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Z mrzlo vodo nad te madeže, rezultat vas bo presenetil

Z njo obdelamo večino organskih in beljakovinskih madežev, krvi, jajc, trave, pa tudi sledi vina, sadja, čaja
Pri madežih paradižnika pomaga nežno sredstvo za pomivanje posode ali beli kis v kombinaciji s hladno vodo. FOTO: Silviajansen/Getty Images

Pri madežih paradižnika pomaga nežno sredstvo za pomivanje posode ali beli kis v kombinaciji s hladno vodo. FOTO: Silviajansen/Getty Images

Vroče vode ne uporabljamo niti pri madežih od barv in tinte na oljni osnovi, saj se lahko pigment še bolj razleze po tkanini. FOTO: Picsfive/Getty Images

Vroče vode ne uporabljamo niti pri madežih od barv in tinte na oljni osnovi, saj se lahko pigment še bolj razleze po tkanini. FOTO: Picsfive/Getty Images

Tudi madežev trave se ne lotimo z vročo vodo. FOTO: Sean Justice/Getty Images

Tudi madežev trave se ne lotimo z vročo vodo. FOTO: Sean Justice/Getty Images

Pri blatu je priporočljivo počakati, da se popolnoma posuši. FOTO: Fg Trade/Getty Images

Pri blatu je priporočljivo počakati, da se popolnoma posuši. FOTO: Fg Trade/Getty Images

Pri madežih paradižnika pomaga nežno sredstvo za pomivanje posode ali beli kis v kombinaciji s hladno vodo. FOTO: Silviajansen/Getty Images
Vroče vode ne uporabljamo niti pri madežih od barv in tinte na oljni osnovi, saj se lahko pigment še bolj razleze po tkanini. FOTO: Picsfive/Getty Images
Tudi madežev trave se ne lotimo z vročo vodo. FOTO: Sean Justice/Getty Images
Pri blatu je priporočljivo počakati, da se popolnoma posuši. FOTO: Fg Trade/Getty Images
A. A.
 21. 9. 2026 | 16:15
2:46
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Ko se kdo za mizo popaca z omako, je prva misel, če želimo kos oblačila rešiti, da moramo madež čim prej odstraniti. Ali vsaj namočiti. Vendar – naj bo voda vroča? Mlačna? Hladna? Občutek imamo, da si bomo največjo uslugo naredili z vročo, saj ta do določene mere razkuži predel, in upamo, da bo premagala tudi madež. No, ta pogosto poslabša težavo, saj lahko določene snovi tako rekoč zapeče v vlakna.

Beljakovinski madeži

Madeži krvi, znoja, jajc, mleka in mesnih sokov vsebujejo beljakovine, ki pod vplivom toplote koagulirajo – podobno kot se zgodi z jajcem, ko ga spečemo na oko. Ko se taka snov enkrat strdi znotraj vlaken, jo je bistveno težje sprati. Velja preprosto pravilo: takšne madeže vedno najprej splaknemo s hladno ali mlačno vodo, šele nato uporabimo ustrezno sredstvo za odstranjevanje in operemo tkanino kot običajno – a s hladnim izpiranjem na začetku.

Tudi madežev trave se ne lotimo z vročo vodo. FOTO: Sean Justice/Getty Images
Tudi madežev trave se ne lotimo z vročo vodo. FOTO: Sean Justice/Getty Images

Vroča voda močna naravna barvila tako rekoč fiksira v tkanino.

Podobno pravilo velja za organske madeže, kot so trava, blato in prst. Tudi ti se pod vplivom vročine vežejo v vlakna. Pri blatu je priporočljivo počakati, da se popolnoma posuši, nato ga postrgamo ali pomanemo med pestmi, šele nato na madež nanesemo namensko sredstvo in operemo kot običajno.

Barva, olje, rdeče vino

Vroče vode ne uporabljamo niti pri madežih od barv in tinte na oljni osnovi, saj se lahko pigment še bolj razleze po tkanini. Boljši pristop je, da oblačilo obrnemo narobe in ga izpiramo s hladno vodo; tako pigment potiskamo stran od vlaken, ne globlje vanje. Takšen kos je smiselno prati ločeno, da se barva ne prenese na druga oblačila. Med bolj trdovratne primerke spadajo sledi rdečega vina ali čaja, saj vsebujejo tanine, spojine, ki pijači dajejo barvo in grenkobo. Vroča voda tanin tako rekoč zaklene v vlakna, zaradi česar postane odstranjevanje bistveno težje. Prvi korak je zato hladna voda.

Pri blatu je priporočljivo počakati, da se popolnoma posuši. FOTO: Fg Trade/Getty Images
Pri blatu je priporočljivo počakati, da se popolnoma posuši. FOTO: Fg Trade/Getty Images

Močna naravna barvila vsebujeta tudi paradižnik in jagodičevje – vroča voda jih tako rekoč fiksira v tkanino. Pri tovrstnih madežih pomaga nežno sredstvo za pomivanje posode ali beli kis v kombinaciji s hladno vodo. Sledi pranje v pralnem stroju.

Vroče vode ne uporabljamo niti pri madežih od barv in tinte na oljni osnovi, saj se lahko pigment še bolj razleze po tkanini. FOTO: Picsfive/Getty Images
Vroče vode ne uporabljamo niti pri madežih od barv in tinte na oljni osnovi, saj se lahko pigment še bolj razleze po tkanini. FOTO: Picsfive/Getty Images

Med trdovratnejše primerke spadajo sledi rdečega vina ali čaja.

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