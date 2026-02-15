Zakaj februar ni le za srčke: na bolšjakih se skrivajo orodje, organizatorji in unikatni okraski

Februar velja za mesec, ko v trgovinah z rabljenimi predmeti lahko kaj hitro najdemo vse za okrasitev svojega doma na valentinovo. Naš seznam pa naj se ne konča pri srčkih. Na policah se skriva še veliko drugih zakladov, s katerimi bomo lahko pomlad pričakali resnično pripravljeni. Eden izmed teh zakladov so tudi vrtni pripomočki. Pomlad je torej že zelo blizu, saj so tudi zvončki že pokukali iz zemlje. A četudi zima najbrž še ni rekla zadnje, je zdaj idealen trenutek za premišljen nakup stvari, ki jih bomo kmalu še kako potrebovali; čas je za pregled vrtnarske opreme.

V trgovinah z rabljenim blagom lahko pogosto najdemo povsem kakovostno ročno orodje priznanih znamk od lopatk do škarij za obrezovanje. Pred nakupom samo preverimo njihovo stanje. Med najbolj uporabnimi pripomočki so zagotovo tudi košare vseh možnih velikosti. Manjše so kot nalašč za nabiranje zelišč in prve zelenjave, večje pletene za prenašanje težjih pridelkov. Takšni predmeti niso samo praktični, temveč so tudi trajnostna izbira.

Najdemo lahko unikatne kose, ki bodo prostoru dodali značaj in toplino.

Košare niso samo praktične, temveč so tudi trajnostna izbira. FOTO: Miša Arko

Čiščenje in organizacija

Februar je prav tako nadvse primeren za priprave na spomladansko čiščenje. Med uporabnimi najdbami na bolšjakih lahko najdemo tudi nerabljene kuhinjske krpe oziroma stare brisače, ki jih preprosto razrežemo v uporabne čistilne krpe. Majhen strošek, a velik učinek. Ker marsikdo doma ne uporablja vseh gospodinjskih aparatov, se med rabljenimi predmeti pogosto znajdejo tudi kakšni robotski sesalniki, električni čistilniki tal in še marsikaj. Ugodnejša cena bo pomenila veliko manjše tveganje, hkrati pa bo to tudi možnost, da si delo doma precej olajšamo.

Manjše košare so za nabiranje zelišč in prve zelenjave, večje pletene za prenašanje težjih pridelkov.

Še kako koristni so tudi raznorazni plastični organizatorji ter košarice različnih velikosti. Tudi te bomo našli na bolšjih trgih. Manjši so primerni za gobice, krtačke ali odstranjevalce madežev, večji bodo kot naročeni za shranjevanje čistil po posameznih prostorih. Nenadoma bo vse pri roki: pa še rabljenemu predmetu bomo vdihnili novo življenje. Kot rečeno, valentinovo naj ne bo nujno omejeno samo na klasične (rdeče in rožnate) okraske. Med rabljenimi predmeti lahko najdemo tudi številne unikatne kose – rdeče kozarce za bombone, stare knjige z rdečimi platnicami ali zlatimi robovi ... Šele takšni detajli bodo prostoru dodali značaj in toplino. Ker se ponekod že pojavljajo tudi prvi velikonočni izdelki, pa je februar lahko pravi čas za nakup porcelana, prtičkov in dodatkov za praznično mizo. Kdor razmišlja vnaprej, pogosto prihrani. Obenem pa ustvari dom, ki bo pripravljen na novo sezono.