Zanimiv preobrat: glas privlači bolj kot slika

Fotografije in popolne podobe danes preplavljajo internet, a raziskave kažejo zanimiv preobrat, saj vse več ljudi priznava, da jih od vsega pri nekom najbolj privlači - glas.

Občutek bližine

Psihologi ugotavljajo, da glas sproža veliko bolj intimen odziv kot fotografija, saj razkriva energijo, samozavest, način govora in čustva. Posebej priljubljena postajajo glasovna sporočila, podkasti in dolgi pogovori, med katerimi ljudje pogosto razvijejo občutek bližine, še preden osebo sploh srečajo v živo. Na družbenih omrežjih uporabniki celo priznavajo, da jih je neki glas popolnoma obsedel, čeprav osebe sploh še ne poznajo. Raziskave kažejo, da ženske glas pogosto doživljajo kot pomemben znak privlačnosti, saj lahko globlji ali umirjen glas vzbuja občutek varnosti, topline ali samozavesti. Strokovnjaki pravijo, da prav zato v dobi filtrov in prizadevanj za popoln videz glas postaja ena najbolj podcenjenih oblik erotike.