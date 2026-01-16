  • Delo d.o.o.
POSKRBITE ZA SVOJE

Zakaj imajo Japonke popolne lase? Odgovor vas bo presenetil

Pozabite na drage tretmaje: japonski trik za zdrave lase se začne pri lasišču.
FOTO: Imtmphoto Getty Images/istockphoto
FOTO: Imtmphoto Getty Images/istockphoto
A. G.
 16. 1. 2026 | 22:01
 16. 1. 2026 | 22:05
A+A-

Ko gre za lepoto in nego, je Japonska pogosto korak pred preostalim svetom. Tudi umivanje las poteka drugače. Namesto hitrega in površnega pristopa Japonci poudarjajo temeljito nego lasišča, medtem ko dolžine las obravnavajo z več nežnosti in manj agresije. V japonski negi las pozornosti ne namenjajo le lasem, temveč predvsem lasišču. Številni japonski frizerji uporabljajo najmanj dve silikonski masažni krtači, po eno na vsaki strani glave, da zagotovijo enakomerno in temeljito masažo. Ta ritual prinaša več koristi: globinsko očisti lasišče, spodbuja prekrvavitev in sprošča nakopičeno napetost, kar je še posebej dragoceno v obdobjih stresa.

Pravilna masaža se začne pri zatilju in se postopoma pomika proti vrhu glave, s posebnim poudarkom na lasišču, delu, bogatem z živčnimi končiči in ključnem za zdravo rast las. Ko to tehniko združimo s kakovostnim šamponom in dvema masažnima krtačama, učinki postanejo opazni že po prvem pranju: lasišče se temeljito očisti, spodbuja se naravna rast las, občutek lahkotnosti in svežine na glavi pa se pojavi skoraj takoj.

Predšamponsko olje je ključen korak

Sušenja ne prepuščajo naključju. FOTO: Imtmphoto Getty Images/istockphoto
Sušenja ne prepuščajo naključju. FOTO: Imtmphoto Getty Images/istockphoto

Olje se nanese pred umivanjem in se nežno vmasira v lasišče, da uravnovesi naravno proizvodnjo sebuma, pomiri razdraženost in podaljša občutek čistoče. Ta korak pripravi lasišče na šamponiranje in naredi pranje učinkovitejše. Olja se uporabljajo tudi po pranju za dodaten sijaj in zaščito las. Gejše so na primer tradicionalno uporabljale kamelijino olje, da so lasem med česanjem dale svilnato mehkobo in naraven lesk.

Sušenje las ima svoja pravila

Sušenja ne prepuščajo naključju. Lase nežno popivnajo z brisačo, brez grobega drgnjenja, ki lahko poškoduje lasno vlakno in povzroči lomljenje. Prav tako se izogibajo česanju, ko so lasje še povsem mokri, saj so takrat najbolj občutljivi in nagnjeni k poškodbam. Japonski frizerji uporabo sušilnikov za lase zmanjšujejo na minimum, tako da z brisačo odstranijo čim več odvečne vode. Tako kot na Japonskem in v Koreji tudi ženske pogosto izbirajo brisače iz mikrovlaken ali celo mehke bombažne majice, saj zmanjšujejo statično elektriko, krepavost in pomagajo lasem ohraniti naravno mehkobo in sijaj.

Manj ko so lasje izpostavljeni toploti sušenja, dolgotrajnejši so pozitivni učinki: lasišče ostaja bolj hidrirano, konice so manj poškodovane, naravna struktura las pa se ohrani bistveno dlje. Tako se tako lasišče kot dolžina znajdeta v »idealnih pogojih« za zdrav sijaj, elastičnost in minimalno lomljenje, poroča informer.rs.

