Večno vprašanje! Zakaj moški ne znajo izražati čustev

Več kot 30 odstotkov moških v svojem življenju doživi depresijo, približno devet odstotkov je takšnih, ki jo s tesnobnostjo občutijo vsak dan, navaja Bright Side. Kljub družbenim pričakovanjem, da naj prikrivajo svoja čustva, je tudi pri moških ključno prepoznati pomen skrbi za duševno zdravje. Tukaj je nekaj razlogov, zakaj pogosto skrivajo čustva, kar med drugim pripelje do težav z duševnim zdravjem.

Družbeni pritisk

Pogosti frazi bodi moški in moški ne jočejo igrata pomembno vlogo pri tem, da oni skrivajo čustva in z namenom ustvarjanja vtisa, da se z nečim pogumno soočajo, pod vplivom družbenega pritiska zatrejo občutke. Po raziskavi dobrodelne organizacije za moško zdravje Movember skoraj tretjina moških občuti pritisk, da mora delovati možato, pri mlajših, starih od 18 do 34 let, je ta pritisk še pogostejši in je zaznaven pri 47 odstotkih populacije. Poleg tega pogosto slabše od žensk skrbijo za duševno zdravje in so redkeje pripravljeni o tem odkrito govoriti. Z zatiranjem čustev moškim pogosto škodijo samim sebi.

FOTO: Gettyimages

Ne vedo, kako izraziti čustva

Velikokrat jim nihče ni razložil, kako izraziti čustva. Družbena pričakovanja in vzgoja v otroštvu jih učijo, da morajo biti strogi in trdni, zaradi česar so pri izražanju teh negotovi. Medtem ko ženske lahko odkrito pokažejo žalost, zaskrbljenost in druge, sploh negativne občutke, moški skrivajo bolečino in poskušajo delovati stoično. Zaradi tega družbenega pritiska težko pokažejo ranljivo plat, ta je nekakšen tabu. Spodbujanje odprtih pogovorov o duševnem zdravju in rušenje stereotipov jim lahko pomaga, da se pri izražanju vseh čustev počutijo udobno in sprejeto.

FOTO: Gettyimages

Vpliv možganov

Razlika ima tudi fiziološke temelje. Corpus callosum, del možganov, ki povezuje levo in desno hemisfero, je pri ženskah večji kot pri moških, kar jim omogoča boljše sočasno doživljanje čustev in razmišljanja. Pri moških je pogostejša tendenca ločevanja čustev od misli, kar jih ovira pri pogovorih o občutljivih temah. Čeprav lahko to povzroča težave v komunikaciji, je pomembno prepoznati in razumeti te razlike, ki temeljijo na spolu.

Moški in ženske so na nekakšen način enaki, a hkrati različni. Tudi način, kako se spopadamo s stresom in negativnimi čustvi, se razlikuje glede na družbena pričakovanja, fiziologijo in psihologijo.