Za srečo: kako pogosto je treba videvati prijatelje

V svetu, kjer se vse meri s hitrostjo, učinkovitostjo in nenehno dostopnostjo, največkrat trpijo prijateljstva. Čeprav se večina zaveda, da so dobri prijatelji temelj čustvenega zdravja, se pogosto poraja vprašanje:
koliko časa je treba vlagati v te odnose? So nujna tedenska srečanja, ali zadostuje že občasno sporočilo?
Strokovnjaki za duševno zdravje in medosebne odnose pravijo, da je odgovor kompleksen: ne obstaja določeno število, kolikokrat se moramo videti.
Tisto, kar zares šteje, tudi če se srečujemo redkeje, je občutek povezanosti, medsebojne skrbi in čustvene dostopnosti.
Današnji življenjski slog ne pušča veliko prostora za spontanost. Dnevi so polni službenih obveznosti, družinskih odgovornosti in stalnih digitalnih motenj.
Za mnoge je nekdaj spontana kava s prijateljem dogodek, ki ga je treba načrtovati več tednov vnaprej.
Psihologi poudarjajo, da je čas eden največjih izzivov sodobnega prijateljstva, a tudi če se fizično vidimo redkeje, obstajajo številni načini za ohranjanje čustvene bližine.
Psihološke raziskave kažejo, da je za večino ljudi optimalno vsaj eno srečanje s tesnim prijateljem na teden. Dovolj je že iskren telefonski pogovor ali skupna urica sprehoda.
Vendar ni enotne formule. Nekateri potrebujejo vsakodnevni stik, drugim zadostuje mesečno srečanje. Pomembno je, da se obe strani počutita slišani, cenjeni in povezani.
Paradoks današnjega časa je, da smo preko družbenih omrežij bolj povezani kot kdaj koli prej, a kljub temu mnogi doživljajo globoko osamljenost. Površinski stiki, všečki in kratki komentarji ne zadostujejo naši potrebi po resničnih, globokih odnosih.
Število prijateljev na družbenih omrežjih ne pomeni veliko, če v življenju ni vsaj ene osebe, pred katero ste lahko ranljivi in iskreni. Prav to je tisto, kar varuje naše duševno zdravje in daje občutek pripadnosti.
Veliko pomembnejše od tega, kako pogosto se videvate, je to, kako se ob tem počutite. Če se po srečanju s prijateljem počutite toplo, sproščeno in veselo, je to znak, da odnos resnično nekaj pomeni.
Če pa vas druženje izčrpava, povzroča tesnobo ali pušča občutek praznine, je morda čas za razmislek, ali ta odnos še deluje.
Če želite ohraniti tesne vezi kljub vsakodnevnim obveznostim, strokovnjaki priporočajo naslednje:
Ohranjanje prijateljstva ne pomeni, da se morate nenehno videvati. Kar resnično krepi vezi med ljudmi, je občutek, da ste sočloveku pomembni tudi takrat, ko čas in obveznosti niso na vaši strani.
V svetu, ki nas vse bolj potiska v individualizem in osamo, je pristno prijateljstvo ena najdragocenejših naložb v duševno in čustveno zdravje, piše 24sata.hr.