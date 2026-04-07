Par, ki to počnejo skupaj, ostanejo skupaj (FOTO)

Prednosti telesne aktivnosti so neštete in podprte z empiričnimi dokazi. Vadba pomaga ohranjati zdravo telesno težo, zmanjšuje stres in tesnobo, povečuje energijo, izboljšuje spanec ter razpoloženje. Poleg tega povečuje tudi samozavest. A koristi niso omejene le na posameznika. Pravzaprav lahko še več pridobite, če telovadite s partnerjem. Pari, ki so skupaj že desetletja, pogosto izpostavljajo skupno telesno dejavnost kot eno od veznih členov razmerja. Kako vse učinkuje na zvezo?

Z načrtovanjem in postavljanjem ciljev delujeta kot ekipa

Skupno postavljanje in doseganje ciljev je dober način za krepitev partnerskega odnosa. S skupnim načrtovanjem vadbenih navad si dva delita vrednote, spoznavata potrebe drug drugega in se učita kompromisov. S tem ne le, da se usklajujeta viziji in oblikujejo skupni cilj, temveč se krepijo tudi komunikacijske veščine in sodelovanje, kar se odraža na odnosu nasploh. Raziskave kažejo, da so pari, ki si postavljajo in sledijo skupnim ciljem, v odnosu zadovoljnejši, saj vzajemno prizadevanje krepi čustveno povezavo.

Vadba izboljšuje raven energije in razpoloženje

Skupna vadba in enake prehranske navade pomagajo vzdrževati usklajeno razpoloženje in energijo. Raziskava iz leta 2021 je pokazala, da pari, ki vadijo skupaj, med aktivnostjo doživljajo več pozitivnih občutkov in so bolj zadovoljni kot tisti, ki so sicer aktivni, a partnerja vadita vsak zase. Terapevtka Mary Kay Cocharo pojasnjuje, da skupno gibanje krepi možgane, srce in srečo, zato dnevna telesna dejavnost postane recept za zdrav odnos.

Zagotavlja motivacijo in podporo

Včasih preprosto ni volje za vadbo: slaba prehrana, premalo spanca ali stres so lahko razlogi za izgubo motivacije. Ob partnerju imate zanesljivo podporo. Redna vadba spodbuja, da sledite načrtu, partner pa vam lahko da potrebni zagon (in obratno). Raziskave kažejo, da sinhrono gibanje povečuje socialno povezanost, prosocialno vedenje in tudi v težkih dneh ohranja motivacijo.

Nudi priložnost za povezovanje in uživanje drug ob drugem

Ko sta skupaj v telovadnici ali tečeta, preživita več časa skupaj in hkrati premagujeta stres. Lahko se pogovarjata in uživata drug ob drugem. V novem odnosu to pomaga graditi trajne vezi, v dolgem razmerju pa omogoča, da ponovno odkrijete, kaj vaju je sprva privlačilo. Fizična prisotnost, pa naj bo pri pogovoru, kuhanju, pospravljanju ali vadbi aktivira in krepi možganske povezave ter gradi občutek varnosti, ki omogoča sprostitev in uživanje v družbi drug drugega.

Grajenje skupne identitete

Sčasoma postane skupna vadbena rutina del tega, kar vaju definira kot par, kot ekipo s skupnim ciljem, ne le kot dve osebi, ki živita skupaj. Raziskave kažejo, da pari, ki skupaj izvajajo prostočasne dejavnosti, poročajo o večjem zadovoljstvu in intimnosti, skupni spomini pa postanejo del čustvene osnove, ki dolgoročno krepijo odnos.

Če ste samski, ne skrbite: te koristi lahko pridobite tudi z vadbo s prijateljem. Skupno postavljanje ciljev, zabava med vadbo, povezovanje in motiviranje drug drugega deluje tudi brez romantičnega predznaka. Ne glede na to, ali ste samski ali v razmerju, vadba z nekom, ki vam veliko pomeni, lahko okrepi učinke telesne dejavnosti. Ni izgovora, da ne bi poskusili, razmislite o pogovoru s partnerjem ali prijateljem in skupaj izboljšata telesno pripravljenost, piše Your tango.