Za dom, ki osrečuje: najnovejši trend je dopaminsko opremljanje

Pozabimo na neosebne, minimalistične prostore, ki delujejo, kot da bi živeli v salonu pohištva. Najnovejši trend je dopaminsko opremljanje, pri katerem pri izboru pohištva in dodatkov ciljamo na občutke sreče in osebnega zadovoljstva.

Vse se je začelo z objavami na TikToku, posvečenimi dopaminskemu oblačenju. Njegovo bistvo je nošenje oblačil, ki nas osrečujejo. Pristop se je razširil na opremljanje doma, vzljubili pa ga niso le navadni smrtniki, temveč tudi notranji oblikovalci. Ideja dopaminskega opremljanja je, da naši domovi niso zgolj estetsko privlačni, temveč nam prinašajo tudi veselje in zadovoljstvo. In kako je dopaminsko opremljanje videti v praksi? Namesto da občudujemo popolne domove iz katalogov in estetsko dovršene predmete, se osredotočimo na stvari, ki imajo za nas osebni pomen in nam prinašajo prijetne, osrečujoče občutke. Če je to velikanski plišasti panda, naj bo prav ta kos tisti, ki ga postavimo v središče opremljanja in mu prilagodimo vse ostalo.

Oranžni, zeleni in rumeni odtenki so odlična izbira.

Rožnato pohištvo? Zakaj pa ne! FOTO: Zeynep Ozdelice/Getty Images

Vsakodnevno zadovoljstvo

Začnemo tako, da pregledamo prostor in ugotovimo, kateri predmeti nam resnično prinašajo veselje. Ti predmeti naj postanejo temelj opreme – ne glede na to, ali se tradicionalno ujemajo med seboj in z ostalimi kosi pohištva ali ne. Predmeti, ki so del družinske dediščine, spominki s potovanj ali najljubša umetniška dela, so lahko središče dopaminsko opremljenega prostora. Pomembno je, da ima vsak element v prostoru čustveno vrednost in prispeva k našemu vsakodnevnemu zadovoljstvu. Namesto nevtralnih izbiramo živahne in vesele odtenke. Oranžni so idealni za jedilnice in dnevne sobe, pomirjujoča zelena za domače pisarne, veseli rumeni odtenki pa za pogosto prezrte prostore, kot so pralnice in shrambe. Vendar pa ni nujno, da so barve izstopajoče in zelo svetle, tudi mehki breskovi ali pomirjujoči sivkasti odtenki lahko prinašajo veselje.

Notranji čut Čeprav je slog živahen, to ne pomeni maksimalističnega pretiravanja. Prostore opremljamo v skladu s svojim notranjim čutom in se ne obremenjujemo s tem, kako bodo videti na Instagramu. Pri tem zaupamo sami sebi in svojemu občutku, da v prostoru zares dobro živimo – ne le lepo fotografiramo.

Opremljanje jemljemo kot igro. Živahni vzorci in teksture, geometrijski potiski ali cvetlični motivi so več kot dobrodošli. Brez mehkih in udobnih blazin, ki kar kličejo po tem, da bi se udobno zleknili nanje, ne gre. Veliko bolj kot zgolj estetika je pomembna funkcionalnost. Pri dopaminskem opremljanju dobro vemo, zakaj smo določen predmet postavili v prostor.