Prišel je čas, ko se ovijamo v plašče, pletenine in debelejše puloverje. Ne le dame, tudi gospodje. A za dober videz ni dovolj le popolno krojen plašč, pravi modni junaki letošnje jeseni se skrivajo v dodatkih. Prav ti namreč poskrbijo, da tudi najpreprostejša kombinacija dobi značaj, osebnost in tisto nekaj, zaradi česar se za vami kdo še enkrat ozre.

Minili so časi, ko je bila moška torba rezervirana za poslovneže in študente. Letos kraljujejo strukturirane usnjene torbe, elegantne crossbody različice in večje torbe v slogu sproščenega minimalizma. Barve? Čokoladno rjava, črna, olivno zelena in temno bordo. Praktičnost je končno postala modna.

Kape in klobuki

Ko temperature padejo, pridejo na vrsto pokrivala. Pletene kape so klasika, vendar letošnjo jesen posebno pozornost pritegujejo minimalistični modeli brez velikih logotipov. Za nekoliko drznejše so tu volnene kape s krajci in klobuki, ki v kombinaciji s plaščem ustvarijo videz pravega mestnega šarmerja. Ja, moški lahko nosijo klobuk, ne da bi bili videti kot detektivi iz starega filma.

Najboljši modni dodatek je vedno samozavest.

Če je bil šal nekoč zgolj obramba pred mrazom, je danes eden najpomembnejših stilskih dodatkov. V ospredju so veliki volneni šali, karirasti vzorci in umirjeni zemeljski odtenki. Posebno dobro delujejo kombinacije bež, sive, kamelje in temno rjave. Najboljši trik? Šal preprosto in nekoliko nonšalantno ogrni čez plašč. Kot da se za dober slog nisi niti malo potrudil.

Manj je več

Moška zapestja to jesen krasijo ure z nekoliko bolj retro pridihom, kovinskimi paščki in klasičnimi številčnicami. Tudi nakit je pomemben; diskretne srebrne verižice, minimalistični prstani in usnjene zapestnice so odlična izbira za vse, ki želijo svojemu videzu dodati nekaj osebnosti. Pravilo je preprosto: manj je več.

Z dodatki tudi najbolj preprosta kombinacija dobi značaj.

Široki usnjeni pasovi z zanimivimi zaponkami in elegantne usnjene rokavice dokazujejo, da je tudi funkcionalnost lahko zelo privlačna. Še posebno so aktualni dodatki v barvi konjaka, temne čokolade in črne barve, ki se odlično podajo k jesenski garderobi. Moški dodatki postajajo osrednji del osebnega sloga. Ni treba kupiti celotne nove garderobe ali slediti vsakemu trendu. Dovolj je kakovosten šal, zanimiva torba ali ura. Najboljši modni dodatek pa je še vedno samozavest. Tudi če imate na sebi samo kavbojke, pulover in kapo.

Minili so časi, ko je bila moška torba rezervirana za poslovneže in študente. FOTO: Getty Images