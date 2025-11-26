Zato ljubice jočejo

Biti druga oseba v ljubezenski zvezi se morda na prvi pogled zdi razburljivo in strastno, a za to podobo se skriva veliko neprijetnih čustev in težav, ki prej ali slej pripeljejo do obžalovanja. Kaj najpogosteje obžalujejo ljubice, razkriva 24sata.hr.

Skrivanje, laži, krivdo

Odnosi so pogosto skriti, srečanja potekajo v hotelih ali avtomobilih, kar dolgoročno tako čustveno kot fizično izčrpava. Tak način življenja povzroča občutek izolacije in stalnega stresa, kar je težko premagati. Laži so pogosto sestavni del afere: laže se partnerjem, družini, prijateljem in celo sebi. Te laži ustvarjajo napetost, nemir in občutek notranje praznine, ki ga ni mogoče utišati. Zavest o moralnih in družbenih normah pogosto povzroča občutek krivde, še posebej, če so vpleteni otroci. Krivda se kopiči in vodi do notranjih konfliktov, ti vplivajo na vsakodnevno počutje.

FOTO: Gettyimages

Obsojanje, dvom, zadnje mesto

Družba hitro obsoja tiste, ki so v takšnih zvezah. Govorice in trači dodatno otežijo zadeve ter povečajo občutek osamljenosti in družbene izolacije. Vedno znova se pojavlja vprašanje: je to ljubezen ali izkoriščanje? Na začetku je zadeva lahko videti kot zveza brez obveznosti, a sčasoma se pojavijo globlja čustva in bolečina, saj postane jasno, da je odnos včasih preprosto izkoriščanje. Pogosto so prisotni občutki negotovosti in ranljivosti. Ljubica v partnerjevem življenju največkrat ni prioriteta, kajti družina ima vedno prednost. To vodi v občutek manjvrednosti in zapostavljenosti.

FOTO: Stefan Amer/Gettyimages

Pomanjkanje zaupanja, drobtinice in spoznanje, da življenje mineva

Kadar je temelj zveze laž, je zaupanje skoraj nemogoče. Vprašanja, kot je ali jo bo zame res zapustil pogosto ostanejo brez odgovora in ustvarjajo stalno negotovost. Manjka popolna povezanost: ni skupnih jutranjih ritualov, družinskih dogodkov ali spontanih obiskov, odnos je razdrobljen in nepopoln. Takšno razmerje pogosto pušča občutek praznine in osamljenosti. Mnoge izvenzakonske zveze se končajo, a ne zaradi ljubice. Običajno ta potegne krajši konec. In medtem ko se zveza brez prihodnosti vleče, življenje mineva. Obstaja tveganje, da bežijo priložnosti za stabilnejšo, izpolnjujočo zvezo in na koncu ljubica obžaluje izgubljeni čas.