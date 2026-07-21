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Za uspešno zvezo: pet obveznih pogovorov o denarju

Skupno življenje se začne z ljubeznijo, nadaljuje pa z računi, krediti, najemnino in vsakodnevnimi odločitvami o denarju.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Jacob Lund/gettyimages

FOTO: Jacob Lund/gettyimages

FOTO: Vadim Guzhva/gettyimages

FOTO: Vadim Guzhva/gettyimages

FOTO: Ridofranz/Gettyimages

FOTO: Ridofranz/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages
FOTO: Jacob Lund/gettyimages
FOTO: Vadim Guzhva/gettyimages
FOTO: Ridofranz/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 21. 7. 2026 | 18:00
5:54
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Pravijo, da sta v zvezi dve temi, zaradi katerih se partnerji najpogosteje prepirajo: vzgoja otrok in denar. Toda prepir glede slednjega se le redko začne zaradi samega denarja. Eden od partnerjev nekaj kupi brez dogovora, drugi zamolči dolg, tretji mesec zapored pa nekdo plačuje večino skupnih stroškov. Na videz gre za račune, kartice ali nakup novega telefona, v resnici gre za zaupanje.

FOTO: Jacob Lund/gettyimages
FOTO: Jacob Lund/gettyimages

To potrjujejo tudi najnovejše raziskave. Ena od njih je pokazala, da skoraj dve tretjini vprašanih meni, da so s partnerjem finančno usklajeni, 26,7 odstotka jih priznava, da imajo denar ali premoženje, za katerega življenski sopotnik ne ve. Hkrati narašča število tistih, ki skrivajo lastno porabo, pa tudi število parov, ki so si pogosto v laseh zaradi financ. Pari se torej vse več pogovarjajo o skupnem življenju, vendar nekatere najpomembnejše finančne teme še vedno puščajo ob strani, opozarja t-portal.

Denar ni težava. Težava je tisto, kar ostane skrito

Psihologi opažajo, da mnogi menijo, da so pogovori o denarju neprijetni, ker gre za številke. V resnici gre predvsem za čustva. V ozadju prepirov zaradi nakupa pohištva ali prekoračenega proračuna za dopust je velikokrat nekaj drugega: občutek nespoštovanja, porušeno zaupanje, pomanjkanje varnosti ali občutek, da partner nekaj skriva. Zato skriti račun, skrivni sklad ali zamolčan nakup niso težava zaradi samega zneska, ampak zaradi sporočila, ki ga pošiljajo drugi osebi. Ko se dva zavedata, da skrivnostnost ruši zaupanje in povečuje možnost za spore, se lažje odločita za bolj odprto komunikacijo, ki mora obsegati pet obveznih pogovorov.

Prvi pogovor: Koliko v resnici zasluživa?

Preden dva skupaj podpišeta pogodbo za stanovanje, vzameta kredit ali začneta načrtovati družino, bi morala poznati osnovne informacije o finančnem položaju drug drugega. Ne zato, da bi se ocenjevala, ampak zato, da bi lahko skupaj načrtovala prihodnost. To ne pomeni, da mora partner poznati vsak nakup ali imeti vpogled v vsak račun, pomeni pa, da oba vesta, s kakšnimi prihodki razpolagata in kakšne finančne obveznosti prinašata v skupno življenje.

FOTO: Ridofranz/Gettyimages
FOTO: Ridofranz/Gettyimages

Drugi pogovor: Dolgovi niso sramota. Njihovo skrivanje pa je.

Najtežji pogovor ni o plači, ampak o dolgovih. Kredit, prekoračitev na računu ali dolg na kartici ne določajo vrednosti človeka, njihovo zamolčanje pa lahko resno načne odnos. Psihologi opozarjajo, da prav izogibanje neprijetnim vprašanjem, kot so obstoječi dolgovi ali finančne obveznosti, dolgoročno povzroči več težav kot sama finančna situacija. Odprta komunikacija, transparentnost in skupno sprejemanje odločitev so pomembni za zadovoljstvo pri upravljanju denarja in tudi za kakovosten partnerski odnos.

Tretji pogovor: Kdo kaj plačuje?

Enakost ne pomeni vedno, da vsak plača polovico. Nekaterim parom ustreza skupni račun, drugim ločene finance, tretji izdatke delijo glede na višino prihodkov. Univerzalnega pravila ni, pomemben je dogovor. Pogovor o razdelitvi stroškov je lahko zahteven, vendar se s tem zmanjšajo stres, nesporazumi in medsebojno obtoževanje. Partnerja se lahko vnaprej dogovorita tudi, koliko lahko vsak porabi brez posvetovanja in katere stroške vedno načrtujeta skupaj. Takšni dogovori ne omejujejo svobode, temveč ustvarjajo občutek varnosti.

Četrti pogovor: Kaj nama denar v resnici pomeni?

To je vprašanje, ki si ga večina, čeprav je morda eno najpomembnejših, redko zastavi. Za nekoga denar pomeni varnost, za drugega svobodo, za tretjega uspeh. Nekdo varčuje vsak evro, drugi verjame, da je treba denar uživati, dokler ga imaš. Nobeno od teh razmišljanj ni napačno. Težava nastane, ko dva predvidevata, da druga oseba razmišlja enako. Zadovoljstvo v partnerskem odnosu je pogosto bolj povezano s skupnimi cilji in vrednotami, ki jih denar predstavlja, kot pa s samo višino prihodkov ali s tem, kdo zasluži več. Zato se pogovor ne bi smel začeti z vprašanjem »Koliko imava?«, ampak z vprašanjem »Kaj želiva skupaj ustvariti?«

FOTO: Vadim Guzhva/gettyimages
FOTO: Vadim Guzhva/gettyimages

Peti pogovor: Kakšno finančno zgodbo želiva zapustiti otrokom?

Otroci morda ne vedo, koliko znaša obrok kredita, zelo dobro pa opazijo, kako se starši pogovarjajo o denarju ali kako se mu izogibajo. Finančne navade otroci prevzamejo z opazovanjem staršev. Če vidijo odprt pogovor, bodo lažje razvili zdrav odnos do denarja. Če denar postane tema, o kateri se molči ali prepira, bodo te vzorce verjetno prenesli v svoje odnose. Otroku več pomeni, da vidi, kako starši varčujejo in načrtujejo, kot pa da mu samo govorijo, da mora varčevati.

Ljubezen se ne meri s stanjem na računu

Večina se ne bo razšla zaradi enega računa ali enega impulzivnega nakupa. Težave nastanejo, ko dva v zvezi mesece ali leta odlašata s pogovori, ki bi jih morala opraviti. Denar ne bi smel biti tema, o kateri se govori šele takrat, ko nastane težava. O njem bi se morali pogovarjati takrat, ko je vse v redu, saj prav takrat gradimo zaupanje, ki ga bomo potrebovali, ko bo življenje postalo bolj zapleteno. Morda zato najpomembnejše vprašanje ni: »Koliko zaslužiš?« Ampak: »Kako želiš, da skupaj živiva?«

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

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