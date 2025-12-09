Že ena iskrica je lahko dovolj, da se prazniki sprevržejo v nočno moro

Z adventom so povezani tudi požari, gasilci opozarjajo, da lahko stanovanje zagori že v nekaj minutah, za ljudi pa je pogosto usoden dim. Najpogostejši vzroki so povsem vsakdanji: nepazljivo kuhanje, prižgane sveče, kajenje, slaba električna napeljava, otroška radovednost ter podcenjevanje nevarnosti. Gasilci prosijo, naj ljudje razmišljajo korak vnaprej – kar koli tli, gori ali se segreva, zahteva poostren nadzor. Svetujejo, da doma namestimo detektorje dima in imamo pri sebi vsaj en gasilni aparat. Dimnike in plinske naprave je treba redno čistiti in pregledovati; nikar ne pozabimo na vse sveče in cigarete: pred spanjem jih moramo popolnoma ugasniti!

Za večjo varnost šteje vsaka prižgana sveča manj in vsak izklopljen kabel več.

Še zlasti nevarno, opozarjajo, je naravno božično drevo. Ko se iglice posušijo, postane prava tempirana bomba – potrebnih je menda le okoli 30 sekund, da ga zajame ogenj, plameni pa se bodo razširili na pohištvo. Že ena sveča, iskrica z lučk ali prskalic je lahko dovolj, da se dnevna soba spremeni v ognjeno past. Osnovna pravila bi morala biti jasna: drevo mora stati proč od radiatorjev, peči in kamina. Sveče niti pod razno ne sodijo v njegovo bližino, lučk in prskalic nikoli ne puščamo brez nadzora, vtičnic ne preobremenjujmo, ob odhodu od doma ali pred spanjem vselej ugasnemo vse, kar sveti in se greje. Otroci in hišni ljubljenčki še dodatno povečajo tveganje: že en zamah z repom ali otročje potiskanje lahko prevrne svečo ali drevo ...

Odločajo minute

Če kljub vsemu zagori, odločajo prve tri minute. Najprej moramo opozoriti vse v stanovanju in takoj zapustiti prostor, pri tem pa zapreti vrata za sabo, da zadržimo dim in upočasnimo širjenje ognja. Sledi klic na 112. Vsakršna vrnitev po dokumente, denar, elektroniko ali živali je strogo prepovedana, že nekaj vdihov dima je namreč lahko usodnih. Okrog 70 odstotkov žrtev požarov umre zaradi zadušitve z dimom, ne zaradi opeklin. Pri gorenju namreč nastajajo zelo strupeni plini, kot so ogljikov monoksid in druge spojine, ki človeka že z nekaj vdihi spravijo v nezavest. Če nas ogenj in dim ujameta v stanovanju, je treba špranje pod vrati zadelati z mokrimi krpami, se umakniti k oknu in gasilcem po telefonu povedati natančno lokacijo.

Praznično okrašeno drevo mora stati proč od radiatorjev, peči in kamina.

Praznična kuha prinaša tudi nevarnost – vroče olje. Lonca z oljem ne smemo nikoli puščati brez nadzora, ob odhodu iz kuhinje je treba štedilnik izklopiti. Če olje zagori, ga ne gasimo z vodo, pač pa s pokrovko ali gasilnim aparatom. Stare ali poškodovane električne naprave moramo izklopiti iz omrežja. Ob koncu leta k celotnemu spektru vseh mogočih nevarnosti svoje dodajo še petarde in prskalice. Otroci jih ne smejo uporabljati brez nadzora odraslih. Petard ne smemo metati v smetnjake, saj lahko odpadki v trenutku zagorijo in ustvarijo ogromno dima. Gasilci poudarjajo: prazniki so lahko topli in svetleči tudi brez ognja. Za večjo varnost šteje prav vsaka prižgana sveča manj in vsak izklopljen kabel več.

Sveč ne puščajmo prižganih brez nadzora. FOTO: Vanreeel/Getty Images