prostoren in detajlen, dinamičen in z uravnoteženimi frekvencami, kar pomeni, da noben del zvočnega spektra ne prevladuje nad drugim. Bas je globok in natančen, srednji toni so jasni in naravni, visoki toni pa so lahko hkrati ostri in nežni. Predvajalnik omogoča odkrivanje novih podrobnosti v pesmih, ki smo jih slišali že stokrat, kar daje občutek svežine pri poslušanju. Seveda moramo imeti tudi primerne slušalke.

Podpora za različne formate glasbe in kodeke prenosa zvoka

Sonyjev walkman ponuja boljšo kakovost zvoka kot pametni telefoni, ki so sicer vsestranski, a so zvočno pogosto omejeni zaradi kompromisov, ki jih je bilo treba sprejeti ravno zaradi njihove večfunkcionalnosti. Sonyjev walkman pa je zasnovan izključno za predvajanje glasbe. Poleg tega podpira tehnologije, kot sta DSEE ultimate, ki izboljšuje kakovost zvoka pri stisnjenih formatih, in vinyl processor, ki posnema topli analogni zvok vinilnih plošč. Te funkcije prispevajo k bogatejši zvočni izkušnji, res pa je, da bodo puristi tovrstne pripomočke izklopili.

Dobra avtonomija

Sonyjev walkman pa ne izstopa le po kakovosti zvoka, ampak tudi z impresivno baterijo in možnostjo povezovanja. Baterija omogoča do 36 ur neprekinjenega predvajanja datotek mp3, kar je več kot dovolj za dolge poti ali večdnevno uporabo brez polnjenja. Če pa poslušamo visokoločljivostne datoteke DSD, se čas predvajanja zmanjša na približno 14 ur. V realnih pogojih je baterija dovolj zmogljiva, da omogoča več dni uporabe, saj glasbe res ne poslušamo konstantno. Naprava ima tudi režo za kartico microSD, s čimer lahko razširimo notranji pomnilnik, ki ga je 32 GB, od česar je uporabnega le 18 GB; preostalo si rezervira operacijski sistem (android).

Obvezno je treba nabaviti spominsko kartico, saj je vgrajenega pomnilnika bolj malo.

Povezljivost je še ena močna točka NW-A306. Naprava se poveže z wifijem, kar omogoča enostavno prenašanje podatkov in pretakanje glasbe iz različnih spletnih storitev, kot so Spotify, Tidal, Deezer in Apple Music. Poleg tega ima brezžično povezavo bluetooth 5.0, ki podpira visokokakovostne kodeke, kot sta aptX HD in LDAC. To pomeni, da lahko uživamo v brezžičnem poslušanju glasbe z minimalno izgubo kakovosti, kar je še posebno pomembno za avdiofile, ki želijo najboljšo možno izkušnjo. Seveda pa moramo tudi na predvajalniku imeti nekompresirano glasbo oziroma morajo pretočne platforme omogočati poslušanje zvoka brez izgub.

Walkman NW-A306 v družbi Sonyjevih slušalk WH-1000XM6 FOTO: Staš Ivanc

Avdioizhod, vtičnica USB C in reža za spominsko kartico FOTO: Staš Ivanc

Komande na robu FOTO: Staš Ivanc

Še pogled od zadaj FOTO: Staš Ivanc

Sony walkman NW-A306 s Sonyjevimi slušalkami, tokrat povezanimi s kablom FOTO: Staš Ivanc