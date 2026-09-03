Zakaj ženske privlačijo plešasti moški

Izpadanje las je za mnoge moške vir negotovosti, vendar raziskave kažejo, da lahko gola glava ustvari precej drugačen vtis, kot bi marsikdo pričakoval. Moški brez las so bili v nekaterih raziskavah ocenjeni kot dominantnejši, močnejši, samozavestnejši in celo kot boljši potencialni voditelji. Zanimivo je, da se je popolnoma gola glava izkazala za boljšo možnost kot poskus skrivanja redkih las. Način, kako moški sprejme izgubo las, namreč pomembno vpliva na to, kako ga dojemajo drugi.

Kaj o tem pravijo raziskave

Moška plešavost je zelo pogost pojav, nanj pa vplivajo genetika, hormoni in starost. Spremembe, povezane z moškimi spolnimi hormoni, postopoma zmanjšujejo lasne mešičke, zato novi lasje postajajo vse krajši in tanjši, sčasoma pa lahko na določenih delih glave popolnoma prenehajo rasti. Čeprav izguba las pri nekaterih moških vpliva na samozavest in predstavo o lastnem telesu, je zanimiva raziskava Univerze v Pennsylvaniji pokazala, da popolnoma obrita glava pri drugih ljudeh velikokrat ustvari prav nasproten vtis.

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Študija Alberta E. Mannesa, objavljena v reviji Social Psychological and Personality Science, je vključevala tri poskuse, v katerih so preučevali, kako ljudje dojemajo moške z lasmi in tiste z golo glavo. Rezultati so pokazali, da so bili slednji praviloma ocenjeni kot bolj dominantni od moških z bujnimi lasmi. V nekaterih poskusih so delovali tudi višji, močnejši in kot osebe z večjim vodstvenim potencialom.

Gola glava lahko ustvari vtis dominantnosti

V prvem poskusu so udeležencem pokazali fotografije moških z različnimi pričeskami, med njimi tudi moških s popolnoma golo glavo. Oceniti so morali, kako mogočni, vplivni in avtoritativni so videti posamezniki na fotografijah. Plešasti moški so dobili višje ocene pri dominantnosti. Mannes je nato šel še korak dlje in preveril, ali je razlog morda preprosto v razlikah v videzu oseb na fotografijah. V drugem poskusu je uporabil fotografije istih moških, le da jim je na eni različici digitalno odstranil lase. Tudi tokrat so različice z golo glavo delovale bolj dominantno. Še več, isti moški so bili brez las videti fizično močnejši in približno 2,5 centimetra višji.

Delujejo kot boljši voditelji

Vtis ni bil povezan samo s fizično močjo. Plešastim moškim so udeleženci pripisovali tudi nekoliko večji vodstveni potencial. Mannes je zato izvedel še tretji poskus, pri katerem fotografij sploh niso uporabili. Udeleženci so dobili pisne opise moških, ki so bili skoraj enaki, razlikovali pa so se le v podatku o njihovih laseh. Eden je bil opisan kot moški z bujnimi lasmi, drugi z redkimi lasmi, tretji pa kot plešast moški. Tudi v tem primeru so bili slednji glede dominantnosti, moškosti in vodstvenega potenciala ocenjeni bolje. Rezultati tako kažejo, da lahko že sama odločitev za britje glave pošilja določeno družbeno sporočilo, neodvisno od drugih obraznih ali telesnih značilnosti.

Gola glava kaže na samozavest

Ena od možnih razlag je, da je popolnoma gola videti kot zavestna in precej odločna sprememba videza. Namesto da bi moški poskušal skriti izpadanje las, prevzame nadzor nad svojim videzom. Podjetnik Seth Godin je nekoč prav to idejo povezal z vtisom, ki ga ustvarja pleša. Bistvo po njegovem ni v tem, da bi britje glave človeka samo po sebi naredilo uspešnejšega, temveč da pokaže, da se je oseba, namesto da bi jo sprejel pasivno, aktivno odločila za spremembo.

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Raziskava iz Pennsylvanije je pokazala še, da so bili moški na digitalno spremenjenih fotografijah, potem ko so jim odstranili lase, ocenjeni kot bolj samozavestni. Glede na prikaz rezultatov v izvirnem članku je bil vtis samozavesti približno šest odstotkov večji. Udeleženci so moške brez las dojemali tudi kot nekoliko prijetnejše v komunikaciji.

Redčenje las je manj spodbudno

Posebej zanimiv je del rezultatov, ki se nanaša na moške z vidno redkimi lasmi. V Mannesovih poskusih so bili ti pogosto ocenjeni slabše od moških, ki so si popolnoma obrili glavo. Z drugimi besedami, raziskava ne kaže nujno, da je odsotnost las sama po sebi tista, ki ustvarja močan vtis, temveč bi lahko bila ključna odločitev, da se redki lasje popolnoma odstranijo. Tudi Mannes je začel izgubljati lase v tridesetih letih. Povedal je, da se je nekaj časa s tem spopadal, nato pa se je nekega dne odločil popolnoma obriti glavo.

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Opazil je, da se neznanci do njega vedejo nekoliko drugače, kar ga je med drugim spodbudilo k raziskovanju, ali med moškimi z lasmi in brez njih res obstaja razlika v dojemanju. Njegov sklep ni, da bi si moral vsak moški obriti glavo. Moški z obritimi glavami so v njegovih raziskavah v nekaterih kategorijah delovali starejši in so bili glede klasične fizične privlačnosti nekoliko slabše ocenjeni kot moški z bujnimi lasmi. Najzanimivejša prednost se je pokazala predvsem pri moških, ki jim lasje že precej izpadajo.

Delovali so starejši

Ista sprememba videza, ki je povečala vtis moči, je imela tudi drugo plat. Ko so moškim na fotografijah digitalno odstranili lase, so udeleženci ocenili, da so videti skoraj štiri leta starejši. Vendar starost ni bila nujno povezana samo z negativnimi lastnostmi. Izvirno besedilo navaja tudi obsežno raziskavo psihologa Ronalda Henssa, v kateri je sodelovalo več kot 20.000 oseb. Ta je pokazala, da so plešasti moški pogosto videti starejši, pa tudi modrejši in inteligentnejši. To kaže, kako lahko ista fizična značilnost ustvari več povsem različnih sklepov o človeku: od zrelosti in modrosti do avtoritete.

Znani, ki so sprejeli plešavost

V popularni kulturi so številni, pri katerih je pleša postala skoraj zaščitni znak. Med njimi so Dwayne »The Rock« Johnson, Bruce Willis, Vin Diesel, Jason Statham in Samuel L. Jackson. Dwayne Johnson je eden najbolj znanih primerov. Revija People ga je leta 2016 razglasila za najbolj seksi moškega na svetu. Johnson je takrat govoril tudi o tem, da je potreboval nekaj časa, da se je popolnoma dobro počutil v svoji koži, med lastnostmi, zaradi katerih ga ima občinstvo rado, pa je izpostavil smisel za humor in samozavest.

Bruce Willis prav tako ni bil vedno plešast. V mladosti je imel rjave lase, ko pa so se ti začeli redčiti, se je odločil, da si bo lasišče popolnoma obril. Kot je govoril, ga izguba las zaradi tega ni naredila nič manj moškega. Njegov videz je očitno postal del podobe akcijskega junaka, revija GQ ga je nekoč uvrstila na tretje mesto lestvice 100 najvplivnejših plešastih moških na svetu.

Na istem seznamu sta bila tudi Jason Statham in Samuel L. Jackson, ki je zasedel šesto mesto. Tudi Samuel L. Jackson se je odločil popolnoma obriti glavo, ko so mu začeli izpadati lasje. Najprej se je pogovoril s strokovnjakom za lasulje, ki mu je pojasnil, da lahko z njimi ustvari praktično kakršen koli videz. Jackson se je vseeno odločil za povsem drugačno pot in si obril glavo, medtem ko lahko lasulje danes uporablja le, kadar jih zahtevajo njegove filmske vloge.

Ni vse samo v laseh

Rezultati teh raziskav ne pomenijo, da imajo vse ženske raje plešaste moške ali da je zaradi pleše nekdo samodejno privlačnejši. Raziskave so se ukvarjale predvsem s tem, kako osebe na podlagi videza ocenjujejo lastnosti, kot so dominantnost, moč, samozavest in sposobnost vodenja. Ugotovitve pa kažejo, da izguba las ni nujno negativno vplivala na to, kako okolica dojema moškega. Prav nasprotno: popolnoma gola glava lahko ustvari vtis odločnosti, samozavesti in moči. Za moške, ki že opažajo izrazito redčenje las, je zato sporočilo raziskave precej preprosto: včasih lahko nekaj, kar dojemamo kot pomanjkljivost, postane del videza, ki naredi še močnejši vtis.