  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POSLEDICE

Zato ljubice jočejo

Biti druga ženska v odnosu ni vedno najbolj prijetno.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Stefan Amer/Gettyimages

FOTO: Stefan Amer/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Stefan Amer/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 26. 11. 2025 | 19:45
2:43
A+A-

Biti druga oseba v ljubezenski zvezi se morda na prvi pogled zdi razburljivo in strastno, a za to podobo se skriva veliko neprijetnih čustev in težav, ki prej ali slej pripeljejo do obžalovanja. Kaj najpogosteje obžalujejo ljubice, razkriva 24sata.hr.

Skrivanje, laži, krivdo

Odnosi so pogosto skriti, srečanja potekajo v hotelih ali avtomobilih, kar dolgoročno tako čustveno kot fizično izčrpava. Tak način življenja povzroča občutek izolacije in stalnega stresa, kar je težko premagati. Laži so pogosto sestavni del afere: laže se partnerjem, družini, prijateljem in celo sebi. Te laži ustvarjajo napetost, nemir in občutek notranje praznine, ki ga ni mogoče utišati. Zavest o moralnih in družbenih normah pogosto povzroča občutek krivde, še posebej, če so vpleteni otroci. Krivda se  kopiči in vodi do notranjih konfliktov, ti vplivajo na vsakodnevno počutje.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Obsojanje, dvom, zadnje mesto

Družba hitro obsoja tiste, ki so v takšnih zvezah. Govorice in trači dodatno otežijo zadeve ter povečajo občutek osamljenosti in družbene izolacije. Vedno znova se pojavlja vprašanje: je to ljubezen ali izkoriščanje? Na začetku je zadeva lahko videti kot zveza brez obveznosti, a sčasoma se pojavijo globlja čustva in bolečina, saj postane jasno, da je odnos včasih preprosto izkoriščanje. Pogosto so prisotni občutki negotovosti in ranljivosti. Ljubica v partnerjevem življenju največkrat ni prioriteta, kajti družina ima vedno prednost. To vodi v občutek manjvrednosti in zapostavljenosti.

FOTO: Stefan Amer/Gettyimages
FOTO: Stefan Amer/Gettyimages

Pomanjkanje zaupanja, drobtinice in spoznanje, da življenje mineva

Kadar je temelj zveze laž, je zaupanje skoraj nemogoče. Vprašanja, kot je ali jo bo zame res zapustil pogosto ostanejo brez odgovora in ustvarjajo stalno negotovost. Manjka popolna povezanost: ni skupnih jutranjih ritualov, družinskih dogodkov ali spontanih obiskov, odnos je razdrobljen in nepopoln. Takšno razmerje pogosto pušča občutek praznine in osamljenosti. Mnoge izvenzakonske zveze se končajo, a ne zaradi ljubice.  Običajno ta potegne krajši konec. In medtem ko se zveza brez prihodnosti vleče, življenje mineva. Obstaja tveganje, da bežijo priložnosti za stabilnejšo, izpolnjujočo zvezo in na koncu ljubica obžaluje izgubljeni čas.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Sorodni članki

Lifestyle  |  Astro
PETA HIŠA

Hiša ljubezni kaže naše ustvarjanje in odnos do ustvarjenega

Tudi do otrok, konjičke in ljubezenske afere.
8. 10. 2025 | 05:40
Lifestyle  |  Stil
SKOK ČEZ PLOT

7 laži, ki jih poročeni govorijo ljubicam

Pogosta fraza je, da z ženo nimata več nič skupnega. Velikokrat je izgovor, da ostajajo v zakonu zaradi otrok.
2. 10. 2025 | 18:10
Lifestyle  |  Stil
RAZLOGI

Resnica o prešuštnikih s koncerta Coldplaya: zakaj moški v petdesetih vara s starejšo žensko?

Očitno vseh moških ne prepričajo mlajše ljubice.
24. 7. 2025 | 18:00

Več iz teme

odnosikolumnačustvaljubicarazmerje
ZADNJE NOVICE
21:04
Novice  |  Slovenija
NAPEV

Poslanki Leni, ki je razburila s »črnuharjem« pojejo: »Nas bo vzela Marija in ne evtanazija« (VIDEO)

Podmladek Janševe SDS poslanki Svobode Leni Grgurevič odigral in zapel znano slovensko cerkveno pesem.
26. 11. 2025 | 21:04
21:00
Bulvar  |  Suzy
EZOTERIKA

Čustva, shranjena v ledvicah (Suzy)

Negotovost, strah, tesnoba, kronični stres, pomanjkanje volje in zaupanja vase vplivajo na naše ledvice.
26. 11. 2025 | 21:00
20:47
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
STRAŠNO

Iskanje pogrešane Ane se je končalo tragično: v kanalu ob cesti našli dve trupli (FOTO)

Študentko in njenega prijatelja so mrtva našli šele po treh dneh iskanja.
26. 11. 2025 | 20:47
20:41
Novice  |  Svet
V NEMČIJI

Policija preiskala njegovo stanovanje zaradi »parazitov« med javnimi uslužbenci

Vse več svaril, da Nemčija v imenu boja proti »sovražnemu govoru« tvega erozijo pravice do svobode govora.
26. 11. 2025 | 20:41
20:11
Novice  |  Kronika  |  Doma
NAPAD NA SLOVENCA

Dva hrvaška policista sta brutalno znesla nad 30-letnim Slovencem: »Oba sta ga tepla kot v nekakšnem besu«

Tožilstvo zanju zahteva šestmesečno zaporno kazen.
26. 11. 2025 | 20:11
19:51
Bulvar  |  Šokkast
PODKAST SLOVENSKIH NOVIC

Nuša Derenda iskreno o botoksu: Vsi so me spraševali samo še to ... (VIDEO)

Nuša je odkrito govorila o svojih izkušnjah z botoksom in kako se sooča s pritiskom, da mora izgledati večno mlada.
26. 11. 2025 | 19:51

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
INTERVJU

Kako je trenutek v balonu postal gledališče, ki navdihuje že 25 let (video)

Zgodba o viziji, pogumu in ljudeh, ki so verjeli, da lahko kultura zraste tudi sredi nakupovalnega vrveža.
25. 11. 2025 | 09:29
Promo
Novice  |  Slovenija
OBRATI

Slovenci obožujemo ta model – poglejte, zakaj je novi CLA prava uspešnica

Novi CLA prinaša več prostora in prilagodljivosti, ambientna osvetlitev in električni pogon pa vozniško izkušnjo po meri sodobnega posameznika.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 14:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Spletna varnost

Mastercard z novo, inovativno rešitvijo za preprečevanje plačilnih prevar

Mastercard Threat Intelligence omogoča zgodnje odkrivanje varnostnih groženj in zagotavlja proaktivno zaščito plačilnega ekosistema.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 13:23
Promo
Lifestyle  |  Stil
VIDEO

Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

Ob 80-letnici Fructala smo pogledali oglase, ki so zaznamovali generacije in v naše domove prinašali občutek domačnosti.
Promo Delo21. 11. 2025 | 11:09
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
INTERVJU

Kako je trenutek v balonu postal gledališče, ki navdihuje že 25 let (video)

Zgodba o viziji, pogumu in ljudeh, ki so verjeli, da lahko kultura zraste tudi sredi nakupovalnega vrveža.
25. 11. 2025 | 09:29
Promo
Novice  |  Slovenija
OBRATI

Slovenci obožujemo ta model – poglejte, zakaj je novi CLA prava uspešnica

Novi CLA prinaša več prostora in prilagodljivosti, ambientna osvetlitev in električni pogon pa vozniško izkušnjo po meri sodobnega posameznika.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 14:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Spletna varnost

Mastercard z novo, inovativno rešitvijo za preprečevanje plačilnih prevar

Mastercard Threat Intelligence omogoča zgodnje odkrivanje varnostnih groženj in zagotavlja proaktivno zaščito plačilnega ekosistema.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 13:23
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
VIDEO

Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

Ob 80-letnici Fructala smo pogledali oglase, ki so zaznamovali generacije in v naše domove prinašali občutek domačnosti.
Promo Delo21. 11. 2025 | 11:09
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SEMPL

Na slovenski oder prihajajo pravi zvezdniki

Portorož bo 27. in 28. novembra spet postal središče idej, inovacij in navdiha, saj bo gostil 24. mednarodno medijsko konferenco SEMPL.
25. 11. 2025 | 14:04
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Vlaganje, ki ga priporočajo strokovnjaki: manj tveganja, več odgovornosti

Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
Promo Slovenske novice20. 11. 2025 | 15:36
Promo
Novice  |  Slovenija
DODATNA POKOJNINA

Decembra je čas za popravni izpit

Slovenija se hitro stara. Čeprav število zaposlenih narašča, se delež upokojencev povečuje, kar pomeni večje razmerje med upokojenci in aktivnimi.
1. 11. 2025 | 12:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SVEŽE

Nekateri pravijo, da so v tem letnem času nepogrešljivi

Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
Promo Delo21. 11. 2025 | 10:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Pošta

Prihaja Črni petek – uporabite to priročno in enostavno rešitev Pošte Slovenije

Pošta Slovenija ima nadvse priročno, preprosto in koristno rešitev, ki olajša in pohitri prejemanje in pošiljanje pošiljk.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Kako v letu 2026 povečati prodajo, če ste podjetnik?

Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Trije meseci življenja po vojaško (video)

V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
1. 11. 2025 | 14:01
Promo
Novice  |  Slovenija
TO SO STATISTIKE

Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
Promo Delo20. 11. 2025 | 14:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DIGITALNI DENAR

Po denar prihodnosti kar na Petrol! Tako preprosto kot plačilo goriva

Na vsakem Petrolovem prodajnem mestu po Sloveniji lahko zdaj s kuponom BitIns postanete lastnik bitcoina, tudi če o kriptovalutah ne veste skoraj nič.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 09:01
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Fizioterapija

Miopatije: kompleksne bolezni, ki prizadenejo skeletne mišice

Mišična oslabelost, hitra utrujenost in bolečine v mišicah so znaki miopatije. Bolezen se pogosto začne neopazno, a postopoma vodi v vse večje gibalne omejitve.
Promo Delo25. 11. 2025 | 08:58
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POHODNIŠTVO

Zmagovalna kombinacija za vsako vreme

V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
1. 11. 2025 | 14:25
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
INOVACIJE

Retro: kaj vse se je spremenilo in kaj nam še ostane?

Iz časa kaset in analognih zaslonov v dobo digitalnih nasmehov. To je zgodba o napredku, ki ga že tri desetletja piše Ortoimplant DENTAL SPA.
24. 11. 2025 | 10:07
Promo
Novice  |  Slovenija
Kultura

Kako bo Nova Gorica praznično zaokrožila evropsko kulturno leto

Leto, v katerem je kultura premikala meje, se bo v Evropski prestolnici kulture 2025 sklenilo s simboli svetlobe, glasbe in skupnosti.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 14:22
Promo
Novice  |  Slovenija
Vožnja

Peugeot 3008: sedem let pozneje

Peugeot 3008 druge generacije je leta 2017 osvojil laskavi naslov evropski avto leta.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 15:19
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Udobje ob konstantni temperaturi, ne glede na to, kakšna zima je

Da je geotermalna toplotna črpalka prava izbira za starejšo energetsko potratnejšo hišo, potrjuje zgodba zadovoljnega lastnika.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:04
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

Ali veste, kaj vam dviguje račun? (video)

Ali vedno veste, koliko električne energije dejansko porabite – ne le mesečno, temveč tudi po dnevih ali urah? Portal in mobilna aplikacija Moj Elektro vam omogočata jasen vpogled v porabo, stroške in priložnosti za prihranke. V portal je vključenih že več kot 150.000 merilnih mest.
1. 11. 2025 | 14:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

»To se nam ne more zgoditi«: najdražja iluzija slovenskih podjetij

Predstavljajte si običajen delovni dan, ko jutranje brnenje računalnikov in strežnikov nenadoma utihne.
Promo Delo26. 11. 2025 | 10:46
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRA ZGODBA

Ko je prišel v Slovenijo, ni poznal jezika, danes uspešno gradi kariero (video)

Zgodba Dina Felića dokazuje, da podjetje z vlaganjem v ljudi ustvarja zavzete in uspešne sodelavce.
24. 11. 2025 | 09:44
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Znate pravilno vlagati svoj denar?

V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:07
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Optimizirajte svoje davčne obremenitve

Hitro spreminjajoče se regulativno okolje postavlja davčne oddelke v podjetjih pred vedno več izzivov, s katerimi se morajo vsakodnevno soočati.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 15:00
PromoPhoto
Razno
SVET ILUSTRACIJ

Hana Stupica in Maja P. Kastelic: »Vsi ste povabljeni na zabavo«

Ilustracije niso le okras zgodb. Slikanice so eden prvih zemljevidov naših vrednot – skozi podobe se otrok uči, kaj je prav in kaj ne, kaj je lepo, kaj ga pomirja, kaj v njem prižge domišljijo.
Promo Slovenske novice1. 11. 2025 | 10:32
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Podaljšana akcija ob nakupu toplotne črpalke Mitsubishi Electric: dvojna ugodnost za popolno udobje doma

Zaradi izjemnega zanimanja kupcev podjetje REAM d. o. o. podaljšuje svojo uspešno jesensko akcijo, ki je navdušila številne uporabnike po Sloveniji.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 08:41
Promo
Lifestyle  |  Stil
KULINARIKA

Italijanska shramba: osnovni izdelki, ki jih mora imeti doma vsak ljubitelj italijanske kuhinje

Ko nas preseneti nenaden obisk ali ko se nam preprosto ne ljubi v trgovino, vedno cenimo dobro založeno shrambo. Še posebej če imamo radi italijansko kuhinjo – tisto preprosto, dišečo in vedno tolažilno.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 15:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
Oblačila

Ne marate likanja? Ta likalnik likanje opravi namesto vas

Ko oblačila negujemo z občutkom, se to pozna na našem videzu – in na našem počutju.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 12:23
Promo
Lifestyle  |  Stil
Avtomobilizem

Prostorski kameleon s sedmimi sedeži – Mercedes-Benz GLB

Mercedes-Benz GLB je vsestranski avtomobil, ki ponuja veliko vsega – prostora, udobja, zmogljivosti in tehnološke dovršenosti v značilnem slogu Mercedes-Benz.
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:33
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki