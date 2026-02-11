Zakaj ženske varajo? Nova raziskava ponuja presenetljiv odgovor

V očeh večine je varanje zadnje in največje dejanje izdaje ter nekaj, kar naj bi bilo za razmerje usodno. Nedavna raziskava seksologinje Alicie M. Walker pa je razkrila, da se nekatere ženske odločijo za nezvestobo, ker v resnici želijo ostati v svojem razmerju. V članku za Psychology Today je poudarila, da ne podpira varanja kot načina reševanja težav, vendar je pojasnila nekatere razloge: »Varanje je lahko rešitev. Te ženske ne slavijo svojih afer. V slabi situaciji iščejo najboljše. Pogosto so v zakonih brez seksa in zakonih, v katerih so pogovori o njihovih potrebah enostavno obstali.«

FOTO: Antonio Guillem/Gettyimages

Z raziskavo je Walkerjeva ugotovila, da ženske, s katerimi je govorila, niso iskale izhoda, vendar so bile na frustrirane, nezadovoljne in brez drugih možnosti. »Namesto da bi uničile svoje zakone, so našle, sicer sporno, rešitev. Tako da so se spustile v skrbno vodeno, zelo strateško afero, so se izognile razhodu. Z njo so zadovoljile svoje potrebe, ne da bi pri tem izgubile tisto, kar jim je najpomembnejše,« je pojasnila. Strokovnjakinja za seks in odnose je dejala še, da ženske, ki varajo, tega velikokrat ne počno z namenom, da bi našle ljubezen svojega življenja in se na koncu ustalile z osebo, s katero so nezveste.

FOTO: Gettyimages

Namesto tega je bistvo ženskega varanja v orgazmih: »Tu ni govora o romantiki. One niso sanjarile, da se bodo zaljubile in našle svojega Romea. V takšnih aferah nihče ne piše ljubezenskih pisem ali šepeta sladkih besed. Niso iskale čustvene povezanosti. Iskale so orgazme,« je pojasnila. »Ne iščejo potrditve. Ne iščejo metuljčkov v trebuhu. Ne iščejo nekoga, ki jim bo govoril, da so lepe. Samo vrhunce. Konec zgodbe,« je dodala Walkerjeva. Niso iskale princa na belem konju, ker so ga imele doma. Potrebovale so samo nekoga, ki bo zadostil njihovi specifični potrebi, nič več, nič manj, je še poudarila strokovnjakinja. Ena od udeleženk v raziskavi je pojasnila, da se je odločila varati, ker njen mož trpi za erektilno disfunkcijo. »Če moj mož ne bi imel težav z erekcijo, ti tipi ne bi imeli nobene možnosti,« je povedala anonimna ženska.