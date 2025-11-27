Imajo dobre razloge: zakaj nekateri raje ostanejo samski

Edina razlika je v tem, katere prednosti posameznik bolj ceni. Nekdo, ki želi na prvo mesto postaviti sebe in svojo osebnostno rast, bo morda raje ostal samski. To so tisti razlogi, zaradi katerih nekateri raje ostajajo v družbi samih sebe.

Manj obveznosti pomeni več svobode

Nič ni narobe s tem, da ste nekomu predani. A v določenih trenutkih življenja nekateri želijo pred to vrsto odgovornosti postaviti svobodo. Zavedajo se, da obstaja veliko stvari, ki jih želijo početi, a bi postalo obremenjujoče, če bi nosili še obveznosti, ki jih prinaša zveza. Takšni posamezniki vedo, da se je odgovorno osredotočiti na uživanje v svobodi, dokler niso pripravljeni na zavezo. Ta svoboda vključuje:

Čas

V zvezi veliko časa preživimo s partnerjem. Ure in ure namenimo sporočilom, druženju, zmenkom in drugim dejavnostim v dvoje. Seveda je lepo posvetiti del svojega časa partnerju, a vedno, čeprav v zvezi bi si morali vzeti tudi čas zase. Posamezniki, ki želijo imeti več časa zase, cenijo, da jim samsko življenje to zagotavlja vsak trenutek. Niso omejeni z odgovornostmi, vezanimi na prilagajanje partnerjevemu urniku. To jim omogoča, da storijo več zase, za svojo družino, prijatelje in hobije. Svoj urnik v celoti določajo sami.

Brez kompromisov

Zveza napreduje le, ko oba partnerja redno sklepata kompromise. To običajno vključuje bolj resne zadeve, pa tudi manj pomembne in zabavne trenutke. Treba se je odločati, kdo bo izbral film, kar je lahko, če imata različne okuse, velik kompromis. Dogovoriti se morata, kam bosta šla na kosilo, kaj bosta počela ob koncu tedna. Osebe, ki ostajajo samske, cenijo to, da v prid miru kompromisi niso potrebni.

FOTO: Shironosov/Gettyimages

Potovanja

Seveda je mogoče potovati v paru, a to je lahko bolj zapleteno kot potovati sam. Dve osebi se morata uskladiti glede dopusta, dokumentov in stroškov. Samski ste lahko veliko bolj spontani. Ni vam treba usklajevati načrtov s partnerjem, potujete lahko, kadar in kamor želite. To ne pomeni, da zveza omejuje ali kot zapor. Pomeni le, da v različnih obdobjih življenja ljudje želijo različne ravni odgovornosti.

Več prostora za osebno rast

Življenje je sestavljeno iz nenehnega učenja in osebnega razvoja. Zaradi želje po napredku se nekateri odločijo, da je najboljša možnost ostati samski. To ne pomeni, da zveze zavirajo rast. A tako kot samskost prinaša več svobode, prinaša tudi več priložnosti, kar je za nekatere lahko zelo privlačno. Primeri področij, kjer je samskim na voljo več prostora za rast:

Rast med življenjskimi obdobji

Mnogi doživljajo tako imenovano prisilo ponavljanja: nagnjenost, da nezavedno ponavljajo napake iz preteklosti. Raziskave kažejo, da je to pogosto prav v partnerskih odnosih. Nekateri zato včasih raje ostanejo samski, da lahko pravilno predelajo dogodke iz pretekle zveze. Morda želijo delati na sebi, se izboljšati in razmisliti o vzrokih bolečine iz prejšnjih odnosov, šele nato gredo naprej. Nekateri tako spoznajo, da jim je veliko bolje, če so samski.

Osredotočenost na kariero

Biti v zvezi in graditi kariero pomeni usklajevati zasebno in poklicno življenje. Mnogi uživajo v tem ravnotežju, a nekaterim je pomembnejša popolna predanost karieri. Zrela oseba se lahko odloči, da se želi najprej posvetiti delu, preden vstopi v romantični odnos.

FOTO: Boris Jovanovic/Gettyimages

Samozadostnost

Zveza pomeni, da je nekdo vedno ob vas. To je lepo. A takšne opore si ne želijo vsi. Biti samozadosten prinaša veliko moč. V zvezi se lahko naučite avtonomije, a veliko lažje jo razvijejo samski. Raziskave kažejo, da so posamezniki, ki po 40. letu ostanejo samski, bolj samozadostni, kar vodi v bolj pozitivno razmišljanje in večje zadovoljstvo z življenjem.

Boljši drugi odnosi

V dolgih, predanih zvezah ima partnerski odnos prednost pred drugimi ali pa je vsaj enakovreden. Zreli ljudje, ki cenijo svoje prijateljske in neromantične odnose, morda ne želijo sklepati kompromisov, ki jih prinaša vključitev ljubezenskega odnosa v njihov urnik. Tu nekaj znanstveno podprtih načinov, kako lahko samskost izboljša druge odnose:

Sočutje

Raziskave kažejo, da so samski bolj pripravljeni pomagati ljudem okoli sebe. Nekateri verjamejo, da so samske osebe tiste, ki povezujejo ljudi v posameznih skupinah in jih držijo skupaj.

Raznolikost

Čeprav ljudje ne izbirajo prijateljev na podlagi razlik ali podobnosti, raziskave kažejo, da tisti v zvezah manj verjetno raziskujejo nove kroge in okolja. Nimajo dovolj časa za nove izkušnje, zato imajo pogosto prijatelje, ki so si med seboj podobni. Zreli ljudje, ki si želijo širok in raznolik krog prijateljev, ugotavljajo, da samski stan omogoča večji in bolj pester družabni krog.

FOTO: Gettyimages

Pozornost

Tudi v zdravem partnerskem odnosu je prijateljem in družini težje namenjati toliko pozornosti, kot si jo zaslužijo. Veliko lažje je to samskim. Samske osebe lahko veliko bolje negujejo prijateljstva in so bolj pripravljene ohranjati te vezi, dokazujejo študije.

Še za konec

Ostati samski je lahko popolna izbira za mnoge ljudi. Ne bi se smeli počutiti pod pritiskom, da morate vstopiti v zvezo zgolj zato, ker je to družbena norma. Vaše življenje je vaša odločitev. Če vam prednosti samskosti ustrezajo bolj kot prednosti zveze, je vaša izbira povsem sprejemljiva.