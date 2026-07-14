Za uspešno poletno druženje na vrtu ne iščimo popolnosti

Najlepša poletna druženja na vrtu ali terasi so videti najbolje, kadar je vzdušje sproščeno. Vendar pa izkušeni gostitelji še kako dobro vedo, da se prava skrivnost skriva v predpripravi. Bolj ko so stvari vnaprej pripravljene, manj bo živčnosti, ko se bodo gostje prikazali na vratih. Najprej premislimo o razporedu prostora. Vrt naj ne bo en velik zmeden in kaotičen prostor, ampak ga razdelimo na manjše kotičke: na prostor za hrano, za pijačo, za sedenje in mirnejše pogovore. Med temi kotički naj bo dovolj prostora za gibanje. Poskrbimo tudi za dovolj stolov, taburejev, klopi in manjših mizic, kamor bodo gostje odložili kozarce in krožnike.

Poleti, ko je senca skorajda tako pomembna kot hrana, bodo senčnik, pergola, platneno jadro ali naravna senca dreves gostom prihranili obilo neprijetnega posedanja na pripeki. Ko pade mrak, pa naj vzdušje ustvarijo še lučke, lampijoni, sveče ali solarne svetilke ob poteh. Svetloba naj bo mehka, prijetna in obenem tolikšna, da se gostje ne bodo spotikali v temi.

Ko pade mrak, naj vzdušje soustvarijo tudi lučke, lampijoni, sveče ali pa solarne svetilke ob poteh. FOTO: Johner Images/Getty Images

Tudi miza naj bo lepa, a praktična. Za druženja na prostem so odlični tudi trpežni krožniki, akrilni kozarci, lesene deske, keramične sklede in pletene košare. Ne pretiravamo, izberimo raje nekaj naravnih dodatkov: cvetje z vrta, sveže sadje, zelišča, lanene serviete ali majhne kartice z imeni. Takšni detajli bodo naredili vtis, ne da bi delovali narejeno.

Svetloba naj bo mehka, prijetna in dovolj varna, da se gostje ne bodo spotikali v temi.

Ne pozabimo na udobje

Poseben kotiček namenimo tudi pijači. Gostje naj si sami postrežejo in natočijo limonado, ledeni čaj, vodo s sadjem, vino ali koktajl. Steklenice lahko hladimo v velikih keramičnih posodah, starih emajliranih koritih ali pocinkanih vedrih z ledom. Na mizo postavimo meto, citruse, jagode ali baziliko, da si bo vsak popestril pijačo po svoje.

Naj si gostje sami natočijo, kar jim je všeč. FOTO: Tatiana Sviridova/Getty Images

Tudi hrano pripravimo čim bolj vnaprej. Ločimo prostor za tople jedi, hladne prigrizke in umazano posodo. Če bomo uporabljali žar, pravočasno preverimo plin, oglje, prijemalke, aluminijasto folijo in prostor za odlaganje pečene hrane. Gostitelj, ki ves večer panično teka med kuhinjo in vrtom, težko uživa v lastni zabavi.

Photo of multi generation family, having party in the backyard. It's a post covid gathering, out in the open to protect an elderly members of the family. FOTO: Aleksandarnakic Getty Images

Ne pozabimo na udobje. Pripravimo blazine, lahke odeje za večer, naravno zaščito pred komarji in rezervni načrt ob slabem vremenu. Kopalnica naj bo čista, pri roki naj bodo serviete, kuhinjske krpe, vžigalnik, dodatni pribor in obtežilniki za prt, če zapiha veter.

Najpomembneje pa je: nikar ne iščimo popolnosti. Gosti si ne bodo zapomnili brezhibno poravnanih prtov, ampak občutek, da so bili dobrodošli. In ne pozabimo: ko se sprosti gostitelj, se sprosti tudi družba. In nastane nepozaben poletni večer.