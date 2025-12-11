Z marihuano do boljše spolne izkušnje?

V zadnjih letih se marihuana in spolnost pogosto pojavljata kot zanimiv raziskovalni tandem, vreden pozornosti zaradi razširjenosti. Medtem ko zagovorniki marihuane pogosto opisujejo prijetne učinke, znanost vendarle ponuja bolj uravnoteženo sliko. Novejše študije med letoma 2023 in 2025 nakazujejo, da lahko manjši odmerek marihuane pomaga do sproščenosti, večje občutljivosti in pogosteje tudi povečane spolne sle ter želje po raziskovanju in večje vznemirjenje. Obstajajo raziskave, v katerih so udeleženci poročali o izrazitejšem užitku in intenzivnejših orgazmih, pri ženskah naj bi marihuana povečala vzburjenje, katerega posledica sta tudi večja naravna vlažnost vagine ter celovitejša in boljša izkušnja.

Po drugi strani pa lahko večji odmerki ali pogosta uporaba povzročijo nasprotne učinke, od zmanjšane želje in nezanimanja za spolnost do težav z erekcijo. Raziskovalci poudarjajo, da so odzivi zelo individualni in močno odvisni od psihičnega stanja in telesne pripravljenosti posameznika ter drugih okoliščin. Predvsem pa je marihuana psihoaktivna snov, ki ji mnogi strokovnjaki nasprotujejo in opozarjajo na njene škodljive kratko- in dolgoročne učinke. Marihuane tako nikakor ne velja obravnavati kot rešitev ali recept za boljše spolno življenje!