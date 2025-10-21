  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
RAZLOGI

Zakaj možje odhajajo zaradi mlajših in zakaj se to skoraj nikoli ne konča dobro

Razlogi za pogost scenarij niso tako očitni, kot se zdi na prvi pogled.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 21. 10. 2025 | 18:30
4:36
A+A-

Dogaja se pogosto: moški v srednjih letih zapusti dolgoletno ženo, kupi nov avto, prenovi garderobo, odkrije družbena omrežja in začne razmerje z veliko mlajšo žensko. Njegovi prijatelji zmajujejo z glavo, medtem ko njene prijateljice komentirajo, da bo slej ali prej obžaloval. Statistike kažejo, da imajo velikokrat prav.

Na prvi pogled so razlogi očitni: privlačnost, želja po vznemirjenju, fizična mladost. A v ozadju pogosto tiči nekaj globljega. Psihologi poudarjajo, da večine moških v takšna razmerja ne pahne nečimrnost, temveč strahovi:  pred staranjem, izgubo pomembnosti in minljivostjo življenja.

Mlajša ženska kot simbol potrditve

V takšnih okoliščinah mlajša ženska postane simbol potrditve: njen pogled, poln občudovanja, moškemu vrača občutek pomembnosti in moči.

Za nekoga, ki se spopada s krizo srednjih let, je to lahko mamljivo. A prav tisto, kar ga pritegne; mladost, energija, neobremenjenost pogosto postane vir nelagodja in negotovosti, je za Daily mail povedala strokovnjakinja za odnose Tracey Cox.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Ko začetni adrenalin popusti, nastopijo boleče primerjave: njena gladka koža v primerjavi z njegovimi gubami, njena spontanost proti njegovemu ustaljenemu vsakdanu, njeno razumevanje digitalnega sveta, ki mu je vedno bolj tuj.

Ego, ki je iskal potrditev, dobi boleč opomnik o svoji minljivosti.

Martinova zgodba: Beg pred sabo, ne k nekomu

52-letni Martin je po več kot dvajsetih letih zakona zaradi 21 let mlajše ženske zapustil ženo. Pravi, da ni odšel, ker bi bil nesrečen, temveč ker se je počutil star, predvidljiv in neviden. Nova partnerka je v njegovo življenje prinesla vznemirjenje, potovanja, zabavo, intenziven fizičen odnos. A že po nekaj mesecih je začutil utrujenost in praznino.

»Spoznal sem, da ne bežim proti novemu življenju, ampak od tega, kar sem: od odgovornosti, rutine, lastnega odseva v ogledalu,« priznava.

Prelomni trenutek se je zgodil, ko mu je neznanec v baru čestital, da je peljal hčerko ven. Iluzija se je v tistem hipu razblinila.

Martin je poskušal obnoviti odnos z ženo, a zaman. Danes priznava, da ni iskal nove ljubezni, temveč potrditev.

»Moral bi se pogovoriti, ne pa pobegniti. Mislil sem, da iščem mladost, a sem v resnici iskal priznanje,«  je zaključil.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Zakaj taka razmerja redko trajajo?

Psihologi razlagajo, da so največji izzivi v teh razmerjih razlike v življenjskih obdobjih in pričakovanjih. Medtem ko je mlajša partnerka usmerjena v prihodnost, kariero in nova doživetja, starejši partner pogosto razmišlja o preteklosti, stabilnosti in varnosti. Te perspektive se težko uskladijo.

Medgeneracijski prepad še poglabljajo tehnologija in družbena omrežja, svetovi, v katerih se vrednote, reference in humor močno razlikujejo. Če partnerja ne delita skupnega kulturnega jezika, je težko zgraditi globoko povezanost.

Tu je tudi vprašanje moči: starejši partner ima pogosto več finančne in življenjske stabilnosti, medtem ko mlajši išče prostor za rast in neodvisnost.

Kar se sprva zdi privlačno, njegova zaščitniška vloga in njena svežina, se lahko hitro spremeni v razmerje neravnotežja in frustracij.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Družbeni pritisk in stigma

Poleg tega obstaja tudi močan družbeni pritisk. Okolica take zveze pogosto obsoja: njo označuje za oportunistko, njega pa za moškega, ki se obupano oklepa mladosti.

Takšna stigma sčasoma načne še tako močna razmerja.

Lekcija iz izkušenj

Razmerja z večjo starostno razliko lahko delujejo,  vendar le, če temeljijo na iskrenosti, ravnovesju in jasni zavesti o lastnih motivih. Beg pred staranjem skozi novo ljubezen je zgolj začasno olajšanje. Ne razreši negotovosti, ampak jih pogosto še poglobi.

Moški, ki se podajo v takšne avanture, pogosto kasneje spoznajo, da niso iskali nove ženske, temveč občutek lastne vrednosti. In ta občutek ne prihaja od zunaj. Začne se znotraj nas, piše Daily Mail.

Sorodni članki

Lifestyle  |  Stil
INTIMA

Seks po ločitvi: prej ali slej se želja vrne

Prvi zmenki so lahko nerodni, a tudi vzburljivi.
9. 10. 2025 | 18:02
Lifestyle  |  Stil
NI PREVARA

Najpogostejši razlogi za razpade zvez je ...

Prevara je res lahko usodna za odnos, a ni edino, kar na njem pusti nepopravljivo škodo.
7. 10. 2025 | 19:40
Lifestyle  |  Stil
ODNOSI

Zakaj nikoli nikogar ne smete prositi za ljubezen

Ljubezen bi morala biti čustvo, ki si ga partnerja delita, in izražena tako, da nobeden od njiju ne bi dvomil o njej. Če se vam dogaja, da morate prositi za pozornost in toplino, si raje priznajte, da takšno razmerje zagotovo ni zdravo in v njem nikoli ne boste srečni.
28. 9. 2025 | 06:45

Več iz teme

odnosipartnerstvomoškimladiženske
ZADNJE NOVICE
19:51
Bulvar  |  Domači trači
POROKA NA PRVI POGLED

Renata obžaluje, da ni bila dovolj jasna že prej: »Ja, mora biti bogat«

Priznava, da se je na začetku eksperimenta morda premalo jasno izrazila glede svojih želja, kakšnega moža si želi.
21. 10. 2025 | 19:51
19:45
Lifestyle  |  Stil
OBRATI

Novi luksuzni žabi, to sta DS 8 in DS 4

DS 8 je izključno električni kupejevski križanec, DS 4 je na voljo tudi kot klasični in priključni hibrid.
21. 10. 2025 | 19:45
19:35
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
TUDI IZSILJEVAL

To je Andrej, ki je bivši grozil, da bo cvilila. A to ni njegov edini greh

Andreju Puclju sodijo tudi zaradi poskusa izsiljevanja. Eden od oškodovancev se ga še danes zelo boji.
Aleksander Brudar21. 10. 2025 | 19:35
19:20
Novice  |  Kronika  |  Doma
POZOR

Groza! Poglejte, kako je zagorel avto na štajerski avtocesti (FOTO)

Vozite previdno.
21. 10. 2025 | 19:20
19:09
Novice  |  Slovenija
MOTI GA MAŠA

Snemalec skritih kamer Kek tokrat nad Janševe: »Pri nagovarjanju vernih SDS ne pozna ovir«

Franci Kek se je obregnil ob 17. Pučnikov pohod na Boč, ki ga organizira največja opozicijska stranka.
21. 10. 2025 | 19:09
18:54
Novice  |  Kronika  |  Doma
HUJŠA PROMETNA PREKRŠKA

Gorenjski prometniki zasegli avtomobil, vozil ga je neregistriranega brez vozniške

Zoper voznika vodijo prekrškovni postopek.
21. 10. 2025 | 18:54

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IMPLANTOLOGIJA

Kaj pa, če imam premalo kosti?

Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
14. 10. 2025 | 08:41
Promo
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Čas za nov pristop – premišljen, varen, učinkovit

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Materinstvo

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe

Philips Avent poziva skupnost, da bolj podpira mamice in pomaga zmanjšati pritisk, s katerim se spopadajo, s svojo novo pobudo Share the Care.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 13:56
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Kdo lahko po novem dostopa do podatkov o lastnikih podjetij?

Register dejanskih lastnikov, ki ga vzdržuje AJPES, je eden ključnih mehanizmov za zagotavljanje preglednosti lastniških struktur gospodarskih subjektov.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 09:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IMPLANTOLOGIJA

Kaj pa, če imam premalo kosti?

Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
14. 10. 2025 | 08:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Čas za nov pristop – premišljen, varen, učinkovit

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Materinstvo

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe

Philips Avent poziva skupnost, da bolj podpira mamice in pomaga zmanjšati pritisk, s katerim se spopadajo, s svojo novo pobudo Share the Care.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 13:56
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Kdo lahko po novem dostopa do podatkov o lastnikih podjetij?

Register dejanskih lastnikov, ki ga vzdržuje AJPES, je eden ključnih mehanizmov za zagotavljanje preglednosti lastniških struktur gospodarskih subjektov.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 09:01
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Pohodništvo

Pohodni čevlji, ki so navdušili tudi športno plezalko Janjo Garnbret

Veter, dež, blato ali skalnata pot. Če imamo obute prave čevlje, smo lahko kos marsikateri pohodniški preizkušnji. In na te prisega tudi najboljša športna plezalka na svetu, Janja Garnbret.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:10
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
EUROSKILLS

Kapo dol: mladi Slovenci spet pometli s konkurenco (video)

Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope. Slovenci so se s tekmovanja EuroSkills 2025 na Danskem vrnili z bronom in štirimi medaljami odličnosti.
15. 10. 2025 | 08:15
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Čist zrak

Onesnažen zrak: »Rakaste bolezni pljuč pri nekadilcih naraščajo«

Pulmologinja dr. Ana Novaković opozarja, da so posledice onesnaženega zraka vseprisotne – od zamašenega nosu do pljučnega raka, tudi pri nekadilcih.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 08:44
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Ta banka nudi kredit za male podjetnike po izjemno ugodnih pogojih

V Addiko banki partnersko podpiramo poslovno rast samostojnih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij – tudi ko pride do investicij.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 08:54
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

»Pomembno je, da otrok trenira, ker v tem uživa«

Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
15. 10. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Kaj vam telo sporoča skozi bolečino v komolcu?

Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 09:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
AKTIVNI IN ZDRAVI

Varno na poti do športnih ciljev

Ne glede na to, ali gre za športne treninge, igro na prostem ali vsakodnevne izzive, je aktivno življenje polno gibanja – in tudi nepredvidljivih trenutkov. Z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine ter zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco pri Zavarovalnici Generali lahko družine poskrbijo za celovito zaščito ob poškodbah in boleznih.
Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 09:44
Promo
Novice  |  Slovenija
Potniški promet

To slovensko podjetje je bilo odlikovano tudi v tujini

Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Bolezen, ki spremeni življenje cele družine (video)

Oglejte si pogovor s Štefanijo L. Zlobec, v katerem je iskreno spregovorila o življenju z demenco in vlogi Spominčice:
Promo Delo17. 10. 2025 | 09:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
RABA ENERGIJE

Zmanjšajte stroške elektrike tudi za več kot polovico

Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
14. 10. 2025 | 10:55
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Kako obvladati bolečine v hrbtu s pomočjo fizioterapije

Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 09:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
UDOBEN SLOG

Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da ne kupujem zgolj tehnologije, temveč orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
16. 10. 2025 | 11:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Bo omrežnina zadostovala za zeleni prehod?

Slovenija se je z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) zavezala ambicioznim ciljem prehoda v nizkoogljično družbo.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 12:51
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Počitnice

Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba

Med prvomajskimi počitnicami bo iz Zagreba vzletelo kar 75 letal Ryanair, največ na priljubljene sredozemske destinacije.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 09:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Prehrana

Je “brez sladkorja” res brez sladkorja?

Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 15:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Obresti padajo: kaj to pomeni za vaše prihranke?

Še pred ne tako davnim je bila inflacija velika težava. V nekem trenutku je na letni ravni celo presegla 10 odstotkov. Danes, ko je okrog dva odstotka, se o njej skoraj ne govori več, čeprav jo vsak od nas lahko občuti v svojem žepu.
21. 10. 2025 | 09:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako ukrepati, če je v vašem domu plesen?

Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. Direktor podjetja LUNOS zato opozarja na nujnost trajnostnih rešitev.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 12:08
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Trajnostna rešitev za nižje stroške ogrevanja

Geotermalne toplotne črpalke omogočajo stabilno, varčno in okolju prijazno ogrevanje z dolgoročnimi prihranki.
Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 15:08
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Kdaj je hibridni sistem ogrevanja prava izbira?

Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 10:02
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
STIL

Ura, ki presega čas: ko modni trendi srečajo umetnost

Zakaj je ura postala najlepši izraz ženskega sloga in samozavesti.
Promo Onaplus15. 10. 2025 | 10:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Organizacija

Manj papirologije, več učinkovitosti: podjetja navdušena nad novo rešitvijo

Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 12:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA

Organizirane kriminalne združbe že napadajo mala in srednja podjetja

Svet podjetništva se je v zadnjem desetletju močno spremenil. Digitalizacija je prinesla hitro rast in nove priložnosti, hkrati pa tudi številne ranljivosti.
20. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
Pohodništvo

Vrhunski športniki so izbrali te športne copate

Izkušeni pohodniki vedo, da se prava kakovost pohodniške obutve pokaže šele na zahtevnih terenih.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:12
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki