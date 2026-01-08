  • Delo d.o.o.
DOM

Želite lepo osvetliti svoj dom? Ti nasveti vam bodo prišli prav

Dobro razporejeni viri svetlobe omogočajo udobnejše bivanje, poskrbijo tudi za dobro voljo, zlasti pozimi.
Pozimi, ko se zgodaj stemni, primerna osvetlitev skrbi za boljšo voljo. FOTO: Tg23/Getty Images
Talne svetilke poskrbijo za prijeten ambient. FOTO: Wuratyavuz/Getty Images
V kopalnici je poleg glavne dobro imeti luči ob straneh ogledala. FOTO: Diane39/Getty Images
V kuhinji potrebujemo tudi delovno svetlobo. FOTO: Thanaphong Araveeporn/Getty Images
A. J.
 8. 1. 2026 | 09:15
Lučem običajno ne namenjamo veliko pozornosti, toda notranji opremljevalci vedo, da je vloga svetil v stanovanju še kako pomembna. Ni dovolj, da imamo na stropu eno luč, ki poskrbi za splošno osvetlitev. Če želimo, da nam bo doma res udobno, potrebujemo tako splošne kot tudi delovne vire svetlobe pa tudi svetlobne poudarke.

Splošna svetloba omogoča, da se udobno gibljemo po prostoru, delovna, ki jo imamo na pultih, pisalnih mizah, v bralnem kotičku ali ob ogledalu, nam olajša določeno početje, poudarki (na steni, nad sliko, pod polico) pa poskrbijo, da prostor dobi globino. Tako svetlobno opremljen prostor bo topel in prijazen. Če izberemo vgradne luči, jih razpostavimo premišljeno. Namestimo jih vsaj 90 cm od stene. Nikoli jih ne postavimo nad sedežno garnituro, saj bodo sicer metale neestetske sence na obraze sedečih.

Nikoli ne dajemo luči neposredno nad sedežno garnituro.

In koliko luči potrebujemo v določenih prostorih? V dnevni sobi je dobro imeti od štiri do šest virov. Eden naj bo splošen (stropni ali vgradni), dva naj bosta na nižji višini (stoječa in/ali namizna luč za branje), preostanek pa naj bodo poudarki, stenska svetilka, osvetlitev police, nežna luč za večerno gledanje televizije.

V kuhinji si ne delamo usluge, če ostanemo pri eni stropni luči. Splošna svetloba ustvari atmosfero, delovna je pomembna za pripravo hrane (najbolje je, če je nad pultom), poudarki po polepšajo detajle ali vitrine. V jedilnici naj bo glavni vir svetlobe nad mizo, imejmo pa tudi vir mehke, ambientalne svetlobe – denimo v obliki stenskih svetilk.

V spalnici so dobrodošli trije, štirje viri, en splošen (mehkejši), dva ob postelji, za branje, po želji še nežna luč za omaro. V kopalnici je poleg glavne luči torej dobro imeti luči ob straneh ogledala, tako bo obraz v njem enakomerno osvetljen. Na hodniku zadostuje mehka, enakomerna svetloba.

4–6 luči potrebuje dnevna soba.

Za prihranek pri energiji pa tudi zaradi praktičnosti je dobro imeti nekaj luči na senzorje. Prav nam bodo prišle pri vhodu, na hodniku ali na stopnišču. Luč na senzor v kopalnici in stranišču nam bo olajšala morebitne nočne odhode tja. Senzor namestimo na manj intenzivno, ambientalno luč, močnejša luč naj se prižge na stikalo. Garažo in klet pogosto obiskujemo s polnimi rokami, zato je luč na senzor tu izjemno koristen dodatek. Če imamo hišne ljubljenčke, se senzorjem izogibajmo.

