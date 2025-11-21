  • Delo d.o.o.
POTOMCI SLOVENCEV

Zakonca Ekar iz Amerike na Bledu obeležila zlato poroko

Pozneje so obiskali grobove sorodnikov, poklonili so se tudi Alešu Ekarju, ki se je lani smrtno ponesrečil v gorah.
Zlatoporočenca s svati v cerkvi na Blejskem otoku FOTO: Osebni arhiv

Zlatoporočenca s svati v cerkvi na Blejskem otoku FOTO: Osebni arhiv

Zbrali so se na ljubem Bledu. FOTO: Osebni arhiv

Zbrali so se na ljubem Bledu. FOTO: Osebni arhiv

Nista pozabila na zvon želja. FOTO: Osebni arhiv

Nista pozabila na zvon želja. FOTO: Osebni arhiv

Zlatoporočenca s svati v cerkvi na Blejskem otoku FOTO: Osebni arhiv
Zbrali so se na ljubem Bledu. FOTO: Osebni arhiv
Nista pozabila na zvon želja. FOTO: Osebni arhiv
Janez Kuhar
 21. 11. 2025 | 12:05
1:37
A+A-

Na Blejskem otoku v cerkvi Matere Božje sta zlato poroko slovesno proslavila zakonca Kevin in Kathryn Ekar iz ZDA, iz zvezne države Washington. Poročil ju je blejski župnik dr. Janez Ferkolj, dogodka pa so se udeležili sorodniki iz Amerike in Gorenjske, med njimi Kevinovi sestri in mala bratranca, Miloš Ekar iz Ljubljane in Franci Ekar iz Nove vasi nad Preddvorom.

Odšli so tudi na grobove sorodnikov.

Zlatoporočenca Ekar in svatje so se po obredu ustavili še pri zvonu želja, kjer so obenem izrazili hvaležnost in upanje na srečno vrnitev v ZDA. S cerkvenega kora je zadonela avemarija, zlatoporočenca sta skupaj s svati nazdravila, nato pa jih je pletna odpeljala do obale Blejskega jezera.

Sledilo je slovesno kosilo v znani restavraciji Pri Štefelinu v Radovljici. Pozneje so obiskali tudi grobove sorodnikov, poklonili so se tudi Alešu Ekarju, ki se je lani smrtno ponesrečil v gorah.

Andrej Ekar, Ribčev, je bil doma iz Nove vasi pri Preddvoru, Jožefina pa iz Ljutomera. Poročila sta se na Blejskem otoku. Jožefina je delala v Celovcu, Andrej pa na Blejskem gradu. Trije Ekarjevi, Andrej, Franc in Miha, so odšli leta 1907 v Ameriko, v zvezno državo Minnesota, v Novi vasi pa so ostali še Ivan, Anton in Jakob.

Zbrali so se na ljubem Bledu. FOTO: Osebni arhiv
Zbrali so se na ljubem Bledu. FOTO: Osebni arhiv

Nista pozabila na zvon želja. FOTO: Osebni arhiv
Nista pozabila na zvon želja. FOTO: Osebni arhiv

