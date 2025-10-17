Znamka Lynk & Co, ki je v lasti velike kitajske korporacije Geely, je pri nas prisotna že dlje in postopoma širi modelsko ponudbo. Tokrat z modelom lynk & co 08, ki je v pogonskem smislu pripravljen kot priključni bencinsko-električno hibrid. V primerjavi s tovrstnimi tekmeci ima ob napolnjeni bateriji z zmogljivostjo 37 kWh precej večji doseg z vožnjo le na električni pogon, po tovarniških navedbah do 200 kilometrov. Baterija se polni tudi hitro z enosmernim tokom, in sicer z največjo močjo 85 kW. Skupaj z bencinskim 1,5-litrskim štirivaljnikom je lahko doseg 1000 kilometrov.

Skupna sistemska moč znaša 257 kW (345 KM), na prednja kolesa pa se prenaša prek tristopenjskega samodejnega menjalnika. Do stotice pride v 6,8 sekunde, največja hitrost pa je postavljena na 185 km/h. Kar zadeva karoserijo, je lynk & co 08 križanec z dolžino 4,8 metra in maso 2,1 tone. Prostora za potnike v drugi vrsti je na pretek, prtljažnik pa je za tako velik avto malce bolj kompakten, saj zaradi baterije premore »le« 540 litrov (s podiranjem 1254 litrov). Cena v Sloveniji je najmanj 50.000 evrov.