Zaščitimo rastline pred mačkami

Mačke so radovedne živali, včasih jih pritegnejo naše gredice ali lončnice. Rade jih grizljajo, zemljo, iz katere rastejo, pa si lahko izberejo za stranišče. To lahko povzroči težave, zato je dobro vedeti, kako rastline zaščitimo – tako zunaj kot v stanovanju. Mačji urin lahko rastlinam škodi. Vsebuje veliko dušika, soli in amonijaka, kar v večjih količinah poškoduje korenine. Če mačka večkrat lula na isto mesto, lahko opazimo rumenenje listov, sušenje robov, zastoj v rasti ali celo propadanje rastline. Pri lončnicah je težava izrazitejša, saj se tekočina zadržuje v omejeni količini zemlje in se soli kopičijo. Na vrtu se del škodljivih snovi resda izpere z dežjem, vendar ob ponavljajočem se označevanju tal nastanejo ožgane lise, kjer rastline slabše uspevajo.

Težava ni le urin. Mačke z razkopavanjem zemlje poškodujejo mlade korenine in sadike, z valjanjem po gredah poležejo občutljive rastline, z grizenjem listov pa lahko ogrozijo tudi svoje zdravje. Nekatere sobne rastline, denimo difenbahija, božična zvezda ali lilije, so za mačke strupene, zato moramo biti posebno previdni.

Ograjica in kamenčki

Rastline na vrtu najlažje zaščitimo s fizičnimi ovirami. Okoli gred postavimo nizko mrežo ali ograjico, površino zemlje prekrijemo z večjimi kamenčki, borovim lubjem ali lesnimi sekanci, da mačkam otežimo kopanje. Pomaga tudi gostejša zasaditev, saj mačke raje izberejo rahlo, prazno zemljo. Uporabimo lahko naravne vonjave, ki jih ne marajo, na primer lupine citrusov ali kavno usedlino, vendar jih moramo redno obnavljati, zlasti po dežju. Nekateri prisegajo na rastline, kot so sivka, ruta ali pelin, čeprav učinek ni vedno stoodstoten. Ena od možnosti so ultrazvočni odganjalci, ki oddajajo za človeka neslišen zvok, vendar njihova učinkovitost variira glede na prostor in navade živali. Zemljo v lončkih, v katerih rastejo lončnice, prekrijemo s kamenčki, glinenimi kroglicami ali zaščitno mrežico, s čimer preprečimo kopanje in lulanje v substrat. Rastline postavimo na višje police, v viseče lonce ali v prostor, kamor mačka nima dostopa.

Preverite stranišče vaše živali, saj so mačke občutljive za higieno; če jim pesek ne ustreza ali je stranišče umazano, si lahko hitro poiščejo drugo rešitev. Naj bo stranišče vedno čisto, na mirnem mestu in dovolj veliko. Pomembno je tudi, da ima mačka dovolj igre in stimulacije, saj lahko dolgčas in stres prispevata k neželenemu vedenju, saj si zabavo poišče sama. List, ki zaniha ob dotiku, postane plen. Zemlja, ki se razsuje, postane igra. Če se bomo z mačko pogosteje igrali ali ji omogočili igrače in naprave za samostojno igro, bo rastline verjetno pustila pri miru. Če je rastlina že poškodovana, zemljo temeljito prelijemo z večjo količino vode, da izperemo presežek soli. Pri lončnicah pomagata menjava substrata in presajanje v čist lonec. Poškodovane dele odstranimo, rastlino postavimo na svetlo mesto in ji omogočimo čas za okrevanje. Če se težava ponavlja, razmislimo o trajnejši zaščiti ali spremembi postavitve rastlin.

Mačja trava

Mačko bomo razveselili in poskrbeli za njeno boljše zdravje, če ji bomo omogočili rastlino posebej zanjo. Najboljša izbira je mačja trava. Običajno gre za mlade poganjke pšenice, ječmena ali ovsa, ki jih lahko kupimo ali jih posejemo sami. Semena posejemo v plitev lonec z navadnim substratom, rahlo zalivamo in postavimo na svetlo mesto. Trava vzklije v nekaj dneh in je pripravljena za uporabo v približno enem tednu. Ko se poleže ali porumeni, jo zamenjamo z novo. Druga možnost je šop trave z vrta, vendar le, če smo prepričani, da ni škropljena s pesticidi ali drugimi kemikalijami. Travo lahko odrežemo in jo postavimo v nizek lonec ali posodo.

Z loncem mačje trave bomo preprečili napade na druge rastline. FOTO: Okssi68/Getty Images