Zasebna preiskovalka razkriva: opozorilni znak, da vas partner vara

Cassie Crofts, vodja avstralskega podjetja za preverjanje partnerjev Venus Investigations, je specializirana za odkrivanje nezvestobe. Mnogi bi domnevali, da so najpogostejši dokazi prevare nenadno ostajanje v službi do poznih ur, pretirano urejanje videza ali preživljanje vse več časa na telefonu. Vendar Cassie opozarja na manj znan znak, ki naj bi ga kazali številni nezvesti moški.

Po njenih besedah prevaranti pogosto začnejo svoj avtomobil vzdrževati v brezhibnem stanju. Čeprav se sliši nenavadno, je lahko izjemno čist in sijoč avtomobil opozorilni znak, še posebej če takšna skrb za vozilo zanje prej ni bila značilna. »To mi je povedal mentor, in odkar mi je to omenil, ta vzorec opažam v številnih primerih. Na začetku nove afere ali zveze se pri nekaterih moških pojavi močna želja, da bi bil njihov avtomobil brezhiben,« pravi Croftsova.

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Vsak peti vara

Po raziskavah iz leta 2015 je nezvestobo priznalo približno 23 odstotkov moških in 19 odstotkov žensk. Gre za anketirance, ki so prevaro priznali. Ocenjuje pa se, da kar 60 odstotkov prevar ostane neodkritih. Študije kažejo, da moški pogosteje varajo s sodelavkami na delovnem mestu, medtem ko se ženske pogosteje zapletejo v razmerja s prijatelji ali znanci. Moški so tudi bolj nagnjeni k ponavljanju nezvestobe. Med tistimi, ki so priznali prevaro, jih je 49 odstotkov povedalo, da so partnerja prevarali več kot enkrat. Pri ženskah je ta delež znašal 41 odstotkov.

Velika raziskava o nezvestobi

Ker se večina ljudi o nezvestobi ne želi odkrito pogovarjati, so raziskovalni vzorci pogosto majhni. Klinična psihologinja Kathy Nickerson se je zato odločila podatke zbirati prek družbenih omrežij. Skupaj s sodelavci je leta 2023 pripravila dve anketi: eno za tiste, ki so partnerja prevarali, in drugo za one, ki so bili prevarani. V raziskavi so vsaki skupini zastavili 107 vprašanj. Odziv je bil izjemen. Anketi je izpolnilo 2.115 oseb, ki so bile nezveste, ter 3.668 prevaranih partnerjev.

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Ženske med afero občutijo manj obžalovanja

Raziskava je pokazala zanimive razlike med spoloma. Ženske so poročale o manjšem občutku obžalovanja med afero. To je navedlo 67,4 odstotka žensk, medtem ko je enako občutilo 82,5 odstotka moških. Prav tako so ženske pogosteje poročale, da so med afero doživljale močna čustva in ljubezen.

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Kljub temu so v povprečju manj nagnjene k ponavljanju prevare, medtem ko moški pogosteje ponovno zaidejo v nezvestobo. Moški po drugi strani pogosteje trdijo, da so bili med afero še vedno zaljubljeni v svojo partnerico oziroma ženo. Prav tako pogosteje menijo, da je njihov zakon ali zveza po aferi celo boljša kot prej.

Moški in ženske varajo v različnih življenjskih obdobjih

Med ženskami je največ nezvestobe prijavila starostna skupina od 35 do 39 let, in sicer 27,3 odstotka. Sledile so stare med 25. in 29. letom (21,6 odstotka) ter med 30. in 34. letom (21,4 odstotka) Pri moških je največ afer prav tako zabeleženih med 35. in 39. letom, kjer je nezvestobo priznalo 29,1 odstotka vprašanih. Raziskovalci zato menijo, da je obdobje med 35. in 40. letom starosti čas največjega tveganja za afero.

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Mit o čustveni in telesni prevari

Raziskava je ovrgla pogosto prepričanje, da moški varajo predvsem zaradi telesne privlačnosti, ženske pa zaradi čustvene povezanosti. Večina anketirancev obeh spolov je namreč navedla, da je njihova afera vključevala tako telesno kot čustveno komponento. Ženske se o aferi tudi bistveno pogosteje zaupajo prijateljem ali družinskim članom. To je storilo 62,5 odstotka žensk, medtem ko je enako ravnalo le 33,5 odstotka moških.

Se ženske zaradi afere pogosteje odločijo za nov začetek?

Eden od zaključkov raziskave je, da ženske pogosto doživljajo afero bolj poglobljeno. Manj obžalujejo svojo odločitev, redkeje se vrnejo v staro razmerje in se med afero čustveno bolj oddaljijo od partnerja. Moški po drugi strani pogosteje ostanejo s partnerico. To je storilo 82,1 odstotka moških, v primerjavi z 71,3 odstotka žensk. Če ženske zapustijo primarno zvezo zaradi ljubimca, obstaja večja verjetnost, da bo nova zveza trajala dlje časa.

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Raziskava je pokazala, da je 12,6 odstotka žensk zapustilo partnerja zaradi ljubimca, del teh novih zvez pa je trajal več kot deset let. Pri moških so bile zveze z ljubimkami praviloma precej krajše. Največ jih je trajalo od 0 do 6 mesecev, precej manj pa jih je preraslo v dolgoročna partnerstva. Raziskava tako nakazuje, da moški in ženske nezvestobo pogosto doživljajo različno, vendar ostaja dejstvo, da so okoliščine vsake afere edinstvene in jih ni mogoče pojasniti zgolj s statistiko.