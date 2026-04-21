Za sočne in zdrave plodove: ob paradižnik posadite to rastlino

Obstaja enoletna rastlina, ki obožuje sonce in toploto ter cveti od zgodnjega poletja pa vse do prve jesenske zmrzali. Njena vrednost ni le v lepem videzu, izkušeni vrtnarji jo zaradi koristnih lastnosti že dolgo sadijo ob paradižnikih. Raziskave so pokazale, da ognjič lahko pomaga pri zaščiti te plodovke pred škodljivimi organizmi v tleh, predvsem pred koreninskimi ogorčicami, ki poškodujejo rastline in zmanjšujejo pridelek. Poleg tega močan vonj ognjiča odganja tudi druge škodljivce, kot so gosenice in bele mušice.

Popolna kombinacija

Paradižnik in ognjič se odlično ujemata, saj za rast potrebujeta enake pogoje: oba imata rada sonce, toploto in dobro odcedna tla. Prav zato predstavljata idealen vrtni par, ki ne zahteva dodatnega truda, lahko pa prinese veliko koristi. Za najboljše rezultate najprej posadite paradižnik in nato v njegovo bližino ognjič. Idealna razdalja med rastlinama je približno 50 centimetrov, dovolj blizu, da ognjič deluje zaščitno, a hkrati dovolj daleč, da ima paradižnik dovolj prostora za rast. Ne pozabite namestiti opore za paradižnik in po sajenju obe rastlini dobro zalijte.

Nega brez zapletov

Ena največjih prednosti te kombinacije je preprosto vzdrževanje. Ko se rastline ukoreninijo, jih lahko zalivate skupaj, pri čemer je pomembno, da vodo usmerjate v tla in ne na liste, saj s tem zmanjšate tveganje za razvoj bolezni. Paziti je treba tudi, da z zalivanjem ne pretiravate: ognjič ne prenaša prekomerne vlage in v premokri zemlji začne gniti. Sajenje ognjiča ob paradižniku je eden tistih preprostih vrtnarskih trikov, ki ne zahtevajo dodatnih izdatkov, lahko pa bistveno izboljšajo zdravje rastlin in kakovost pridelka. Poleg zaščite paradižnika bo vaš vrt hkrati videti tudi bolj barvit, živahen in urejen, piše Zadovoljna.hr.