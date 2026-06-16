Zaradi te pogoste napake, ki jo delamo doma, lahko pride do požara

Podaljški so danes v skorajda vsakem domu. Z njihovo pomočjo veselo polnimo telefone, uporabljamo računalnike, televizorje, igralne konzole in še številne druge naprave, saj vtičnic ni nikoli dovolj. Toda tudi tako priročna rešitev se lahko že hitro spremeni v nevarnost.

Težava namreč nastane, ko na en podaljšek priklopimo naprave, ki porabijo več električne energije, kot jo zmore ta prenesti. Preobremenjen podaljšek lahko poškoduje naprave in v najhujšem primeru celo povzroči požar. Strokovnjaki zato opozarjajo, da na podaljške spadajo predvsem naprave manjše moči. Priporočljiva je uporaba kakovostnih podaljškov z zaščito pred prenapetostjo. Osnovno pravilo je preprosto. Če naprava oddaja veliko toplote in če uporablja kompresor oziroma močan motor, je nikar ne priklapljajmo na podaljšek. Takšna naprava mora biti priključena neposredno v stensko vtičnico.

Večja možnost preobremenitve

Med najbolj tveganimi so kuhinjski aparati. Mikrovalovna pečica lahko porabi od 600 do 1700 vatov, močnejši modeli še več. Toasterji, kavni aparati, električne ponve in aparati za vaflje pogosto presežejo 1000 vatov. Hladilniki lahko porabijo do 800 vatov. Čeprav deluje en aparat nemara brez težav, se nevarnost močno poveča, ko jih na isti podaljšek priključimo več. V kuhinji dodatno grozi tudi vlaga.

Če potrebujemo več podaljškov za priklop vseh naprav, je čas za razmislek o boljši razporeditvi vtičnic.

Na podaljške ne spadajo niti večji gospodinjski aparati. Grelniki, prenosne in okenske klimatske naprave, sesalniki ter likalniki lahko hitro preobremenijo napeljavo. Marsikdo ne ve, da lahko likalnik porabi tudi do 2000 vatov, kar preseže zmogljivost številnih običajnih podaljškov.

Previdnost velja tudi v kopalnici. Sušilniki za lase lahko porabijo od 1500 do 2000 vatov. Ravnalniki in kodralniki so nekoliko manj požrešni, a je lahko več takšnih naprav na enem podaljšku tudi izjemno nevarna kombinacija. Še posebno zaradi bližine vode.

Preobremenjen podaljšek lahko zagori. FOTO: Oleg Shvetsov/Getty Images

Nikoli ne povezujmo enega podaljška z drugim. Takšno veriženje močno poveča možnost preobremenitve in posledično požara. Če potrebujemo več podaljškov za priklop vseh naprav, je čas za razmislek o boljši razporeditvi vtičnic.

Lastno vtičnico naj ima tudi pralni stroj. Porabi lahko od 400 do 1400 vatov, pri programih s toplo vodo še več. Enako velja za električne žare in električne kuhalnike, ki porabljajo veliko energije in pogosto delujejo več ur zapored.

Tudi električno orodje ni nedolžno. Manjši vrtalniki porabijo okoli 500 vatov, profesionalni modeli, krožne žage in kompresorji pa lahko še bistveno več. Posebno nevarne so različne črpalke, ki že ob zagonu dosežejo visoko porabo, zaradi česar ne spadajo na običajne podaljške.

Podaljški niso primerni niti za polnilnike, svetilke, ventilatorje in druge manjše porabnike. Ne prekrivajmo jih s preprogami, ne puščajmo jih tam, kjer se lahko pregrevajo, za zunanjo uporabo izberemo samo tiste modele, ki so namenjeni zunanjim razmeram. Že majhna napaka v elektriki lahko povzroči veliko škodo.