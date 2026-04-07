ODNOSI

Par, ki to počnejo skupaj, ostanejo skupaj (FOTO)

Vadba ne vpliva le na posameznika, ampak krepi tudi odnos.
FOTO: Liderina/Gettyimages

FOTO: Peopleimages/Gettyimages

FOTO: Viewapart/Gettyimages

FOTO: Lsophoto/Gettyimages

FOTO: Liderina/Gettyimages
FOTO: Peopleimages/Gettyimages
FOTO: Viewapart/Gettyimages
FOTO: Lsophoto/Gettyimages
M. Fl.
 7. 4. 2026 | 19:44
 7. 4. 2026 | 19:53
Prednosti telesne aktivnosti so neštete in podprte z empiričnimi dokazi. Vadba pomaga ohranjati zdravo telesno težo, zmanjšuje stres in tesnobo, povečuje energijo, izboljšuje spanec ter razpoloženje. Poleg tega povečuje tudi samozavest. A koristi niso omejene le na posameznika. Pravzaprav lahko še več pridobite, če telovadite s partnerjem. Pari, ki so skupaj že desetletja, pogosto izpostavljajo skupno telesno dejavnost kot eno od veznih členov razmerja. Kako vse učinkuje na zvezo?

FOTO: Peopleimages/Gettyimages

Z načrtovanjem in postavljanjem ciljev delujeta kot ekipa

Skupno postavljanje in doseganje ciljev je dober način za krepitev partnerskega odnosa. S skupnim načrtovanjem vadbenih navad si dva delita vrednote, spoznavata potrebe drug drugega in se učita kompromisov. S tem ne le, da se usklajujeta viziji in oblikujejo skupni cilj, temveč se krepijo tudi komunikacijske veščine in sodelovanje, kar se odraža na odnosu nasploh. Raziskave kažejo, da so pari, ki si postavljajo in sledijo skupnim ciljem, v odnosu zadovoljnejši, saj vzajemno prizadevanje krepi čustveno povezavo.

Vadba izboljšuje raven energije in razpoloženje

Skupna vadba in enake prehranske navade pomagajo vzdrževati usklajeno razpoloženje in energijo. Raziskava iz leta 2021 je pokazala, da pari, ki vadijo skupaj, med aktivnostjo doživljajo več pozitivnih občutkov in so bolj zadovoljni kot tisti, ki so sicer aktivni, a partnerja vadita vsak zase. Terapevtka Mary Kay Cocharo pojasnjuje, da skupno gibanje krepi možgane, srce in srečo, zato dnevna telesna dejavnost postane recept za zdrav odnos.

FOTO: Viewapart/Gettyimages

Zagotavlja motivacijo in podporo

Včasih preprosto ni volje za vadbo: slaba prehrana, premalo spanca ali stres so lahko razlogi za izgubo motivacije. Ob partnerju imate zanesljivo podporo. Redna vadba spodbuja, da sledite načrtu, partner pa vam lahko da potrebni zagon (in obratno). Raziskave kažejo, da sinhrono gibanje povečuje socialno povezanost, prosocialno vedenje in tudi v težkih dneh ohranja motivacijo.

Nudi priložnost za povezovanje in uživanje drug ob drugem

Ko sta skupaj v telovadnici ali tečeta, preživita več časa skupaj in hkrati premagujeta stres. Lahko se pogovarjata in uživata drug ob drugem. V novem odnosu to pomaga graditi trajne vezi, v dolgem razmerju pa omogoča, da ponovno odkrijete, kaj vaju je sprva privlačilo.  Fizična prisotnost, pa naj bo pri pogovoru, kuhanju, pospravljanju ali vadbi aktivira in krepi možganske povezave ter gradi občutek varnosti, ki omogoča sprostitev in uživanje v družbi drug drugega.

FOTO: Lsophoto/Gettyimages

Grajenje skupne identitete

Sčasoma postane skupna vadbena rutina del tega, kar vaju definira kot par, kot ekipo s skupnim ciljem, ne le kot dve osebi, ki živita skupaj. Raziskave kažejo, da pari, ki skupaj izvajajo prostočasne dejavnosti, poročajo o večjem zadovoljstvu in intimnosti, skupni spomini pa postanejo del čustvene osnove, ki dolgoročno krepijo odnos.

Če ste samski, ne skrbite: te koristi lahko pridobite tudi z vadbo s prijateljem. Skupno postavljanje ciljev, zabava med vadbo, povezovanje in motiviranje drug drugega deluje tudi brez romantičnega predznaka. Ne glede na to, ali ste samski ali v razmerju, vadba z nekom, ki vam veliko pomeni, lahko okrepi učinke telesne dejavnosti. Ni izgovora, da ne bi poskusili, razmislite o pogovoru s partnerjem ali prijateljem in skupaj izboljšata telesno pripravljenost, piše Your tango.

IZBRANO ZA VAS
Promo
Šport  |  Odmevi
LEPA ZGODBA

Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
3. 4. 2026 | 08:49
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Kateri dejavnik je ključen pri odločitvi za sončno elektrarno?

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
3. 4. 2026 | 14:17
Promo
Lifestyle  |  Stil
IZJEMNA PRILOŽNOST

Osvojite prenovo kopalnice v vrednosti 10.000 evrov!

dm podarja prenovo kopalnice po vaših željah
Promo Slovenske novice1. 4. 2026 | 09:43
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KULINARIKA

Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
3. 4. 2026 | 14:22
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

V blatu, mrazu in pod pritiskom: tu se kalijo pravi vodje

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Ko zdravje ne more čakati: koliko nas v resnici stane predolgo čakanje

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Stara okna, visoki računi: koliko toplote vam uide skozi okna?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Deloindom7. 4. 2026 | 11:11
