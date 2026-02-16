Zakaj so ti predmeti tihi saboterji vašega doma

Minimalizem še zdaleč ne pomeni samo napol praznih in izčiščenih prostorov, pač pa bolj premišljeno in preprosto vsakdanje življenje. Kadar je v domu manj vizualnega šuma, tedaj prostori delujejo veliko bolj umirjeno in funkcionalno. Tudi nered navadno ne nastane le zaradi enega velikega nakupa, temveč zaradi številnih majhnih, impulzivnih odločitev brez jasnega namena. Zaradi tega se začnejo predmeti nenadzorovano kopičiti, zahtevajo nove in nove shranjevalne odločitve in povečujejo našo mentalno obremenitev. Minimalisti se zato izogibajo stvarem, ki prinašajo več trenja kot koristi, kot so, denimo, dekorativni predmeti brez funkcije, sem spadajo predvsem sezonski okraski in napisi, ki hitro zastarajo. Namesto tega raje izberejo kose z uporabno ali osebno vrednostjo.

Če naprava deluje, ni nobenega razloga za zamenjavo.

V omari obdržimo samo nekaj najljubših skodelic. FOTO: Bhstocker/Getty Images

Skodelice delajo nered

Podobno velja za preveliko število okrasnih blazin. Te hitro zapolnijo prostor in ustvarijo težave s shranjevanjem. Boljša je manjša, a kakovostna izbira nevtralnih blazin, primernih vse leto. Pladnji in košarice so lahko koristni, a če nimajo dovolj jasne vloge in naloge, se bodo najpogosteje prelevili v zbirališče nereda. Minimalisti jih uporabljajo samo tam, kjer imajo funkcijo, denimo, za vsakodnevne predmete ali pa na našem domačem šanku (kotičku za večerno posedanje). Tudi umetne rastline zahtevajo premišljen načrt. Če nimajo že vnaprej določenega mesta in prave velikosti, bodo hitro delovale kot odvečna navlaka. Knjige so prav tako ena takšnih pogostih skušnjav. Kupovanje knjig samo po naslovih, ki jih ne bomo nikoli prebrali, ustvarja zgolj dodatno zmedo. Minimalisti kupujejo knjige, ki jih nameravajo prebrati takoj, sicer raje izberejo digitalne izdaje. Razkošne knjige, ki obtičijo na klubskih mizicah, postanejo zgolj klavrna slika neke malomeščanskosti.

Kopičenje nepotrebnih predmetov povečuje našo mentalno obremenitev.

V (manjših) kuhinjah se izogibajmo aparatom z eno samo funkcijo. FOTO: Lenta/Getty Images

V kuhinji se izogibajmo aparatom z eno samo funkcijo, saj zavzamejo preveč dragocenega prostora. Prednost naj imajo raje večnamenske naprave. Pri tehnologiji ne prehitevajmo z nadgradnjami: če naprava deluje, ni razloga za zamenjavo in dodatno kablovje. Med najpogostejšimi viri nereda so tudi skodelice. Sentimentalne in neusklajene zbirke hitro zapolnijo omare, zato bi bilo bolje ohraniti samo nekaj najljubših. Podobno velja za vadbeno opremo: vsi možni orbitreki so že zdavnaj postali obešalniki in odlagališča. Bolj trajnostna bo zato tista vadba, ki ne zahteva dodatne opreme, na primer, hoja. Tudi materiali in predmeti za ustvarjanje se hitro kopičijo. Smiselno je najprej imeti jasen načrt projekta in začeti z minimalno količino, nato pa po potrebi dodajati. Tako bo dom ostal še dolgo pregleden, vsak predmet pa bo imel svoj namen.