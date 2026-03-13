Začenja se vrtnarska sezona: Toliko bomo odšteli za rože

Z začetkom pomladi se v trgovinah pojavijo prve večje akcije za vrtnarske izdelke. Balkonov in vrtov sicer večina še ne zasaja v celoti, vendar so trgovci že ponudili prve lonce, sadike in substrat za rože. Pregledali smo aktualno ponudbo večjih trgovin v Sloveniji in preverili, koliko bomo odšteli za osnovne izdelke za pomladno zasaditev.

V Lidlu se je pomladna ponudba začela s sezonskim cvetjem in osnovnimi vrtnarskimi izdelki. Med cenejšimi rastlinami so primule, majhne spomladanske lončnice, ki jih prodajajo za 1,69 evra na rastlino. Gre za cvetlico, ki dobro prenaša nižje temperature in je zato primerna za zgodnje spomladanske zasaditve na balkonih ali vrtovih. Na policah so tudi različne vrste zemlje za rože, med drugim substrat za sajenje in presajanje rastlin, ki je namenjen balkonskim in sobnim rastlinam. Takšna zemlja je običajno mešanica šote, komposta in mineralnih dodatkov, ki omogočajo zadrževanje vlage in dobro rast korenin.

Lonci za rože so v številnih trgovinah znižani. FOTO: Volha Van Meer/Getty Images

Tudi Hofer v tem času vsako leto uvede sezonsko ponudbo za vrt in balkon. Med izdelki so plastični cvetlični lonci in balkon­ska korita, ki stanejo od približno 4 do 12 evrov, odvisno od velikosti in materiala. Takšni lonci so namenjeni zasaditvi balkonskih rož ali zelišč in imajo praviloma tudi odprtine za odtekanje vode. V diskontih se v tem času pojavlja tudi univerzalna zemlja za rože v vrečah od 20 do 40 litrov, ki stane približno od 3 do 5 evrov. Gre za osnovni substrat za presajanje lončnic ali zasaditev balkonskega cvetja.

V trgovinah Merkur imajo širšo ponudbo vrtnega programa, tudi izbira zemlje je precej večja. Na voljo so različni substrati za balkonske rastline, vrtnice, rododendrone ali zelenjavo. Cene za večje vreče so nekoliko višje, a je tudi prostornina večja. Tako lahko na primer 70-litrska vreča zemlje za balkonske rastline stane približno od 10 do 17 evrov, odvisno od znamke in sestave substrata. V večjih supermarketih so se na oddelkih za vrtnarstvo že pojavile sadike spomladanskega cvetja, kot so mačehe, marjetice in begonije. Običajno so v manjših lončkih in pripravljene za presajanje v večje posode. Cene se gibljejo približno od 1,99 do 3,99 evra na sadiko, odvisno od vrste rastline in velikosti lončka.

Primule so različnih barv. FOTO: Angelo F-/Getty Images

Veliko izbiro substrata imajo tudi v trgovinah Bauhaus, kjer prodajajo različne vrste zemlje za rože in vrtne rastline. Med cenejšimi je univerzalna zemlja za rože Manetech s prostornino štirideset litrov, ki stane 2,95 evra. Največ izbire imajo kmetijske trgovine in vrtnarski centri. Tam je mogoče kupiti tudi bolj profesionalne substratne mešanice. Na primer substrat za okrasne rastline v 20-litrski vreči stane 5,59 evra in vsebuje mešanico šote ter mineralnih dodatkov za boljšo rast rastlin.