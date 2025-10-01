Za srečo: kako pogosto je treba videvati prijatelje

V svetu, kjer se vse meri s hitrostjo, učinkovitostjo in nenehno dostopnostjo, največkrat trpijo prijateljstva. Čeprav se večina zaveda, da so dobri prijatelji temelj čustvenega zdravja, se pogosto poraja vprašanje:

koliko časa je treba vlagati v te odnose? So nujna tedenska srečanja, ali zadostuje že občasno sporočilo?

Splošnega pravila ni, pomembna je povezanost

Strokovnjaki za duševno zdravje in medosebne odnose pravijo, da je odgovor kompleksen: ne obstaja določeno število, kolikokrat se moramo videti.

Tisto, kar zares šteje, tudi če se srečujemo redkeje, je občutek povezanosti, medsebojne skrbi in čustvene dostopnosti.

Življenje brez spontane kave

Današnji življenjski slog ne pušča veliko prostora za spontanost. Dnevi so polni službenih obveznosti, družinskih odgovornosti in stalnih digitalnih motenj.

Za mnoge je nekdaj spontana kava s prijateljem dogodek, ki ga je treba načrtovati več tednov vnaprej.

Psihologi poudarjajo, da je čas eden največjih izzivov sodobnega prijateljstva, a tudi če se fizično vidimo redkeje, obstajajo številni načini za ohranjanje čustvene bližine.

FOTO: Ivanko_brnjakovic/Gettyimages

Koliko je torej dovolj?

Psihološke raziskave kažejo, da je za večino ljudi optimalno vsaj eno srečanje s tesnim prijateljem na teden. Dovolj je že iskren telefonski pogovor ali skupna urica sprehoda.

Vendar ni enotne formule. Nekateri potrebujejo vsakodnevni stik, drugim zadostuje mesečno srečanje. Pomembno je, da se obe strani počutita slišani, cenjeni in povezani.

Osamljenost v času povezanosti

Paradoks današnjega časa je, da smo preko družbenih omrežij bolj povezani kot kdaj koli prej, a kljub temu mnogi doživljajo globoko osamljenost. Površinski stiki, všečki in kratki komentarji ne zadostujejo naši potrebi po resničnih, globokih odnosih.

Število prijateljev na družbenih omrežjih ne pomeni veliko, če v življenju ni vsaj ene osebe, pred katero ste lahko ranljivi in iskreni. Prav to je tisto, kar varuje naše duševno zdravje in daje občutek pripadnosti.

FOTO: Gettyimages

Kakovost pred količino

Veliko pomembnejše od tega, kako pogosto se videvate, je to, kako se ob tem počutite. Če se po srečanju s prijateljem počutite toplo, sproščeno in veselo, je to znak, da odnos resnično nekaj pomeni.

Če pa vas druženje izčrpava, povzroča tesnobo ali pušča občutek praznine, je morda čas za razmislek, ali ta odnos še deluje.

Praktični nasveti za ohranjanje prijateljstev

Če želite ohraniti tesne vezi kljub vsakodnevnim obveznostim, strokovnjaki priporočajo naslednje:

Načrtujte vnaprej. Morda zveni strogo, a včasih je edini način, da se zares srečate.

Morda zveni strogo, a včasih je edini način, da se zares srečate. Izkoristite male trenutke. Kratko sporočilo ali glasovna sporočila med odmorom v službi lahko pomenijo veliko.

Kratko sporočilo ali glasovna sporočila med odmorom v službi lahko pomenijo veliko. Bodite iskreni. Če preživljate težko obdobje in nimate energije za druženje, to povejte, pravi prijatelji bodo razumeli.

Če preživljate težko obdobje in nimate energije za druženje, to povejte, pravi prijatelji bodo razumeli. Prilagodite pričakovanja. Nekateri prijatelji se oglašajo redkeje, a to še ne pomeni, da vam niso pomembni.

Nekateri prijatelji se oglašajo redkeje, a to še ne pomeni, da vam niso pomembni. Negujte male rituale. Skupen film, tedenski sprehod ali virtualna kava lahko postanejo sidro odnosa.

FOTO: Gettyimages

Ohranjanje prijateljstva ne pomeni, da se morate nenehno videvati. Kar resnično krepi vezi med ljudmi, je občutek, da ste sočloveku pomembni tudi takrat, ko čas in obveznosti niso na vaši strani.

V svetu, ki nas vse bolj potiska v individualizem in osamo, je pristno prijateljstvo ena najdragocenejših naložb v duševno in čustveno zdravje, piše 24sata.hr.