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Zakaj novi luce dviga prah: »Nič ni podoben ferrariju«

Električni ferrari luce dviguje prah; zunanjost, ki naj bi bila čim bolj aerodinamična, marsikomu ni všeč
Luce je dolg nekaj več kot pet metrov.

Luce je dolg nekaj več kot pet metrov.

Zmogljivosti so pričakovano zelo velike. Fotografije: Ferrari

Zmogljivosti so pričakovano zelo velike. Fotografije: Ferrari

Notranjost je dokaj analogna.

Notranjost je dokaj analogna.

Ferrari luce je prvi povsem električni model slovite znamke iz Maranella.

Ferrari luce je prvi povsem električni model slovite znamke iz Maranella.

Luce je dolg nekaj več kot pet metrov.
Zmogljivosti so pričakovano zelo velike. Fotografije: Ferrari
Notranjost je dokaj analogna.
Ferrari luce je prvi povsem električni model slovite znamke iz Maranella.
Gašper Boncelj
 4. 6. 2026 | 16:10
4:27
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Ferrari je nedavno predstavil dolgo pričakovani prvi električni model luce. Požel je veliko zanimanja, ne le pozitivnega. O tem, kako uspešen bo na trgu, si ne drznemo soditi. Za začetek poglejmo osnovne stvari. Ferrari luce je z nekaj več kot petimi metri dolžine električni avtomobil za pet potnikov in precej prtljage, skoraj 600 litrov. Drugi par vrat se odpira nazaj. Pričakovane so tudi njegove zmogljivosti, s štirimi električnimi motorji zmore sistemsko moč 1050 konjev (772 kW), ne gre brez ekspresnih pospeškov, 2,5 sekunde do 100 kilometrov na uro, in velike končne hitrosti (več kot 300 km/h).

Zunanja podoba marsikomu ni všeč, nekatere kritike so pikre. Dolgoletni predsednik Ferrarija Luca Cordero de Montezemolo je po navedbi agencije Ansa dejal, da tvegajo, da bodo s tem avtom uničili mit. Nekdanji šef ekipe Benetton v formuli ena Flavio Briatore je izjavil, da ima luce veliko prednost – ker ga Kitajci ne bodo kopirali ... »Nič ni podoben ferrariju. Naj bi bila to inovacija? Le kaj bi na to rekel ustanovitelj znamke Enzo Ferrari?« je Reuters povzel besede italijanskega prometnega ministra Matea Salvinija.

Dvodelno ohišje

Zmogljivosti so pričakovano zelo velike. Fotografije: Ferrari
Zmogljivosti so pričakovano zelo velike. Fotografije: Ferrari
Pri Ferrariju so že prej podali svoj, seveda pozitiven, pogled na avto in zakaj so ga oblikovali tako, kakor so ga. Prej so sodelovali z imeni, kot so Pininfarina, Bertone, Zagato, zdaj so zunanjo podobo zavestno iskali drugje. Kot je za Financial Times dejal vodja oblikovanja Claudio Manzoni, običajno arhitekturo Ferrarija določa motor, tokrat je bilo drugače, perspektiva, ki sta jo dala Jony Ive in Marc Newson (nekoč pri Applu), je popolnoma drugačna. Za isti medij je Newson pojasnil, da oblikovalska tema spominja na dvodelno ohišje, to je črna steklena potniška celica znotraj barvne zunanje lupine, da sta dve stvari neločljivo povezani, vendar so jima želeli dati ločena oblikovna elementa. Kot je dejal, so učinkovitost vozila dosegli z nenehnim oblikovalskim optimiziranjem. Brisalca vetrobranskega stekla sta na primer vgrajena v sprednja stebrička, da bi zmanjšali upor in omogočili neoviran pogled skozi veliko vetrobransko steklo, ki se združuje s sprednjim delom vozila, kjer bi bil običajno pokrov motorja.

Pri Ferrariju niso povedali natančne številke, a luce naj bi imel med vsemi njihovimi doslej pripravljenimi modeli najboljši količnik upora. Po drugi strani se lahko vprašamo, ali kupce takšnih luksuznih avtomobilov res toliko zanima učinkovitost ali jim mora biti avtomobil predvsem všeč.

Ferrari se je namenoma odločil za drugačno podobo.

Najbolj udoben doslej​

Notranjost ne vzbuja toliko različnih mnenj, večina ocen je dobrih. Ureditev so razkrili že pred časom, zdaj so jo prikazali v celoti. Kombinacija gumbov, stikal in klasičnih številčnic deluje všečno, ne manjkajo izbrani materiali. Analogni instrumenti so na zaslonu, ki se premika usklajeno z višino volana, da se zagotovi kar najboljša vidljivost. Menda ne bo nobenega umetnega ustvarjanja rjovenja bencinskega 12-valjnika, temveč naj bi zvočno okrepili mehanske zvoke elektromotorjev in drugih komponent. Vodja testiranja Raffaele de Simone je za Autocar dejal, da je njegovo krmiljenje izjemno odzivno. Po drugi strani naj bi bil luce kljub velikim, od 23- do 24-palčnim platiščem tudi zaradi elektronsko dodelanega vzmetenja najbolj udoben ferrari doslej.

Notranjost je dokaj analogna.
Notranjost je dokaj analogna.

Menda je Ferrari zanj prijavil 50 patentov. Po besedah generalnega direktorja Benedetta Vigne je za luce precej zanimanja. Revija Quattroruote po časopisu La Repubblica povzema njegove besede, da nekateri navdušenci nad ferrarijem modela luce danes ne bodo želeli imeti in si bodo morda jutri premislili. Da bodo kupci tisti, ki že imajo električne avtomobile drugih znamk in želijo preiti na ferrarija. »Od 1200 strank, ki si bodo v prihodnjih dneh prišle ogledat in rezervirat avtomobil, je polovica novih. Običajno je ta številka 10 odstotkov,« so bile njegove besede.

Ne pozabimo na ceno: avtomobil stane najmanj 550 tisoč evrov.

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