RAZHODI

Zdaj ob koncu veze drame ni, a bolečina je večja

Čustvena inteligenca je danes pravilo vsakega odnosa. Razhajamo se občutno bolj razumsko, krivca pogosto ni.
Žalujemo za bodočo različico samega sebe in partnerstvom, v katero smo verjeli. FOTO: Daniel De La Hoz/Getty Images
Žalujemo za bodočo različico samega sebe in partnerstvom, v katero smo verjeli. FOTO: Daniel De La Hoz/Getty Images
S. N.
 5. 3. 2026 | 20:16
Razhodi med 30-letniki danes se pogosto zgodijo tiho, skoraj neopazno, ni več dramatičnih prepirov in scen pred prijatelji. A prav takšni, tihi razhodi utegnejo pustiti globlje in dolgotrajnejše posledice. Zakaj je tako?

Ozaveščenost

Ljudje v tridesetih danes znajo poimenovati čustva, se pogovarjati brez povišanega tona, prepoznati toksične vzorce in spoštovati meje. Čustvena inteligenca, nekoč bolj redkost kot pravilo, je postala standard. Razhod se ne zgodi, ker se par ne razume, ampak ker se njuni življenjski poti ne ujemata, kar je zelo razumski pristop, in ne ventil za čustva.

Nihče ni kriv

V mlajših letih ima konec odnosa največkrat tudi svojega negativca; nekdo je naredil napako, nekdo je prizadel, nekdo je varal ... V tridesetih pa so razhodi vse pogosteje megleni, kot da nihče ni kriv za nič, kot da so se stvari zgodile same od sebe. Ko ni jasne krivde ali odgovornosti, žalost ostane tiha, a bolj vztrajna.

Neizrečeno

Čustveno inteligentni ljudje pogosto želijo ostati neomadeževani do konca. Nikoli ne povedo vsega, da ne bi ranili druge osebe, ne gojijo zamer, ker se zdijo nepomembne. Ljubezen sicer obstaja, vendar ni dovolj. A vse, kar se ne izreče, ne izgine, ne zaokroži zgodbe in ne prinese olajšanja, zato po tihih razhodih ostane občutek nedokončanosti, tudi če vemo, da je bila odločitev prava.

Vložek je večji

V tridesetih imajo odnosi večjo težo, saj so tu že skupni načrti, kompromisi in prilagajanja, morda celo skupna vlaganja ... Razhod tako ne pomeni le izgube partnerja, temveč tudi izgubo različice prihodnosti, ki smo jo v glavi že videli, kar lahko boli še bolj kot izguba samega odnosa. Žalujemo za bodočo različico samega sebe in partnerstvom, v katero smo verjeli.

Ne zadostuje

Ljudje ne ostajajo več skupaj iz strahu, navade ali pritiska. Odidejo, ko vedo, da bi bilo vztrajanje neiskreno, in prav zato to boli še bolj, saj ne odhajajo od nečesa slabega, temveč od nečesa, kar je bilo sicer dobro, a ne dovolj za vse življenje. 

odnosidružinaljubezenčustvapartnerstvopartnerski odnosi
