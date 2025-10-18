Življenje je prekratko za slabo pašto

Od prve »mašince« do priljubljene pašte

V gostinstvo je vstopil kot 17-letnik in z leti spoznal vse plati kuhinje in strežbe. Ko je iskal svojo pot, je opazil, da imajo Slovenci radi testenine, a ni bilo mesta, ki bi jim bilo zares posvečeno.

Naročil je prvo »mašinco« iz Italije in začel vaditi – prvi poskusi so bili neuspešni, a potrpežljivost in pozornost do vsake podrobnosti sta ga pripeljali do popolnega recepta. Rodil se je Vito Maccheroni – ime in prostor, kjer italijanska tradicija zaživi v Ljubljani.

Okusi, ki razkrivajo detajle

Njegova filozofija je jasna: brez kompromisov pri sestavinah. Paradižnik iz Apulije, burata in rikota iz najboljših italijanskih mlekarn, pristen zorjen parmezan, moka z juga Italije.

Omaka, od carbonare do sicilijanske norme, je sestavljena kot umetniško delo – natančno, iskreno in avtentično.

Vsaka porcija je premišljena in polna odtenkov

Za Anžeta Učakarja testenine niso le obrok. So izraz kulture, tradicije in sodobne ustvarjalnosti. Vse, od izbire moke do zadnje naribane sledi parmezana, je del zgodbe, ki dokazuje: k največ­ji razliki vedno pripomorejo detajli.

Vito Maccheroni ni le restavracija; je sopotnik vsakogar, ki v hrani išče več kot zgolj obrok. Prefinjenost receptov, stalna kakovost in hitrost postrežbe ustvarjajo izkušnjo, ki združuje tradicijo in sodobni tempo življenja. Vsaka vrsta testenin je dokaz, da lahko prav majhna podrobnost spremeni doživetje – in da je kulinarika lahko oblika umetniškega izraza.

Vsaka porcija je natančna, premišljena in polna odtenkov, ki jih na prvi pogled morda ne opazimo. Ko moka iz Apulije sreča soncu dozorele paradižnike in se po svežih testeninah posuje pristen parmezan, se razkrijejo različne plasti okusa in nastane edinstvena zgodba.

FOTO: Peter Irman

Testenine kot zgodba o umetnosti

Anže Učakar živi med kuhinjo, gnečo gostov in ustvarjanjem novih receptov, a verjame, da je prava moč kulinarike v detajlih – v izbiri moke, teksturi omake, svežini sestavin, v vsakem gibu roke, ko oblikuje testo.

V vsakodnevnem ritmu kuhanja se skrivajo trenutki čarovnije: ko vonj paradižnikove omake napolni prostor, ko sveže narejeni špageti zaživijo na krožniku in ko gost pokusi prvi grižljaj.

Njegova premišljenost pri vsakem gibu v kuhinji in pozornost do detajlov pa odlično odražata tudi filozofijo novega telefona Xiaomi 15T Pro, s katerim je fotograf Peter Irman za tokratno kulinarično zgodbo ujel trenutke, ki običajno uidejo očem.

FOTO: Peter Irman

Namesto da bi beležil samo prizore, je raziskoval odtenke svetlobe, subtilne izraze in čustva, ki se kažejo v drobnih gibih ... Pa dober tek!