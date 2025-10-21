Zakaj možje odhajajo zaradi mlajših in zakaj se to skoraj nikoli ne konča dobro

Dogaja se pogosto: moški v srednjih letih zapusti dolgoletno ženo, kupi nov avto, prenovi garderobo, odkrije družbena omrežja in začne razmerje z veliko mlajšo žensko. Njegovi prijatelji zmajujejo z glavo, medtem ko njene prijateljice komentirajo, da bo slej ali prej obžaloval. Statistike kažejo, da imajo velikokrat prav.

Na prvi pogled so razlogi očitni: privlačnost, želja po vznemirjenju, fizična mladost. A v ozadju pogosto tiči nekaj globljega. Psihologi poudarjajo, da večine moških v takšna razmerja ne pahne nečimrnost, temveč strahovi: pred staranjem, izgubo pomembnosti in minljivostjo življenja.

Mlajša ženska kot simbol potrditve

V takšnih okoliščinah mlajša ženska postane simbol potrditve: njen pogled, poln občudovanja, moškemu vrača občutek pomembnosti in moči.

Za nekoga, ki se spopada s krizo srednjih let, je to lahko mamljivo. A prav tisto, kar ga pritegne; mladost, energija, neobremenjenost pogosto postane vir nelagodja in negotovosti, je za Daily mail povedala strokovnjakinja za odnose Tracey Cox.

FOTO: Gettyimages

Ko začetni adrenalin popusti, nastopijo boleče primerjave: njena gladka koža v primerjavi z njegovimi gubami, njena spontanost proti njegovemu ustaljenemu vsakdanu, njeno razumevanje digitalnega sveta, ki mu je vedno bolj tuj.

Ego, ki je iskal potrditev, dobi boleč opomnik o svoji minljivosti.

Martinova zgodba: Beg pred sabo, ne k nekomu

52-letni Martin je po več kot dvajsetih letih zakona zaradi 21 let mlajše ženske zapustil ženo. Pravi, da ni odšel, ker bi bil nesrečen, temveč ker se je počutil star, predvidljiv in neviden. Nova partnerka je v njegovo življenje prinesla vznemirjenje, potovanja, zabavo, intenziven fizičen odnos. A že po nekaj mesecih je začutil utrujenost in praznino.

»Spoznal sem, da ne bežim proti novemu življenju, ampak od tega, kar sem: od odgovornosti, rutine, lastnega odseva v ogledalu,« priznava.

Prelomni trenutek se je zgodil, ko mu je neznanec v baru čestital, da je peljal hčerko ven. Iluzija se je v tistem hipu razblinila.

Martin je poskušal obnoviti odnos z ženo, a zaman. Danes priznava, da ni iskal nove ljubezni, temveč potrditev.

»Moral bi se pogovoriti, ne pa pobegniti. Mislil sem, da iščem mladost, a sem v resnici iskal priznanje,« je zaključil.

FOTO: Gettyimages

Zakaj taka razmerja redko trajajo?

Psihologi razlagajo, da so največji izzivi v teh razmerjih razlike v življenjskih obdobjih in pričakovanjih. Medtem ko je mlajša partnerka usmerjena v prihodnost, kariero in nova doživetja, starejši partner pogosto razmišlja o preteklosti, stabilnosti in varnosti. Te perspektive se težko uskladijo.

Medgeneracijski prepad še poglabljajo tehnologija in družbena omrežja, svetovi, v katerih se vrednote, reference in humor močno razlikujejo. Če partnerja ne delita skupnega kulturnega jezika, je težko zgraditi globoko povezanost.

Tu je tudi vprašanje moči: starejši partner ima pogosto več finančne in življenjske stabilnosti, medtem ko mlajši išče prostor za rast in neodvisnost.

Kar se sprva zdi privlačno, njegova zaščitniška vloga in njena svežina, se lahko hitro spremeni v razmerje neravnotežja in frustracij.

FOTO: Gettyimages

Družbeni pritisk in stigma

Poleg tega obstaja tudi močan družbeni pritisk. Okolica take zveze pogosto obsoja: njo označuje za oportunistko, njega pa za moškega, ki se obupano oklepa mladosti.

Takšna stigma sčasoma načne še tako močna razmerja.

Lekcija iz izkušenj

Razmerja z večjo starostno razliko lahko delujejo, vendar le, če temeljijo na iskrenosti, ravnovesju in jasni zavesti o lastnih motivih. Beg pred staranjem skozi novo ljubezen je zgolj začasno olajšanje. Ne razreši negotovosti, ampak jih pogosto še poglobi.

Moški, ki se podajo v takšne avanture, pogosto kasneje spoznajo, da niso iskali nove ženske, temveč občutek lastne vrednosti. In ta občutek ne prihaja od zunaj. Začne se znotraj nas, piše Daily Mail.