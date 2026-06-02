  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DOKAZI

Zasebna preiskovalka razkriva: opozorilni znak, da vas partner vara

Zasebna preiskovalka, ki je razkrila številne nezveste partnerje, je izpostavila navado, ki jo opaža pri številnih moških, ki varajo.
FOTO: Tero Vesalainen/Gettyimages

FOTO: Tero Vesalainen/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Rattankun Thongbun/Gettyimages

FOTO: Rattankun Thongbun/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Tero Vesalainen/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Rattankun Thongbun/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 2. 6. 2026 | 19:44
5:36
A+A-

Cassie Crofts, vodja avstralskega podjetja za preverjanje partnerjev Venus Investigations, je specializirana za odkrivanje nezvestobe. Mnogi bi domnevali, da so najpogostejši dokazi prevare nenadno ostajanje v službi do poznih ur, pretirano urejanje videza ali preživljanje vse več časa na telefonu. Vendar Cassie opozarja na manj znan znak, ki naj bi ga kazali številni nezvesti moški.

Po njenih besedah prevaranti pogosto začnejo svoj avtomobil vzdrževati v brezhibnem stanju. Čeprav se sliši nenavadno, je lahko izjemno čist in sijoč avtomobil opozorilni znak, še posebej če takšna skrb za vozilo zanje prej ni bila značilna. »To mi je povedal mentor, in odkar mi je to omenil, ta vzorec opažam v številnih primerih. Na začetku nove afere ali zveze se pri nekaterih moških pojavi močna želja, da bi bil njihov avtomobil brezhiben,« pravi Croftsova.

FOTO: Rattankun Thongbun/Gettyimages
FOTO: Rattankun Thongbun/Gettyimages

Vsak peti vara

Po raziskavah iz leta 2015 je nezvestobo priznalo približno 23 odstotkov moških in 19 odstotkov žensk. Gre za anketirance, ki so prevaro priznali. Ocenjuje pa se, da kar 60 odstotkov prevar ostane neodkritih. Študije kažejo, da moški pogosteje varajo s sodelavkami na delovnem mestu, medtem ko se ženske pogosteje zapletejo v razmerja s prijatelji ali znanci. Moški so tudi bolj nagnjeni k ponavljanju nezvestobe. Med tistimi, ki so priznali prevaro, jih je 49 odstotkov povedalo, da so partnerja prevarali več kot enkrat. Pri ženskah je ta delež znašal 41 odstotkov.

Velika raziskava o nezvestobi

Ker se večina ljudi o nezvestobi ne želi odkrito pogovarjati, so raziskovalni vzorci pogosto majhni. Klinična psihologinja Kathy Nickerson se je zato odločila podatke zbirati prek družbenih omrežij. Skupaj s sodelavci je leta 2023 pripravila dve anketi:  eno za tiste, ki so partnerja prevarali, in drugo za one, ki so bili prevarani. V raziskavi so vsaki skupini zastavili 107 vprašanj. Odziv je bil izjemen. Anketi je izpolnilo 2.115 oseb, ki so bile nezveste, ter 3.668 prevaranih partnerjev.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Ženske med afero občutijo manj obžalovanja

Raziskava je pokazala zanimive razlike med spoloma. Ženske so poročale o manjšem občutku obžalovanja med afero. To je navedlo 67,4 odstotka žensk, medtem ko je enako občutilo 82,5 odstotka moških. Prav tako so ženske pogosteje poročale, da so med afero doživljale močna čustva in ljubezen.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Kljub temu so v povprečju manj nagnjene k ponavljanju prevare, medtem ko moški pogosteje ponovno zaidejo v nezvestobo. Moški po drugi strani pogosteje trdijo, da so bili med afero še vedno zaljubljeni v svojo partnerico oziroma ženo. Prav tako pogosteje menijo, da je njihov zakon ali zveza po aferi celo boljša kot prej.

Moški in ženske varajo v različnih življenjskih obdobjih

Med ženskami je največ nezvestobe prijavila starostna skupina od 35 do 39 let, in sicer 27,3 odstotka. Sledile so stare med 25. in 29. letom (21,6 odstotka) ter med 30. in 34. letom (21,4 odstotka) Pri moških je največ afer prav tako zabeleženih med 35. in 39. letom, kjer je nezvestobo priznalo 29,1 odstotka vprašanih. Raziskovalci zato menijo, da je obdobje med 35. in 40. letom starosti čas največjega tveganja za afero.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Mit o čustveni in telesni prevari

Raziskava je ovrgla pogosto prepričanje, da moški varajo predvsem zaradi telesne privlačnosti, ženske pa zaradi čustvene povezanosti. Večina anketirancev obeh spolov je namreč navedla, da je njihova afera vključevala tako telesno kot čustveno komponento. Ženske se o aferi tudi bistveno pogosteje zaupajo prijateljem ali družinskim članom. To je storilo 62,5 odstotka žensk, medtem ko je enako ravnalo le 33,5 odstotka moških.

Se ženske zaradi afere pogosteje odločijo za nov začetek?

Eden od zaključkov raziskave je, da ženske pogosto doživljajo afero bolj poglobljeno. Manj obžalujejo svojo odločitev, redkeje se vrnejo v staro razmerje in se med afero čustveno bolj oddaljijo od partnerja. Moški po drugi strani pogosteje ostanejo s partnerico. To je storilo 82,1 odstotka moških, v primerjavi z 71,3 odstotka žensk. Če ženske zapustijo primarno zvezo zaradi ljubimca, obstaja večja verjetnost, da bo nova zveza trajala dlje časa.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Raziskava je pokazala, da je 12,6 odstotka žensk zapustilo partnerja zaradi ljubimca, del teh novih zvez pa je trajal več kot deset let. Pri moških so bile zveze z ljubimkami praviloma precej krajše. Največ jih je trajalo od 0 do 6 mesecev, precej manj pa jih je preraslo v dolgoročna partnerstva. Raziskava tako nakazuje, da moški in ženske nezvestobo pogosto doživljajo različno, vendar ostaja dejstvo, da so okoliščine vsake afere edinstvene in jih ni mogoče pojasniti zgolj s statistiko.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Sorodni članki

Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRO JE VEDETI

Čustvena nezvestoba je izdaja: čeprav ni bilo spolnega odnosa, gre lahko še vedno za varanje

Navdušenje, spogledovanje ali osebne misli partner deli z drugo osebo.
21. 5. 2026 | 06:15
Lifestyle  |  Stil
RAZKRITJE

Če sumite, da vas vara, mu zastavite to vprašanje (VIDEO)

Včasih nam intuicija govori, da se nekaj dogaja, in si samo želimo izvedeti resnico – toda kako priti do nje?
20. 3. 2026 | 14:20
Lifestyle  |  Stil
LJUBEZEN IN ODNOSI

Mednarodna raziskava pokazala: nezvestoba ima več obrazov

Mnogi z varanjem iščejo nekaj, kar pogrešajo v zvezi. Zunajpartnerski odnos kot dodatek ali začasni pobeg.
12. 3. 2026 | 21:03

Več iz teme

aferavaranježenskemoškiraziskava
ZADNJE NOVICE
20:50
Bulvar  |  Domači trači
ZABAVA

Tanja Ribič na zabavi ob skorajšnjem prihodu dojenčka znane voditeljice (FOTO)

Jasmina Kandorfer tik pred porodom.
2. 6. 2026 | 20:50
20:48
Novice  |  Slovenija
ZASLIŠANJE

Kandidat za ministra za izobraževanje Borut Rončević kot zadnji prepričal pristojni odbor DZ

Bil je še zadnji od 15 ministrskih kandidatov, ki je na ponedeljkovih in današnjih zaslišanjih pred pristojnimi odbori DZ dobil zeleno luč.
2. 6. 2026 | 20:48
20:45
Lifestyle  |  Stil
TRIK

Poznate mušje strašilo z vrečko? Številni ga postavijo, da bi z njim odgnali muhe

Nekateri pravijo, da gre za ljudsko vražo, spet drugi, da nastane optična prevara, ki muho zmede in odžene.
2. 6. 2026 | 20:45
20:02
Novice  |  Slovenija
POSNETEK, KI ODMEVA

Ste videli Janšo prvič v novi vlogi za Hrvate? Od Thompsona in mladih desničarjev do Marte Kos, pa še darilo je dobil ... (VIDEO)

Mandatar nove slovenske vlade o evropski komisarki za širitev, meji, razvpitem hrvaškem pevcu, mladih, ki jih navdušujejo desne stranke in še o čem.
Mitja Urbančič2. 6. 2026 | 20:02
20:00
Lifestyle  |  Astro
LUNINE MENE

Vpliv lune od 2. do 8. junija: ne pretiravajte s pričakovanji, uspeh bo na strani preudarnih

Prihaja teden velikih želja in usodnih odločitev. Kdo bo izkoristil priložnost?
2. 6. 2026 | 20:00
19:45
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
SLOVO

Lenka ne bo nikoli pozabljena: someščani so to storili v čast dekletu, ki ga je pred 40 dnevi ubil divjak v avtu (VIDEO)

Na dvorišču gimnazije so 40 dni po tragični smrti 22-letne Lenke, ki je umrla v hudi nesreči, odprli spominski Lenkin vrt.
2. 6. 2026 | 19:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HLAJENJE

Zakaj se v nekaterih domovih počutimo bolje kot v drugih?

Nekoč smo klimatsko napravo povezovali predvsem z nekaj najbolj vročimi poletnimi dnevi. Danes je njena vloga precej širša.
27. 5. 2026 | 10:32
Novice  |  Slovenija
PRENOVA DOMA

Najprej sanacija, čez dve leti pa sledi urgentni klic

Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
25. 5. 2026 | 10:37
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Artroskopija kolena: kdaj res pomaga in kdaj je le prehitra odločitev?

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
Promo Slovenske novice2. 6. 2026 | 09:20
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Nepozabna destinacija, ki vzbuja veliko zanimanja pri Slovencih

Vedno več ljudi na dopustu išče manjše kraje, domačnost in gostitelje, ki jim pokažejo svojo Hrvaško.
2. 5. 2026 | 10:08
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HLAJENJE

Zakaj se v nekaterih domovih počutimo bolje kot v drugih?

Nekoč smo klimatsko napravo povezovali predvsem z nekaj najbolj vročimi poletnimi dnevi. Danes je njena vloga precej širša.
27. 5. 2026 | 10:32
Novice  |  Slovenija
PRENOVA DOMA

Najprej sanacija, čez dve leti pa sledi urgentni klic

Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
25. 5. 2026 | 10:37
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Artroskopija kolena: kdaj res pomaga in kdaj je le prehitra odločitev?

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
Promo Slovenske novice2. 6. 2026 | 09:20
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Nepozabna destinacija, ki vzbuja veliko zanimanja pri Slovencih

Vedno več ljudi na dopustu išče manjše kraje, domačnost in gostitelje, ki jim pokažejo svojo Hrvaško.
2. 5. 2026 | 10:08
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Ali je zdaj pravi trenutek za nakup stanovanja?

Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
25. 5. 2026 | 10:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
FRANCOSKI ŠARM

Zakaj Peugeot še vedno stavi na dizel

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
29. 5. 2026 | 11:00
Novice  |  Slovenija
PISARNE

Nova pravila poslovnih stavb

Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
25. 5. 2026 | 10:45
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČA HRANA

Slovenski pridelovalci razkrivajo, kaj se skriva za kakovostjo

Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
28. 5. 2026 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEPOTA

Profesionalci so izbrali svoje favorite za popoln videz las

Ustvarjeno v sodelovanju z vrhunskimi frizerskimi strokovnjaki in vodilnimi znanstveniki je linija Keune Style premišljeno zasnovana do popolnosti.
Promo Slovenske novice1. 6. 2026 | 14:46
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Schwarzwaldske kocke brez peke – najbolj sočna sladica tega poletja (VIDEO)

Sladica, polna sadne svežine, pričara nostalgijo po klasični schwarzwaldski torti – v še bolj mamljivi različici za poletna druženja.
28. 5. 2026 | 06:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE

Odnos kupcev se spreminja

Nakupna pot B2B-odločevalca je bila še pred nekaj leti razmeroma predvidljiva – vsekakor veliko bolj kot danes.
Promo Slovenske novice27. 5. 2026 | 08:43
PromoPhoto
Novice  |  Svet
NOVOST

Vas zanima, kakšna je luna od blizu?

Pametni telefoni danes ne tekmujejo več le v številu megapikslov, ampak predvsem v tem, kako hitro pomagajo ustvariti vsebino za družbena omrežja.
Promo Slovenske novice27. 5. 2026 | 15:11
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Ste vedeli? To je druga plat umetne inteligence

Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 08:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Kmalu bo znano: kdo bodo slovenski zmagovalci?

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
29. 5. 2026 | 07:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

To so slovenska podjetja, ki z zaposlenimi delajo drugače

Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
29. 5. 2026 | 08:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

99,99 % nižja cena elektrike do priklopa

Samooskrba z električno energijo ni več zgolj odločitev za lastno proizvodnjo iz sončnega vira – postaja celovita energetska rešitev prihodnosti.
1. 6. 2026 | 14:19
Promo
Novice  |  Slovenija
KJE POLNITI

Ena kartica za polnjenje po vsej Sloveniji?

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
Promo Slovenske novice29. 5. 2026 | 06:53
Novice  |  Slovenija
ŠKODE V STANOVANJIH

Spori med sosedi so se razplamteli

Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
25. 5. 2026 | 10:31
PromoPhoto
Bulvar  |  Glasba in film
KONCERTI

Končno: Katarza v Ljubljani

Zanimivi koncertni sporedi, izvrstni dirigenti in navdihujoči solisti
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 09:42
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZDRAVSTVO

»Če bomo tako nadaljevali, smo 'gotovi'« (video)

V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra, čakalnimi vrstami in vprašanjem, koliko dodatnih obremenitev javne finance še prenesejo.
2. 6. 2026 | 13:05
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Prihaja nova valuta, toda kdo ima ključ od blagajne?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
27. 5. 2026 | 08:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KOLENO

Ko v kolenu zaslišiš pok: poškodba narastišča meniskusa

Poškodbe meniskusa so v ortopedski ambulanti stalnica. Večina od njih se pokaže jasno: bolečina, oteklina, mehanski simptomi.
1. 6. 2026 | 13:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
ZDRAVJE

Beljakovine: hranilo, na katero pogosto pomislimo prepozno

Beljakovine pomagajo pri regeneraciji, ohranjanju moči in daljši sitosti, pomembne pa niso le za športnike, ampak za vsakogar.
1. 6. 2026 | 11:38
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki