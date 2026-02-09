  • Delo d.o.o.
AVTOMOBILIZEM

Zaradi smrtnih nesreč prepovedali potopne kljuke

Na Kitajskem na novih modelih ne bodo več dovoljene od leta 2027.
Potopne kljuke izstopajo z minimalističnim dizajnom in aerodinamiko.
Potopne kljuke izstopajo z minimalističnim dizajnom in aerodinamiko.
Gašper Boncelj
 9. 2. 2026 | 16:10
3:15
A+A-
Kitajska prepoveduje skrite kljuke na vseh avtomobilih, ki se prodajajo v državi, in s tem postaja prva država na svetu, ki se osredotoča na funkcijo, ki jo je najbolj popularizirala Tesla, a vzbuja zaskrbljenost zaradi varnostnih tveganj. Razlog tega ostrega ukrepa je v dejstvu, da v primeru nesreč ni bilo mogoče odpreti vrat, ker se potopne kljuke niso sprostile. Najbolj sta v javnosti lani odmevala dva primera na priljubljenem modelu xiaomi SU7, je pa Kitajska ta pojav menda začela preiskovati že leta 2024 po vsaj dveh smrtnih nesrečah električnih vozil, v katerih so ljudje zaradi težav z ...

