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Ta preprosta navada lahko spremeni vaš zakon na bolje

Vadba ne vpliva le na zdravje posameznika, temveč tudi na medosebne odnose.
FOTO: Drazen Zigic/Gettyimages

FOTO: Drazen Zigic/Gettyimages

FOTO: Violeta Stoimenova/Gettyimages

FOTO: Violeta Stoimenova/Gettyimages

FOTO: Liderina/Gettyimages

FOTO: Liderina/Gettyimages

FOTO: Caterina Robustelli/Gettyimages

FOTO: Caterina Robustelli/Gettyimages

FOTO: Viewapart/Gettyimages

FOTO: Viewapart/Gettyimages

FOTO: Drazen Zigic/Gettyimages
FOTO: Violeta Stoimenova/Gettyimages
FOTO: Liderina/Gettyimages
FOTO: Caterina Robustelli/Gettyimages
FOTO: Viewapart/Gettyimages
M. Fl.
 7. 9. 2026 | 19:44
 7. 9. 2026 | 19:51
4:07
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Raziskave že dolgo kažejo, da telesna vadba koristi tako telesnemu kot duševnemu zdravju. Nova poizvedba znanstvenikov z Univerze Brigham Young (BYU) pa dokazuje, da lahko vadba, še posebej, kadar partnerja telovadita skupaj, okrepi tudi intimni odnos. Študija, nedavno objavljena v reviji Family Relations, je pokazala, da pari, ki se skupaj ukvarjajo s telesno dejavnostjo, v primerjavi s tistimi, ki ne telovadijo skupaj, poročajo o boljši komunikaciji, uspešnejšem reševanju konfliktov in manjši ravni zakonskega stresa.

FOTO: Violeta Stoimenova/Gettyimages
FOTO: Violeta Stoimenova/Gettyimages

Raziskavo je skupaj s soavtorico Ashlyn Hiatt Mildenhall vodil profesor Jeremy Yorgason s Šole za družinsko življenje Univerze BYU, poroča Phys.org. »Naši rezultati kažejo, da skupna vadba sicer v majhni, a pomembni meri olajša sposobnost mirnega reševanja konfliktov,« je dejal Yorgason. »Udeleženci so, kadar so vadili skupaj, poročali o boljših rezultatih pri komunikaciji in reševanju sporov.«

Skupna vadba je povezana z boljšim odnosom

Raziskovalci so analizirali podatke iz raziskave, v kateri je sodelovalo skoraj 1700 mladih poročenih parov. Ti so bili vključeni v nacionalno reprezentativno študijo Couple Relationships and Transition Experiences (CREATE). Gre za projekt Univerze BYU, ki že več kot deset let spremlja novoporočene pare po vseh Združenih državah Amerike. Znanstveniki so upoštevali tri vidike odnosa in primerjali pare, ki vadijo skupaj s tistimi, kjer telesno aktivnost dva izvajata vsak zase: komunikacijo, reševanje konfliktov in zakonski stres.

FOTO: Liderina/Gettyimages
FOTO: Liderina/Gettyimages

Čeprav sta se obe obliki telesne dejavnosti odražali z bolj zdravimi zakoni, se je izkazalo, da je bila skupna vadba znatneje povezana s pozitivnimi izidi v odnosu kot vadba, pri kateri partnerja telovadita ločeno. »Približno 60 odstotkov mož in žena v vzorcu je povedalo, da telovadi, vendar jih je le približno tretjina telovadila skupaj,« je poudaril Yorgason. »To pomeni, da približno polovica ljudi, ki telovadijo, tega ne počne s svojim partnerjem. Čeprav učinek ni nujno velik, je zelo dosleden, zato verjamem, da na pomemben način vpliva na odnose.«

Sprehod je idealna priložnost za pogovor

Prejšnje raziskave so pokazale, da imajo partnerji koristi od skupnega preživljanja prostega časa, tokratna se je posebej osredotočila na skupno telesno dejavnost. Znanstveniki menijo, da vadba v paru verjetno ustvarja več priložnosti za pozitivne interakcije in pogovor, kar lahko sčasoma še dodatno okrepi odnos. »Od vseh treh merjenih izidov je imela vadba največji vpliv na komunikacijo,« je povedala Mildenhall.

FOTO: Caterina Robustelli/Gettyimages
FOTO: Caterina Robustelli/Gettyimages

»Zato je bilo zanimivo videti, da je bila hoja najpogosteje navedena telesna dejavnost. Naravno namreč ponuja priložnosti za komunikacijo.« Hoja je bila najpogostejša oblika skupne vadbe med pari, vključenimi v raziskavo. To kaže, da partnerji za morebitne koristi za svoj odnos ne potrebujejo drage članarine v fitnesu ali zapletene opreme za vadbo.

Ne potrebujete drage opreme ali velikih načrtov

Raziskava je pokazala še, da so partnerji, ki so vadili skupaj, pogosteje občutili, da jih zakonec posluša, razume in jim zagotavlja potrebno podporo. Po Yorgasonovem mnenju bi prav te interakcije lahko pojasnile, zakaj je skupna vadba povezana z boljšo komunikacijo in učinkovitejšim reševanjem konfliktov. Kljub temu raziskovalci opozarjajo, da skupna vadba ni čarobna rešitev za vse težave v partnerskem odnosu.

FOTO: Viewapart/Gettyimages
FOTO: Viewapart/Gettyimages

Za mlade pare, zlasti starše majhnih otrok, skupna vadba pogosto ni preprosta, saj zahteva dodaten čas in dobro organizacijo, a  raziskovalci menijo, da je to ena od navad, ki parom in družinam pomaga ohranjati povezanost tudi takrat, ko so zaposleni z delom, skrbjo za otroke in drugimi vsakodnevnimi obveznostmi.

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