Zakaj pranje perila pri 40 °C ni dobra ideja

Pranje je neizogibno gospodinjsko opravilo, pri katerem nam preglavice pogosto povzroča izbira programa. Današnja oblačila so namreč narejena iz najrazličnejših materialov, ki jih nikakor ne moremo prati skupaj, saj potrebujejo različno nego, da jih ne bi poškodovali. Marsikomu se tako 40 stopinj Celzija zdi nekakšna varna izbira, a kot je za BBC nedavno povedal znani zdravnik in voditelj Xand van Tulleken, to ni dobra ideja.

Izbira temperature pri pranju je več kot le ne preveč premišljena nastavitev stroja. Prav nasprotno. Napačna izbira lahko pomeni več stroškov, večjo obrabo oblačil in manj učinkovito odstranjevanje mikrobov. Katera temperatura je torej najboljša za pranje?

»Štirideset stopinj je pretoplo, da bi bilo varčno, hkrati pa premrzlo, da bi ubilo mikrobe,« je povedal dr. van Tulleken, ki poudarja, da moramo pri pranju razmišljati nekoliko bolj strateško in temperaturo izbirati glede na vrsto perila ter stopnjo umazanosti. Hkrati pa nas seveda zanima tudi varčnost.

Večino oblačil lahko operemo pri nizkih temperaturah

Za večino oblačil, ki jih nosimo v vsakdanjem življenju, je pranje pri nižjih temperaturah namreč povsem dovolj. Dr. Xand van Tulleken pravi, da sam največ perila pere kar pri 20 stopinjah Celzija. Takšen program porabi občutno manj energije. Ocene kažejo, da lahko zamenjava 40-stopinjskega programa z 20-stopinjskim pomeni tudi do 60 odstotkov prihranka električne energije.

Nižja temperatura pa ne pomeni, da oblačila ne bodo čista. Sodobni pralni praški so razviti tako, da se aktivirajo tudi pri 20 ali 30 stopinjah, poleg tega pa mehansko drgnjenje bobna poskrbi, da se umazanija učinkovito odstrani. Takšno pranje sicer ne ubije vseh bakterij, vendar to pri običajnem nošenju oblačil ni nujno. Večinoma oblačila namreč peremo zaradi madežev, vonja in svežine, ne zaradi sterilizacije.

Obstajajo pa situacije, ko je višja temperatura nujna. Če ima kdo v gospodinjstvu na primer trebušno gripo, če peremo posteljnino po bolezni, ali če imamo zelo umazane kuhinjske krpe, je 60 stopinj tista meja, pri kateri lahko uničimo večino bakterij in virusov. Enako velja za spodnje perilo in brisače, ki so pogosto v stiku z več mikrobi, kot denimo majice ali hlače.

Današnja oblačila so narejena iz najrazličnejših materialov, ki jih nikakor ne moremo prati skupaj. FOTO: Getty Images