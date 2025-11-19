  • Delo d.o.o.
KURILNA SEZONA

Zakaj radiatorji klokotajo, in kako težave učinkovito odpravimo

Pokanje ali šumenje sta pogosta pojava v ogrevalni sezoni.
Odzračimo jih na začetku sezone. FOTO: Andreypopov/Getty Images

Nekatere težave lahko odpravimo sami, pri drugih naj pomaga vzdrževalec. FOTO: Andreypopov/Getty Images

J. B.
 19. 11. 2025 | 06:29
Na začetku ogrevalne sezone se mnogi srečajo s čudnimi zvoki iz radiatorjev – od tihega klokotanja do neprijetnega pokanja. Ti niso le nadležni, ampak pogosto pomenijo, da ogrevalni sistem ne deluje optimalno. Vzroki segajo od zraka v radiatorjih, prehitrega pretoka vode do mehanskih napetosti v ceveh in nosilcih. Nekatere težave lahko rešimo sami, druge pa mora preveriti vzdrževalec ali serviser. Pomembno je prepoznati, kateri zvok pomeni katero težavo.

Mehanski premiki ob segrevanju

Pokanje je eden najpogostejših zvokov v radiatorjih, zlasti pri aluminijastih modelih, ki se močneje raztezajo kot jekleni ali litoželezni. Pri segrevanju se kovina razteza, pri ohlajanju pa krči, kar povzroča rahle premike in posledično pokanje. Zvok lahko prihaja tudi iz cevi, ki potekajo skozi zidove ali tla, kjer se zaradi togih materialov ne morejo prosto raztezati.

Poskrbimo za redno vzdrževanje sistema.

Kako ukrepamo? Uporabimo avtomatsko regulacijo temperature, da se radiatorji segrevajo postopoma in enakomerno. Cevi, ki prehajajo skozi zidove ali strope, morajo biti obdane z mehko izolacijo, ki omogoča raztezanje. Pri montaži radiatorjev uporabimo nosilce s plastičnimi vložki, ki preprečujejo trenje in hrup.

Ujet zrak

Če radiator klokota, oddaja zvok, kot bi voda brbotala, pomeni, da se je v njem nabral zrak. Posledično zgornji del radiatorja ostane hladen, medtem ko spodnji del deluje normalno. To ne vpliva le na udobje, ampak tudi na učinkovitost ogrevanja – sistem porabi več energije, da doseže enako temperaturo.

Kaj storimo? Radiator odzračimo z majhnim ključem ali izvijačem. Ko iz ventila priteče voda, ga zapremo. Postopek ponovimo pri vseh radiatorjih v sistemu, najbolje na začetku sezone. Če se zrak v radiatorjih nabira pogosto, je lahko težava v nepravilno nastavljenem tlaku v sistemu ali slabi ekspanzijski posodi – to mora preveriti serviser.

Previsok pretok vode

Zvok, podoben šumenju ali pihanju, prihaja od vode, ki pod previsokim pritiskom teče skozi cevi ali ventile. To je tipičen problem v večstanovanjskih zgradbah, kjer sistem ni hidravlično uravnotežen – nekateri radiatorji prejmejo preveč, drugi premalo tople vode.

Pokličimo vzdrževalca, da izvede hidravlično uravnoteženje sistema. Ta postopek omogoči enakomeren pretok vode skozi vse radiatorje. Če so ventili stari ali nizke kakovosti, jih zamenjajmo s termostatskimi ventili z možnostjo prednastavitve – ti omogočajo natančno regulacijo pretoka in zmanjšajo šumenje.

Za tih dom

Večina težav, ki povzročajo zvoke v radiatorjih, se začne že pri načrtovanju ogrevalnega sistema. Nepravilno dimenzionirane cevi, napačni ventili in pomanjkljivo uravnoteženje sistema vodijo v hrupno delovanje in neučinkovito ogrevanje.

Poskrbimo za redno vzdrževanje sistema (odzračevanje, čiščenje filtrov, preverjanje tlaka). Pri novogradnjah ali prenovah izberemo izkušenega projektanta ogrevalnega sistema, ki bo pravilno zasnoval razvod in pretoke.

Pokanje je eden najpogostejših zvokov v radiatorjih.

Ne pozabimo: tiho delovanje radiatorjev pomeni učinkovit sistem. Tiho ogrevanje pomeni manj težav. Če radiatorji pokajo, šumijo ali klokotajo, to ni zgolj nadležnost, ampak opozorilo, da sistem potrebuje pozornost ali vzdrževanje. Redno odzračevanje, enakomerna temperatura in kakovostni ventili bodo poskrbeli, da bo naš dom v ogrevalni sezoni prijetno topel – in predvsem tih.

