  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZANIMIVI REZULTATI

Ženske so najbolj srečne v tem obdobju življenja

Ženske so najsrečnejše pred poroko, nato gre vse navzdol.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Drazen Zigic/Gettyimages

FOTO: Drazen Zigic/Gettyimages

FOTO: Sam Edwards/gettyimages

FOTO: Sam Edwards/gettyimages

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Drazen Zigic/Gettyimages
FOTO: Sam Edwards/gettyimages
M. Fl.
 5. 2. 2026 | 18:00
3:33
A+A-

Analiza življenjskega zadovoljstva je pokazala, da vrhunec sreče pri ženskah najpogosteje nastopi v obdobju, ko živijo s partnerjem in z njim v prihodnosti načrtujejo poroko. Pri tistih, ki se dejansko poročijo, je porast sreče le kratkotrajen, po enem letu izgine in pade pod raven, na kateri je bila pred poroko, kažejo rezultati raziskave. Po drugi strani so moški po ugotovitvah raziskovalcev najsrečnejši takrat, ko so poročeni ali živijo v zunajzakonski skupnosti.

Sociologi so analizirali podatke 2.820 oseb, ki so v obdobju 18 let sodelovale v raziskavi o življenjskem zadovoljstvu, splošnem zdravju in duševnem počutju. Udeleženci so morali oceniti tudi, kako verjetno je, da se bodo poročili s trenutnim partnerjem, če z njim že živijo. Ženske, ki so menile, da je poroka s partnerjem, s katerim živijo, verjetna ali zelo verjetna, so poročale o najvišji ravni življenjskega zadovoljstva, ki so ga ocenjevale na lestvici od ena do deset. Življenjsko zadovoljstvo je bilo bistveno nižje pri ženskah, ki so bile že poročene, pa tudi pri tistih, ki so sicer živele s partnerjem, a so menile, da je poroka malo verjetna. Najnižje zadovoljstvo so izkazovale samske ženske.

FOTO: Drazen Zigic/Gettyimages
FOTO: Drazen Zigic/Gettyimages

Profesorica Belinda Hewitt z Univerze v Melbournu, ki je vodila raziskavo, je pojasnila: »Z možnostjo prihodnje poroke je povezanega veliko vznemirjenja in pričakovanja, pa tudi številne prijetne stvari, ki se jih lahko veselimo, kot sta poročni dan in medeni tedni. To daje razmerju močan občutek smisla in varnosti ter potrjuje, da je partner zelo zavezan, kar je za ženske, ki živijo v zvezi in načrtujejo poroko, zelo zadovoljujoče. Zakon je sicer prav tako zaveza, vendar z njim izgine pričakovanje poroke in projekt njenega načrtovanja, nadomestijo ga številni pritiski. To bi lahko pojasnilo, zakaj življenjsko zadovoljstvo žensk po poroki ne doseže ravni, ki so jo imele v obdobju skupnega življenja in razmišljanja o poroki.«

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Vpliva tudi na zdravje

Splošno zdravje žensk, merjeno z vprašanji o tem, kako zdravo se počutijo in ali zbolevajo pogosteje od drugih, se je na podlagi odgovorov občutno izboljšalo, ko so iz samskega statusa prešle v skupno življenje s partnerjem in pričakovale poroko. Takšnega izboljšanja zdravja ni bilo zaznati pri ženskah, ki so se preselile k partnerju, a niso pričakovale, da se bodo z njim poročile. Pri moških pomembnih sprememb v splošnem zdravju ob spremembi partnerskega statusa niso zaznali.

FOTO: Sam Edwards/gettyimages
FOTO: Sam Edwards/gettyimages

V Avstraliji izvedena raziskava je vključevala osebe, stare od 18 do 44 let, ki so bile na začetku študije samske. Udeleženci so svoje zadovoljstvo z življenjem ocenjevali na lestvici od nič (sploh nisem zadovoljen/-na) do deset (popolnoma zadovoljen/-na). Povprečna ocena pri samskih ženskah je znašala 7,49, pri ženskah, ki so živele s partnerjem, a niso pričakovale poroke, se je zvišala na 7,75. Pri poročenih ženskah je povprečna ocena znašala 7,74. Najvišje povprečno življenjsko zadovoljstvo, 7,89  so občutile ženske, ki so živele s partnerjem in za katere je bila poroka verjetna. V zaključku študije, objavljene v reviji Social Sciences & Humanities Open, avtorji navajajo, da je za dobrobit žensk najugodnejše stanje v partnerskem odnosu pričakovanje poroke, ne pa zakon sam.

Sorodni članki

Lifestyle  |  Stil
POROKE

Velik hit leta 2026: trend porok, ki morda ne bo prav vsem všeč

V zadnjih letih pari vse bolj zavračajo tradicionalne oblike porok in iščejo načine, s katerimi bi ta dan prijetnejši, bolj oseben in manj stresen.
14. 1. 2026 | 19:44

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
MODA

Luksuz, ki razpada

Na prestižne modne znamke leti vse več obtožb o slabi kakovosti. Medtem pa cene še kar rastejo.
Daša Mavrič5. 2. 2026 | 19:00
18:54
Novice  |  Slovenija
ŠUTARJEV ZAKON

Novi Šutarjev zakon povzroča zaskrbljenost, imamo odgovor Fursa

Določeni večkratni kršitelji v prej veljavni ureditvi glob niso poravnali, saj ...
5. 2. 2026 | 18:54
18:29
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
V INDIJI

Tri najstniške sestre skočile v smrt, ko so jim starši zaplenili mobilnike

Že med pandemijo sestre menda postale povsem zasvojene s korejsko ljubezensko igro.
5. 2. 2026 | 18:29
18:07
Novice  |  Slovenija
TRAJALA SKORAJ DVE LETI

Konec stavke na 112: vlada in sindikat uskladila ključne zahteve

Sporazum bodo podpisali v ponedeljek na obrambnem ministrstvu.
5. 2. 2026 | 18:07
18:00
Lifestyle  |  Stil
ZANIMIVI REZULTATI

Ženske so najbolj srečne v tem obdobju življenja

Ženske so najsrečnejše pred poroko, nato gre vse navzdol.
5. 2. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: osvobodimo se tradicionalnih norm

Tehtnica nas bo jutri opominjala na potrebo po notranjem ravnovesju in harmoniji v odnosih.
5. 2. 2026 | 18:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Ne čakaj pomladi, ne čakaj na … (pre)pozno načrtovanje vrta

Praktični zimski vodnik za vrt: od visokih gred in kompostnika do rastlinjaka ter izbire zemlje in gnojil
Promo Slovenske novice3. 2. 2026 | 14:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki