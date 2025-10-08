  • Delo d.o.o.
Z MALO SPRETNOSTI

Zadržite toploto v stanovanju in znižajte račun za ogrevanje do 20 odstotkov

Zatesnite okna in vrata, za radiator namestite folijo, na tla pogrnite preprogo.
A. J.
 8. 10. 2025 | 07:10
Zima še ni potrkala na vrata, a večinoma smo se že začeli ogrevati. Ste poskrbeli, da toplota ne bo uhajala skozi netesna okna in vrata? Za to ne potrebujete mojstrov ali velikih investicij, z nekaj preprostimi ukrepi lahko občutno znižate stroške ogrevanja.

Eden glavnih krivcev za izgubo toplote so reže med okvirjem in krilom okna. Preprost test pove vse: med zaprto okno in okvir vstavite list papirja. Če ga lahko brez težav izvlečete, tesnilo ne tesni več. V trgovinah so na voljo samolepilna gumijasta ali penasta tesnila, ki jih lahko brez težav namestite sami. Preden jih nalepite, površino obrišite z alkoholom, da se tesnilo dobro prime. Pazite tudi na debelino – predebelo tesnilo se bo hitro obrabilo, pretanko pa ne bo zadrževalo toplote.

Prašni radiatorji ogrevajo slabše.

Niti vhodna vrata pogosto niso popolnoma zatesnjena. Ob robove namestite tesnilne trakove, spodaj pa dodajte tesnilo za vrata ali gumijast prag. Če želite preprosto rešitev, uporabite blazino v obliki valja oziroma kače in jo položite na tla ob vratih. Ta ustavi veter in toploto zadrži tam, kjer jo potrebujete – v notranjosti.

Toplota ne uhaja skozi okna, ampak ob straneh, kjer se okvir stika z zidom. Če v vetrovnem dnevu ob okvirju začutite piš, je treba tam zatesniti reže. Od zunaj jo zapolnite s poliuretansko peno, znotraj pa z akrilnim kitom. Po sušenju odrežite presežek in premažite z belo barvo. Delo je hitro opravljeno, učinek pa trajen. Včasih toplota beži celo skozi električne doze na zunanjih stenah. Odstranite pokrovčke in preverite, ali okoli njih piha. Reže zapolnite z malo akrilnega kita ali namenskimi penami.

Pomoč senčil

Veliko lahko naredite s pametno uporabo zaves in rolet. Podnevi jih dvignite, da sonce ogreje prostor, ponoči pa jih spustite – tako ustvarite dodatno plast toplotne zaščite. Če imate tanke zavese, razmislite o dodatnih zimskih, debelejših. Na trgu so posebne, t. i. termo zavese, ki zadržujejo toploto v stanovanju.

Za radiatorje namestite folijo, ki toploto vrača v prostor. Prašni radiatorji ogrevajo slabše. Enkrat na mesec jih posesajte in obrišite reže, da zrak lažje kroži. Ne postavljajte pohištva neposredno pred radiator – s tem zadušite toploto. Če imate klimatske naprave ali toplotne črpalke, očistite filtre, umazani porabijo več energije za enak učinek.

Debelejše preproge delujejo kot izolacijska plast.

Toplota v stanovanju ni odvisna le od radiatorjev, temveč tudi od tega, kako prostor diha, kako je urejen in kako ga uporabljamo. Tla pogosto oddajajo hladen občutek, sploh če nimate talnega gretja. Debelejše preproge ali tekači delujejo kot izolacijska plast, zmanjšajo izgubo toplote proti tlom in izboljšajo občutek topline v prostoru.

Topel zrak se dviga. Če imate visoke strope, razmislite o ventilatorju z obratnim delovanjem (počasno vrtenje potiska topel zrak navzdol) ter zavesah ali panelih v višjih prostorih, ki zadržujejo toploto nižje.

Po ocenah energetskih svetovalcev lahko s preprostimi tesnilnimi ukrepi zmanjšate toplotne izgube skozi okna in vrata tudi za 20 odstotkov. V povprečnem gospodinjstvu to pomeni prihranek 100–200 evrov na leto, odvisno od energenta.

