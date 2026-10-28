Poleti boste veseli, da ste to storili zdaj: čas je za sajenje česna

Česen lahko sadimo, ko gre večina drugih vrtnih opravil že proti koncu. Spada med vrtnine, za katere velja, da že letos razmišljamo o pridelku naslednje sezone. Jeseni posajeni stroki se pred zimo ukoreninijo, spomladi nadaljujejo rast, prve glavice pa pobiramo že v začetku poletja. Za uspeh ni potrebno veliko dela, pomembno pa je, da izberemo primerno sorto, ustrezno pripravimo gredo in ne zamudimo časa za sajenje.

V naših razmerah jesensko sajenje najpogosteje opravimo od druge polovice oktobra do novembra, na Primorskem še decembra. Pravi čas ni odvisen samo od datuma, temveč tudi od vremena in stanja tal. Če so ta še topla, ne hitimo, saj lahko česen pred zimo razvije preveč listov. Po drugi strani mora imeti dovolj časa, da se ukorenini, preden zemlja zmrzne. Novembrsko sajenje je torej povsem mogoče, če tla še niso zmrznjena in niso premokra. Enotnega skrajnega datuma ni, saj se razmere po Sloveniji razlikujejo.

Strokov pred sajenjem ne lupimo.

Za česen izberemo sončno lego z rahlo, dobro odcedno zemljo. V težkih, zbitih in mokrih tleh slabše uspeva, večja je tudi nevarnost bolezni. Pred sajenjem tla zrahljamo in po potrebi dodamo malo dobro preperelega komposta, liter na kvadratni meter povsem zadošča. Svežega hlevskega gnoja ne uporabljamo, saj česen ne mara pretirano pognojenih tal, presežek dušika pa lahko poslabša skladiščno obstojnost pridelka. Zato ga na isto gredo ne sadimo vsako leto, temveč upoštevamo najmanj triletni, še bolje štiriletni kolobar. Iz istega razloga ga ne sadimo za čebulo, porom in drugimi čebulnicami, saj si kot sorodniki delijo bolezni in škodljivce.

Sadimo čvrste, zdrave in nepoškodovane stroke. FOTO: Mario Bonanno/getty images

Med slovenskimi sortami sta dobro poznana ptujski jesenski in ptujski spomladanski česen. Prvi je ozimna sorta, namenjena jesenskemu sajenju, oblikuje večje glavice z manjšim številom debelejših strokov, dozoreva zgodaj, vendar se praviloma skladišči krajši čas. Ptujski spomladanski je jara sorta, ki jo lahko sadimo spomladi ali jeseni. Njegove glavice imajo praviloma več bolj drobnih strokov, ki so izrazito aromatični in se dobro skladiščijo. Med slovenskimi sortami velja omeniti še jesenski česen anka, ki je prav tako namenjena jesenskemu sajenju. Pri izbiri upoštevamo tudi to, kdaj želimo pridelek pobirati in kako dolgo ga nameravamo hraniti. Stroke ločimo od glavice tik pred sajenjem. Izberemo čvrste, zdrave in nepoškodovane, ne lupimo jih, posadimo jih s konico navzgor. Jesenske sorte sadimo približno 4–8 cm globoko, med stroki pustimo okoli 10 cm prostora, med vrstami pa 20–30 cm. Pomembno je, da stroka ne potisnemo na silo v zbito zemljo, saj se lahko poškoduje njegova osnova, iz katere se razvijejo korenine. Za sajenje uporabimo namenski sadilni česen preverjenega izvora, ne pa jedilnega česna neznanega porekla.

Ko je v zemlji, česen ne zahteva posebne nege. Spomladi skrbimo predvsem za odstranjevanje plevela, saj mu ta jemlje vodo in hranila. V daljšem sušnem obdobju ga zalijemo, zlasti med intenzivno rastjo glavic, proti zorenju pa zalivanje omejimo. Če smo izbrali ustrezno sorto in dobro pripravili tla, bo rastlina večino dela opravila sama. Česen, ki je šel v zemljo novembra, bo dal zrele glavice konec junija ali julija prihodnje leto, odvisno od sorte. Zrelost prepoznamo po sušenju spodnjih listov, medtem ko so zgornji še deloma zeleni. Glavice izkopljemo v suhem vremenu in jih posušimo na zračnem, senčnem mestu. Če čakamo predolgo, lahko začnejo pokati ovojne plasti, glavice pa se slabše skladiščijo.

Pobirali ga bomo že v začetku poletja. FOTO: Anna Kurzaeva/Getty Images