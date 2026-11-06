Že poznate dekorativne folije za okna? Morda so prav to, kar potrebuje vaš dom

Pri prenovi kuhinje največ pozornosti običajno namenjamo omaricam, delovnim površinam in gospodinjskim aparatom, medtem ko okna pogosto ostanejo nekje daleč v ozadju. A prav ta lahko pomembno vplivajo na videz celotnega prostora. Če se želimo izogniti nenehnemu čiščenju rolet in pranju zaves, obstaja preprosta in cenovno dostopna alternativa: dekorativna okenska folija.

Na voljo je v številnih vzorcih, preprosto jo namestimo in prilagodimo skoraj vsakemu slogu opreme. Poleg estetske funkcije zagotavlja zasebnost, zmanjšuje bleščanje ali omejuje prehajanje sončne toplote.

V nasprotju s klasičnimi zavesami in roletami dekorativne folije ne zahtevajo karnis ali dodatnih nosilcev. Namestimo jih lahko sami, delo pa je pogosto končano v enem samem koncu tedna.

V nasprotju z zavesami in roletami dekorativne folije ne zahtevajo karnis ali dodatnih nosilcev. FOTO: In4mal/getty Images

Izbiramo lahko med matiranimi folijami, ki zastirajo pogled od zunaj, barvitimi vzorci, ki spominjajo na vitraže, ter različicami za zmanjševanje bleščanja, segrevanja prostora ali prepuščanja svetlobe. Pred nakupom zato premislimo, ali si želimo predvsem polepšati prostor, zagotoviti več zasebnosti ali se zaščititi pred soncem.

Folije so zanimiva rešitev tudi za vse tiste, ki radi občasno spreminjajo videz doma. Njihova zamenjava je praviloma preprostejša in cenejša od nakupa novih zaves ali rolet. Res pa je, da niso vsi modeli za večkratno uporabo. Nekatere lahko odstranimo in znova namestimo, spet druge moramo po odstranitvi zamenjati.

Zamenjava folije je preprostejša in cenejša od nakupa novih zaves ali rolet.

Kako namestiti folijo

Za uspešno namestitev ne potrebujemo nobene pomoči mojstra, potrebujemo pa nekaj potrpežljivosti in dobro pripravo. Najprej temeljito očistimo steklo ter odstranimo prah, maščobo in druge nečistoče. Uporabimo lahko vodo z nekaj detergenta za pomivanje posode ali otroškega šampona.

Nato izmerimo okno in folijo odrežemo za približno dva centimetra in pol več od potrebne površine. Glede na vrsto izdelka na steklo nanesemo še ustrezno tekočino za nameščanje, odstranimo zaščitno podlago in folijo previdno prislonimo na steklo. Z gumijastim brisalnikom postopoma zgladimo površino ter proti robovom potisnemo zračne mehurčke in odvečno tekočino. Na koncu odvečno folijo odrežemo, da se lepo prilega okenskemu okvirju. Ker se postopki lahko razlikujejo, vedno upoštevamo navodila proizvajalca in preverimo, ali je izbrana folija primerna za naše steklo.

Svojo kuhinjo lahko spremenimo v kratkem času. FOTO: Creative Windows

Zanimiva prednost dekorativnih folij je tudi možnost sezonskega spreminjanja videza oken. Ljubitelji retro sloga lahko izberejo geometrijske vzorce in živahne barve, v minimalistično opremljene kuhinje pa se bodo bolje podali kakšni nežnejši motivi.

Ker menjava ne zahteva večjih posegov, lahko okna, z njimi vred pa celotno kuhinjo, osvežimo vsakič, ko si zaželimo spremembe.