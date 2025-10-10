Zastrimo zavese in zmanjšajmo stroške ogrevanja

Pozimi ni vedno najlažje najti načina, po katerem bi ohranili dom prijetno topel, hkrati pa se nam ne bi zvrtelo zaradi previsokih računov za ogrevanje. Med idejami, ki se vse pogosteje pojavljajo, so tudi takšne, ki vključujejo uporabo zaves. Tako kot pri oblačilih bo denimo izbira težjih in močnejših materialov (žamet ali volna) za zavese (v dnevni sobi ali spalnici) pomagala ohraniti toploto, saj namreč delujejo kot nekakšna izolacijska pregrada.

Kakovostne zavese bodo zmanjšale izgubo toplote za 40 odstotkov.

Izolacijske zavese odbijajo toploto nazaj v prostor ter pomagajo ujeti topel zrak in preprečiti njegovo uhajanje. So kot naročene, še posebno če so okna starejša in ne zagotavljajo dovolj izolacije. Preprosto jih pritrdimo na obstoječe zavese ... Nekateri modeli preprečijo uhajanje toplega zraka skozi okno tudi do 95 odstotkov. Sicer pa je dobro razmisliti tudi o izolaciji oken. Izolacijski trakovi so enostavni za namestitev, običajno s samolepilno plastjo, in so na voljo v vseh večjih trgovinah z opremo za dom, najdemo jih tudi v supermarketih.

Učinkovito plastenje

Ena od nadvse učinkovitih možnosti je plastenje zaves, ki ni samo videti odlično, ampak je tudi izjemno funkcionalno. Strokovnjaki priporočajo kombinacijo prosojnih in težjih termo zaves, kar naj bi ustvarilo dovoljšnjo zračno plast med obema, ki deluje kot izolacijski žep.

Če želimo ohraniti toploto, zavese ne smejo biti samo debele, temveč tudi ustrezno dolge: vselej naj se (rahlo) dotikajo tal. Daljše zavese lahko zmanjšajo izgubo toplote tudi do 40 odstotkov. Dodamo od dva do tri centimetre več, kot je potrebno, vendar pazimo, da ne bodo postale ovira in se bomo spotikali.

Zavese naj ne bodo le debele, temveč tudi ustrezno dolge.

Če nočemo ali ne želimo investirati v nove zavese, poznavalci priporočajo termo podloge. Pritrdijo se na hrbtno stran obstoječih zaves in delujejo kot skrita plast, ki zadržuje toploto. Enostavno jih je namestiti in so zato lahko zelo hitra in cenovno ugodna rešitev za vzdrževanje temperature v prostoru.

Na splošno pa pomaga pozimi ohranjati toploto in seveda s tem zmanjšati stroške ogrevanja že to, da zavese zastremo, zlasti ponoči. Kakovostne bodo zmanjšale izgubo toplote za 40 odstotkov, zaprte termo zavese pa ta učinek samo še okrepijo.

Dom brez zaves je svetlejši, a tudi večji porabnik toplote. FOTO: Runna10/Getty Images