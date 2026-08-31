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POMEMBEN DATUM

Za poroko najbolj priljubljen letni čas je …

Izbira datuma poroke je ena prvih velikih odločitev po zaroki, nanjo pa poleg razpoložljivosti dvorane in glasbene skupine pogosto vpliva tudi letni čas.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Peopleimages/Gettyimages

FOTO: Peopleimages/Gettyimages

FOTO: Guliver/Gettyimages

FOTO: Guliver/Gettyimages

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Peopleimages/Gettyimages
FOTO: Guliver/Gettyimages
M. Fl.
 31. 8. 2026 | 19:44
3:51
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Vsak letni čas prinaša prednosti in tudi nekaj malenkosti, o katerih je, preden rezervirate datum, vredno razmisliti.

Pomlad

Pomlad je za mnoge prva izbira za poroko. Dnevi postajajo daljši, vse je zeleno in cvetoče, temperature so običajno precej prijetnejše kot sredi poletja. Še posebej privlačna sta maj in začetek junija, ko je velika verjetnost, da bo dovolj toplo za fotografiranje in del praznovanja na prostem, ne da bi gostje ves dan iskali senco. Prav junij je po vsem svetu najbolj priljubljen mesec za poroke. Pomladna poroka ponuja nešteto možnosti, ko gre za dekoracijo. Sezonsko cvetje, pastelne barve in zelenje sami po sebi ustvarijo romantično kuliso. Seveda je pomlad lahko nepredvidljiva. Dež lahko pokvari načrte za obred na prostem, zato je vedno dobro imeti rezervni načrt. Če veliko gostov prihaja od daleč, je treba upoštevati še eno praktično stvar: otroci so takrat še v šoli. Družine z otroki zato težje organizirajo potovanje.

FOTO: Guliver/Gettyimages
FOTO: Guliver/Gettyimages

Poletje

Poletna poroka ima poseben čar. Dnevi so dolgi, večeri topli, možnosti za praznovanje na prostem skoraj neskončne. Pri porokah ob morju si je težko zamisliti lepšo kuliso od sončnega zahoda, medtem ko poletni večeri omogočajo, da se velik del praznovanja preseli pod odprto nebo. Šolske počitnice olajšajo prihod gostov z otroki, ki morajo potovati od daleč. Po drugi strani ta letni čas prinaša tudi nekaj izzivov. Julij in avgust sta lahko izjemno vroča, kar ni idealno, če ves dan preživite v poročni obleki, tu so še nepredvidljiva neurja. Če razmišljate poroki na kateri od priljubljenih turističnih destinaciji je treba upoštevati vrhunec turistične sezone, višje cene nastanitev, gnečo in dejstvo, da gostje iz drugih mest morda ne bodo tako zlahka našli prenočišča.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Jesen

September je resna konkurenca maju in juniju. Poletna vročina počasi popušča, dnevi so še vedno dovolj dolgi, začetek jeseni pa pogosto omogoča, da vsaj del poroke organizirate na prostem. Kasneje v sezoni narava postaja vse pomembnejši del dekoracije. Zlati, oranžni in bordo odtenki ustvarjajo čudovito kuliso za fotografije in jesenska poroka ima lahko tisto toplo in nekoliko rustikalno vzdušje, ki ga je v drugih delih leta težko doseči. Vendar se z oktobrom in novembrom povečuje možnost hladnejšega in deževnega vremena, ob tem dnevi postajajo vse krajši. Tako kot spomladi je treba upoštevati šolsko leto, zlasti, če je med gosti veliko družin, ki morajo organizirati daljše potovanje.

FOTO: Peopleimages/Gettyimages
FOTO: Peopleimages/Gettyimages

Zima

Zimske poroke morda niso prva izbira večine parov, vendar so prav zato lahko  posebej osupljive. Sveče, lučke, bogata dekoracija in elegantne dvorane ustvarijo vzdušje, ki je kot nalašč za hladnejši del leta. Če sanjate o pravi zimski poroki, bi bil sneg lahko najlepša možna kulisa, vendar se v vse toplejših zimah nanj ni mogoče zanašati, treba pa je upoštevati nizke temperature, kratke dneve in možnost slabših razmer na cestah. Pri zimskem terminu je posebej pomembno razmisliti o gostih, ki prihajajo od daleč. Potovanje je lahko zahtevnejše, otroci so večji del zime v šoli, december pa prinaša praznične obveznosti in dodatne izdatke. A ne glede na vse, lahko zima parom, ki si ne želijo pomladne ali poletne poroke, ponudi nekaj popolnoma drugačnega, piše Zadovoljna.hr.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

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