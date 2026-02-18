  • Delo d.o.o.
IZBEREMO GLEDE NA POTREBE

Zamrzovalne omare so bolj pregledne, pred nakupom pa vseeno velja dobro razmisliti

Ko se odločamo za nakup novega hladilnega aparata, se pogosto znajdemo pred dilemo: izbrati kombinirani hladilnik z zamrzovalnikom ali poseči po dveh ločenih napravah – hladilniku in zamrzovalni skrinji.
Pokončna skrinja omogoča boljšo organizacijo. FOTO: Bravissimos/Getty Images

Pokončna skrinja omogoča boljšo organizacijo. FOTO: Bravissimos/Getty Images

Če na veliko kupujemo ali zamrzujemo, je ležeča skrinja boljša rešitev. FOTO: Ppart/Getty Images

Če na veliko kupujemo ali zamrzujemo, je ležeča skrinja boljša rešitev. FOTO: Ppart/Getty Images

Pri izboru naj nas vodijo naše prehranske navade. FOTO: MillannGetty Images

Pri izboru naj nas vodijo naše prehranske navade. FOTO: MillannGetty Images

Kombinirani hladilnik z zamrzovalnikom je super za manjša gospodinjstva ali tiste, ki ne zamrzujemo večjih količin hrane. FOTO: Brizmaker/Getty Images

Kombinirani hladilnik z zamrzovalnikom je super za manjša gospodinjstva ali tiste, ki ne zamrzujemo večjih količin hrane. FOTO: Brizmaker/Getty Images

Pokončna skrinja omogoča boljšo organizacijo. FOTO: Bravissimos/Getty Images
Če na veliko kupujemo ali zamrzujemo, je ležeča skrinja boljša rešitev. FOTO: Ppart/Getty Images
Pri izboru naj nas vodijo naše prehranske navade. FOTO: MillannGetty Images
Kombinirani hladilnik z zamrzovalnikom je super za manjša gospodinjstva ali tiste, ki ne zamrzujemo večjih količin hrane. FOTO: Brizmaker/Getty Images
A. J.
 18. 2. 2026 | 08:05
A+A-

Če imamo večjo družino ali radi kupujemo na zalogo, se samostojna zamrzovalna skrinja hitro izkaže za zelo praktično rešitev. Ima večjo prostornino za shranjevanje mesa, zelenjave ali domačih pripravkov, hkrati je pri dolgotrajnem zamrzovanju pogosto energetsko učinkovitejša. Ker se hlad pri odpiranju ne izgublja tako hitro kot pri pokončnih modelih, lahko prihranimo tudi nekaj električne energije. Res pa je, da zahteva več prostora in nekoliko več organizacije, saj živila pogosto zlagamo drugo na drugo. Morda je bolje izbrati zamrzovalno omaro, v kateri bodo živila bolj pregledna.

Pri skrinjah preverimo, ali ima model frost-free tehnologijo.

Po drugi strani nam kombinirani hladilnik z zamrzovalnikom ponuja enostavnost in urejen videz kuhinje. Vse imamo na enem mestu, aparat zavzame manj prostora, dostop do živil je preglednejši, čiščenje pa preprostejše. Za manjša gospodinjstva ali tiste, ki ne zamrzujemo večjih količin hrane, je takšna rešitev pogosto dovolj. Sodobni modeli so energetsko učinkoviti, čeprav praviloma nimajo tako velike kapacitete zamrzovanja kot samostojne skrinje. Če razmišljamo dolgoročno in vemo, da bomo redno polnili zamrzovalnik z večjimi količinami živil, se nam kombinacija ločenih naprav lahko bolj obrestuje. Če pa želimo prihraniti prostor, poenostaviti uporabo in ohraniti minimalističen videz kuhinje, bo kombinirani aparat verjetno bolj smiselna izbira. Ključno je, da nakup prilagodimo svojim dejanskim potrebam, ne le trenutnim željam.

Pazimo na energetski razred

Na kaj moramo paziti pri izbiri posameznih naprav? Hladilnik naj ima energetski razred A+++ ali vsaj A++ – dolgoročno se to pozna na računu za elektriko. Poiščimo model z več predali za sadje in zelenjavo ter nastavljivimi policami – ker si bomo sami organizirali prostor glede na naše navade.

Poiščimo model z več predali za sadje in zelenjavo ter nastavljivimi policami.

Kaj pa izbira skrinje? Ležeča ima več uporabnega prostora za shranjevanje večjih kosov hrane ali zalog – idealna je za meso, zelenjavo ali sezonske zaloge. Energetsko je učinkovitejša kot pokončna, ker ob odpiranju zgornjega pokrova hladen zrak ostane notri, kar zmanjša izgubo energije. Pogosto je cenejša na liter prostornine in ima lahko daljšo življenjsko dobo. Vendar je slabša kar se tiče organizacije – živila zlagamo drugo na drugo in težje dostopamo do tistih na dnu. Če sta nam pomembna urejena notranjost in enostaven dostop, izberimo pokončno skrinjo z več predali. Ne pozabimo preveriti energetskega razreda in možnosti odtaljevanja – to vpliva na dolgotrajne stroške in udobje uporabe.

Pri izboru naj nas vodijo naše prehranske navade. FOTO: MillannGetty Images
Pri izboru naj nas vodijo naše prehranske navade. FOTO: MillannGetty Images

Kombinirani hladilnik z zamrzovalnikom je super za manjša gospodinjstva ali tiste, ki ne zamrzujemo večjih količin hrane. FOTO: Brizmaker/Getty Images
Kombinirani hladilnik z zamrzovalnikom je super za manjša gospodinjstva ali tiste, ki ne zamrzujemo večjih količin hrane. FOTO: Brizmaker/Getty Images

Če na veliko kupujemo ali zamrzujemo, je ležeča skrinja boljša rešitev. FOTO: Ppart/Getty Images
Če na veliko kupujemo ali zamrzujemo, je ležeča skrinja boljša rešitev. FOTO: Ppart/Getty Images

