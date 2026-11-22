Ko vrt prekrije slana, se zdi, da je narava obstala. A pod zemljo življenje teče naprej. Korenine prezimnih rastlin ostajajo dejavne, čeprav rastejo in porabljajo energijo precej počasneje. Prav posebne prilagoditve na mraz omogočajo, da lahko ohrovt, listnati ohrovt, por, endivijo in črno redkev pobiramo tudi pozimi. Še več: nekatere vrste postanejo po hladnih nočeh celo okusnejše. Rastline se namreč pred nizkimi temperaturami branijo s spremembami v svojih celicah. Del škroba pretvorijo v sladkorje, povečajo koncentracijo raztopljenih snovi in prilagodijo celične membrane. Sladkorji in nekatere druge spojine pomagajo zmanjšati poškodbe, ki jih lahko povzroči zmrzal. Zato je lahko okus zelenjave po mrazu manj grenak in nekoliko slajši.

Rastline se pred nizkimi temperaturami branijo s spremembami v svojih celicah.

Prezimna zelenjava je koristna tudi za vrt. Listi takšne zelenjave pokrivajo zemljo, blažijo vpliv vetra in padavin, korenine pa pomagajo ohranjati strukturo tal ter zmanjšujejo izpiranje hranil. Če se med listi zadrži sneg, lahko deluje kot naravna izolacija. Pozimi zatorej gredice niso nujno brez življenja. Rastline lahko s svojim pokrovom pomagajo preprečevati erozijo, zlasti ob močnem dežju. Kjer tla ostanejo prekrita in korenine ohranjajo njihovo strukturo, tam so lahko spomladi tudi ugodnejše razmere za novo rast.

Živ vrt tudi pozimi

Listnati ohrovt oziroma raštika dobro prenaša zelo nizke temperature. Po hladnih nočeh se lahko njegova grenkoba omili, listi pa dobijo prijetnejši, nekoliko sladkast okus. Podobno velja za ohrovt, pri katerem se zaradi prilagoditev na mraz lahko poveča delež sladkorjev. Zato ga številni vrtičkarji nadvse radi pobirajo po prvi slani.

Tudi por lahko prezimi na prostem, če je izbrana primerna sorta. V hladnejšem delu leta je lahko njegov okus nežnejši in manj oster. Endivija ob primernih razmerah dobro prenaša hlad, a jo je pred močnim mrazom smiselno zaščititi. Pri črni redkvi se lahko med zorenjem in hladnim skladiščenjem spreminjata ostrina in sočnost, a ni nujno, da jo vsaka zmrzal tudi izboljša.

Listi pokrivajo zemljo, blažijo vpliv vetra in padavin, korenine pa pomagajo ohranjati strukturo tal ter zmanjšujejo izpiranje hranil.

Prezimne rastline pa ne zagotavljajo samo sveže zelenjave. Njihov rastlinski pokrov daje zavetje drobnim živalim in organizmom v tleh, ki so pomembni za zdravo vrtno okolje. Korenine pomagajo ohranjati prst, na kateri bomo spomladi znova sejali in sadili. Zato ob koncu jeseni ni treba izprazniti vseh gredic. Na vrtu lahko ostanejo prezimne sorte ohrovta, pora, špinače in nekaterih solat. Pomembno pa je upoštevati odpornost posamezne sorte, lego vrta in morebitno potrebo po zaščiti. Tako nas bo lahko vrt tudi sredi zime še naprej presenečal s svežim pridelkom.

Por je nezahtevna in nadvse uporabna zelenjadnica. FOTO: Jerneja Jošar